À l’intérieur de la «ville la plus toxique du monde» surnommée «Aussie Chernobyl», où 2 000 personnes sont mortes et où respirer l’AIR pourrait vous tuer

LA “ville la plus toxique du monde” surnommée “Tchernobyl australien” est enfin rayée de la carte – car le simple fait de respirer l’air peut vous tuer.

La ville minière autrefois animée de Wittenoom dans la région de Pilbara n’est désormais hantée que par les fantômes des habitants qui y sont morts.

Wittenoom a été effacé des cartes pour empêcher les personnes de visiter en raison du danger Crédit : Alamy

La ville fantôme n’est plus hantée que par les fantômes de son passé meurtrier alors que le dernier résident se prépare à partir Crédit : Alamy

Ses mines autrefois enviables riches en amiante bleu restent très dangereuses pour l’homme Crédit : Alamy

Son héritage mortel n’a laissé d’autre choix aux responsables que de forcer les survivants à partir avant le 31 août ou de faire face à une expulsion forcée par la police.

Wittenoom était auparavant un bien immobilier de premier ordre, car il a pris vie en 1943 lorsque l’extraction de l’amiante bleu a commencé pour la première fois.

Le boom de l’industrie a créé un buzz inévitable, voyant des milliers de familles affluer dans la région pour travailler.

Mais ce qu’ils n’avaient pas réalisé, c’est que la substance qui faisait vivre la ville les tuait lentement.

Plus de 2 000 travailleurs et résidents sont morts après avoir respiré les fibres mortelles avant la fermeture des mines en 1996.

Et l’air reste toxique avec de l’amiante aujourd’hui – à tel point qu’il a été retiré des cartes et des panneaux de signalisation dans le but de décourager les gens de visiter.

Le gouvernement a commencé à démolir des bâtiments et à isoler les décharges de déchets des mines, et il a été déconnecté du réseau national.

Mais malgré les efforts des autorités, il restait encore trois millions de tonnes de résidus d’amiante dans la gorge et ses environs.

Le nettoyage complet du site aurait coûté environ 20 millions de livres sterling dans les années 1980 – mais coûterait encore plus aujourd’hui.

Les responsables ont averti que l’exposition à une seule fibre “pourrait s’avérer mortelle” – ce qui signifie qu’elle ne sera plus jamais sans danger pour l’habitation humaine.

Bien qu’il ait exhorté les résidents restants à partir pendant de nombreuses années, le départ s’avère toujours une pilule difficile à avaler pour un habitant.

Lorraine Thomas est la dernière femme debout à Wittenoom – et veut juste quelques semaines de plus pour emballer sa vie.

Sa fille Aileen a déclaré au Daily Mail : “C’était sa maison. C’est là que son mari est enterré au cimetière.”

De nombreux êtres chers inhumés dans le cimetière local ont été victimes de l’héritage meurtrier de Wittenoom.

À son apogée, la mine comptait environ 7 000 employés tandis que la ville comptait environ 13 000 habitants.

Sa disparition est survenue en décembre 1966 lorsque la mine a été fermée en raison d’un manque de rentabilité et de la chute des prix de l’amiante – et l’année suivante, l’extraction de la substance a été interdite.

ATTRACTION FATALE

Mais la ville, située en bordure du parc national de Karijini, a continué à rester importante alors que sa liste de victimes ne cesse de s’allonger.

Des études suggèrent qu’au moins un quart des personnes qui travaillaient dans la mine finiront par mourir d’un mésothéliome ou d’une autre maladie liée à l’amiante.

Malgré les avertissements sanitaires mortels, Wittenhoom est devenu un succès surprise auprès des touristes qui parviennent à le trouver.

Il y a des centaines de photos de personnes posant sur le site, certaines se photographiant même près des panneaux d’avertissement.

Certains l’ont même surnommé un lieu de “liste de seaux”, effaçant son autre surnom terrifiant – “Tchernobyl australien”.

Mais ils ont été exhortés à tenir compte des mises en garde et ont rappelé que les images sympas ne valent pas “la menace de conséquences fatales”.

Le gouvernement d’Australie-Occidentale a annoncé que le statut officiel de Wittenoom en tant que ville serait supprimé en décembre 2006.

La fermeture complète a été prolongée au fil des ans au milieu des protestations de certains résidents restants.

Il ne restait plus que six personnes dans la ville en 2015, passant à quatre l’année suivante et à seulement deux en 2020.

Il ne reste plus maintenant que Lorraine Thomas à partir.

La ville autrefois en plein essor sera désormais inhabitée après des années d’efforts officiels Crédit : Alamy

Plus de 2 000 travailleurs et résidents sont morts de maladies liées à l’amiante Crédit : Alamy