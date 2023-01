À l’intérieur de la ville où les habitants risquent de mourir avant d’obtenir leur pension – les gens disent qu’ils sont “travaillés jusqu’à la tombe”

Les TRAVAILLEURS craignent de mourir avant d’avoir jamais touché leur pension au milieu d’une sombre prévision qui pourrait voir des millions de personnes travailler jusqu’à la tombe.

Cette semaine, The Sun a révélé que le gouvernement prévoyait de relever l’âge de la retraite à 68 ans dès 2035.

Cela signifie que les Britanniques nés dans les années 1970 et plus tard se verront probablement dire qu’ils doivent travailler plus longtemps dès le budget de mars.

Cela survient malgré le fait que l’âge légal de la retraite devrait déjà passer de 66 à 67 ans d’ici 2028.

Nulle part cette sombre prévision n’est ressentie plus lourdement qu’à Glasgow.

Ici, l’espérance de vie moyenne restante après 40 ans est respectivement de 34,8 et 39,8 ans pour les hommes et les femmes.

En comparaison, les femmes des quartiers chics de Kensington et Chelsea à Londres peuvent vivre 9,3 ans de plus que celles de Glasgow.

Les chiffres sombres associés à la nouvelle de la hausse des pensions ont laissé les habitants de la ville écossaise sous le choc, soulignant que c’est la classe ouvrière qui “souffre”.

Les ouvriers du bâtiment écossais “inquiets” Nigel Love, 55 ans, et Steven Munro, 28 ans, disent qu’ils seraient furieux si l’âge des pensions d’État était augmenté.

Nigel a fustigé : “L’espérance de vie signifie que la classe ouvrière va souffrir et qu’elle ne bénéficiera pas de la retraite.

“J’ai travaillé toute ma vie et payé mes impôts toute ma vie, mais si je me blesse ou si je suis sans travail demain, je ne reçois rien.”

Steven a ajouté: “Vous ne savez tout simplement pas ce qui va se passer, en particulier dans notre travail.”

Tous deux ont dit qu’ils craignaient d’être obligés de gagner de l’argent plus tard dans la vie, ou même de devoir retourner travailler à un âge avancé juste pour joindre les deux bouts.

Le photographe amateur à la retraite Robin Miller, 67 ans, a déclaré qu’il pensait que l’augmentation proposée était “scandaleuse”.

Il a expliqué: «Il y a une question pour les personnes qui survivent à ce qu’elles se retrouvent avec rien à moins qu’elles ne bénéficient d’une sorte de prestations.

“C’est comme ça que le monde est : ‘prenez soin de vous parce que nous ne le ferons pas’, l’argent est plus important que les gens’.”

‘JOUER AVEC LE FEU’

Alors que la vidéaste Kaitlin Wraight, pense que le mouvement est plus politique avec un mépris pour ceux qui en ont le plus besoin.

Le jeune homme de 22 ans a ajouté: “Le NHS est dans une telle crise, au moment où notre santé se détériorera, nous ne pourrons plus travailler aussi longtemps.

“C’est juste atroce.”

Les ministres prévoient d’avancer la date de la hausse des pensions à mesure que la population vieillit et que les taux de natalité chutent.

Les plans, qui pourraient figurer dans le budget de mars, signifieraient moins de jeunes obligés de payer la facture fiscale.

Mais le chancelier Jeremy Hunt et le Premier ministre Rishi Sunak ont ​​été avertis qu’ils “jouaient avec le feu” si l’énorme changement intervenait avant les prochaines élections générales.

Malgré le contrecoup, la retraitée Anne Brown a souligné que les gens décèdent chaque jour avant de pouvoir réclamer leur pension et a déclaré que les hausses étaient “raisonnables”.

Elle a déclaré: “Il y a deux façons de voir les choses: les jeunes se préparent à y cotiser maintenant et les retraités ont déjà cotisé.

“Les gens comme moi, dans la soixantaine, le méritent vraiment.”

Une augmentation de 67 à 68 ans ne devrait pas se produire avant 2046, mais un prochain examen de l’âge de la retraite devrait indiquer qu’il devrait être avancé.

