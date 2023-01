À l’intérieur de la ville la plus reculée d’Amérique à seulement 2,4 miles de la Russie où vivent seulement 77 personnes et une bouteille de détergent coûte 40 $

À JUSTE 2,4 miles de la Russie se trouve la ville la plus reculée d’Amérique où vivent seulement 77 personnes.

D’une superficie de moins de trois miles carrés, Little Diomede est perché au milieu du détroit de Béring au large de l’Alaska – séparé de l’île russe Big Diomede par une étendue de mer orageuse.

La Russie est vue à seulement 2,4 miles de l’île américaine de Little Diomede Crédit : Getty

Seulement 77 personnes vivent sur l’île isolée de l’Alaska Crédit : Alamy

Le détroit de Béring est généralement gelé entre décembre et juin Crédit : Getty

Alors que les tensions montent entre la Russie et les États-Unis au milieu de la guerre qui fait rage en Ukraine, certains Américains peuvent littéralement voir la Russie depuis les fenêtres de leur maison.

Et bien que les deux îles ne soient séparées que de 2,4 milles, il y a un décalage horaire de 23 heures.

Pendant plus de 3 000 ans, les communautés d’Iñupiat ont navigué dans les conditions dangereuses de l’Arctique sur Little Diomede, passant leurs journées à rassembler des fournitures et à chasser les baleines, les morses, les ours polaires et les phoques.

Les températures estivales n’atteignent que 10 ° C, tandis que le mercure peut plonger jusqu’à -14 ° C en hiver, ce qui signifie que le détroit de Béring est généralement gelé entre décembre et juin.

Vivant sur des rochers entourés de glace de mer juste au sud du cercle polaire arctique, les habitants sont également confrontés à un barrage de vents de 90 mph.

Pendant les mois d’hiver, la communauté participe à la «surveillance annuelle des ours polaires» pour protéger tout le monde des attaques.

Il y a environ 30 bâtiments – dont une école, une bibliothèque et un héliport – sur l’île, construits pour la plupart dans les années 1970 et 1980.

Mais le vaste paysage rocheux signifie qu’il n’y a pas de cimetières, de services publics enterrés, pas de routes et à peine d’espace pour d’autres bâtiments.

Il n’y a ni banque ni restaurant, et le magasin principal n’a que peu de nourriture, de vêtements, d’armes à feu et de carburant – ce qui signifie que tout le reste doit être transporté par avion.

L’acheminement hebdomadaire du courrier se fait par hélicoptère et la plupart des approvisionnements stockés dans le magasin proviennent d’une barge acheminée une seule fois par an.

Le coût de la vie est exorbitant, avec une bouteille de détergent à lessive dans le magasin de l’île qui coûte aux résidents près de 40 £, rapporte le National Geographic.

Bien que Little Diomede soit l’un des endroits les plus reculés de la planète, l’unique école de l’île active son WiFi pendant quelques heures chaque après-midi et les enfants se rassemblent pour capter le seul signal de la ville.

En l’absence de routes, les habitants se déplacent à pied – et il n’y a pas d’hôtels, les visiteurs doivent donc rester chez l’un des habitants.

Edward Soolook, un résident de longue date de Little Diomede, a déclaré que la vie sur l’île n’avait pas radicalement changé depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Il a déclaré à Insider : “Nous sommes en sécurité tant que nous dormons bien la nuit. Nous gardons les yeux et les oreilles.

“Nous sommes la porte arrière du pays – ou plutôt la porte d’entrée.”

Little Diomede fait partie de l’Alaska depuis 1867 après que les États-Unis ont acheté l’île à la Russie pour un prix de 6,2 millions de livres sterling, selon la Bibliothèque du Congrès.

ÎLE ISOLÉE

Il y a des années, les communautés russe et américaine des deux îles étaient profondément liées.

En hiver, un pont de glace se formait entre les îles, permettant aux habitants de se promener librement.

Petits et grands Diomèdes se mariaient, partageaient des traditions et leurs cultures se confondaient en une seule.

Mais la guerre froide a changé à jamais les relations entre les deux îles.

En 1948, la Russie a expulsé la population indigène de Big Diomede et en a fait une base militaire, et la plupart des habitants ont fui vers Little Diomede ou en Sibérie.

Mais la décision de construire une base militaire a rompu le lien étroit entre les deux colonies – et les Russes ont rarement mis les pieds sur Little Diomede depuis.

Mère nature fait de Little Diomede un endroit difficile à atteindre – lorsqu’il n’y a pas de pont de glace à utiliser, les visiteurs ne peuvent s’y rendre que par avion.

Ceux qui souhaitent visiter l’île doivent prendre l’avion de la Russie à Nome, puis la ville côtière de l’Alaska au Pays de Galles en avion.

De là, ils se dirigent vers l’île via un hélicoptère – le seul véritable lien avec le continent et la manière dont les fournitures parviennent à la communauté.

Cela signifie que l’île et ses habitants dépendent énormément de la météo – le mauvais temps signifie que l’hélicoptère ne peut pas atterrir et que les navires ne peuvent pas s’amarrer.

Bering Air a cessé de voler vers Little Diomede après qu’une tempête a brisé la piste d’atterrissage gelée en 2018.

Bien que les îles ne soient séparées que de 2,4 miles, il y a un décalage horaire de 23 heures Crédit : Getty

Le nageur français Philippe Croizon rencontre la population native de Little Diomede Crédit : AFP

Little Diomede fait partie de l’Alaska depuis 1867 Crédit : Alamy