À l’intérieur de la “ville la plus misérable des États-Unis”, où la population a chuté de 100 000 en 60 ans et où les maisons se vendent 1 $

IL ÉTAIT autrefois connu sous le nom de “The Magic City” et abritait la plus grande aciérie du monde, employant des milliers de travailleurs.

Mais alors que la population de Gary, dans l’Indiana, a chuté après la disparition des emplois et l’arrivée du crime, la ville a acquis un surnom moins favorable : “Murder Capital USA”.

Une ville autrefois florissante de 178 000 habitants, certaines parties de Gary sont maintenant une ville fantôme Crédit : Getty

La plupart des bâtiments les plus grandioses de la ville sont maintenant en ruines Crédit : Bibliothèque du Congrès

Environ 20% des bâtiments de Gary sont abandonnés Crédit : AFP

Aujourd’hui, la population de Gary est d’environ 69 000, près d’un tiers de ce qu’elle était à son apogée en 1960, lorsque 178 000 personnes vivaient dans cette ville à la périphérie de Chicago.

On pense qu’au moins 20% de tous les bâtiments de la ville sont abandonnés, tandis que plus d’un tiers ont un certain degré de pourriture.

À travers la ville – qui a donné au monde Michael Jackson – de superbes bâtiments se trouvent dans un état de délabrement, témoignages de l’ancienne gloire de Gary.

L’histoire du déclin de Gary est celle qui s’est répétée à travers la soi-disant “Rust Belt”, une bande du nord et du Midwest des États-Unis qui alimentait autrefois le monde.

Mais dans peu d’autres endroits, la chute de la fortune a été aussi dramatique que dans l’endroit autrefois surnommé la ville du siècle.

Comme tant d’autres villes américaines, Gary a émergé presque du jour au lendemain du marais au début du XXe siècle.

Elle a été fondée en 1906 sur la rive sud du lac Michigan à 28 miles de Chicago, prenant son nom d’Elbert Henry Gary, président fondateur de la United States Steel Corporation.

Les aciéries étaient de loin le plus gros employeur de Gary, et des milliers de personnes venaient de partout au pays.

Cependant, pour de nombreux immigrants pleins d’espoir, ils ont constaté que les rues de Gary n’étaient pas pavées d’or comme ils l’avaient espéré.

Au lieu de cela, ils ont fini par vivre dans des casernes exiguës s’ils avaient de la chance, des tentes ou des cabanes s’ils n’en avaient pas.

Les pubs et les bars ont prospéré et, dans les années 1910, il y avait une taverne remarquable pour 88 résidents de Gary.

Dans les années 1920, quelque 16 000 travailleurs suaient quotidiennement dans les 12 hauts fourneaux chauds et sales de la plus grande aciérie du pays.

Entre 1920 et 1940, la population de Gary a doublé.

‘VOL BLANC’

Au début, la ville était principalement composée d’immigrants d’Europe de l’Est, mais elle a commencé à attirer davantage de travailleurs noirs du sud dans le cadre de la Grande Migration.

Parmi ceux-ci se trouvait le père de Michael Jackson, Joe Jackson, qui a élevé ses neuf enfants dans une petite maison à Gary.

Mais les tensions raciales de la ville ont augmenté à partir de la fin de la Seconde Guerre mondiale et, dans les années 1960, la population de Gary a chuté pour la première fois de son histoire alors qu’elle connaissait le “vol blanc”.

“Quand les emplois ont disparu, les Blancs ont pu déménager, et ils l’ont fait. Mais nous, les Noirs, n’avions pas le choix”, a déclaré Walter Bell, 78 ans, au Guardian en 2017.

Cela est devenu un exode à part entière en 1967 lorsque l’un des premiers maires afro-américains du pays, Richard Hatcher, a été élu.

La fuite des Blancs vers les banlieues a également coïncidé avec une baisse de fortune pour l’industrie sidérurgique.

Nous étions la capitale du meurtre aux États-Unis, mais il n’y a presque plus personne à tuer Gary résident

En 1969, la production d’acier aux États-Unis a atteint un niveau record, avec 32 000 employés par les usines.

Mais un manque d’innovation et des alternatives de fabrication d’acier moins chères à l’étranger ont plongé l’industrie dans une chute libre.

En 1971, les premiers licenciements sont annoncés, des dizaines de milliers de métallurgistes perdant leur emploi dans les décennies suivantes.

“Nous nous attendions à des licenciements, mais il semble maintenant que cela va être beaucoup plus difficile que prévu”, a déclaré le chef du syndicat local Andrew White au New York Times à l’époque.

En 2005, seules 7 000 personnes étaient employées dans les usines de Gary, alors que la ville avait perdu près de 80 000 habitants en l’espace de 35 ans.

Au fur et à mesure que les emplois partaient, les entreprises fermaient et la criminalité augmentait. En 1994, la ville a été surnommée “Murder Capital USA” par le Chicago Tribune.

Les aciéries ont licencié des milliers de travailleurs au cours des 50 dernières années Crédit : AFP

La ville a vendu des maisons pour seulement 1 $ en 2019 Crédit : AFP

La ville a un fier passé, mais les dernières décennies ont été difficiles pour Gary Crédit : Bibliothèque du Congrès

Mais avec tant de personnes qui quittent la ville, même le taux de meurtres a maintenant chuté.

Comme l’a dit un habitant de Gary : “Nous étions la capitale du meurtre aux États-Unis, mais il n’y a presque plus personne à tuer. Nous étions la capitale de la drogue aux États-Unis, mais pour cela, vous avez besoin d’argent, et il n’y a plus personne à tuer. t des emplois ou des choses à voler ici.”

Aujourd’hui, environ 36 % des résidents de Gary vivent dans la pauvreté.

Parmi les nombreux bâtiments en ruine de Gary se trouve l’étonnante église méthodiste de la ville, une énorme structure en calcaire située au coin de Broadway et de la 5e avenue.

En 2019, All That’s Interesting a rapporté que l’église abandonnée était désormais couverte de graffitis et de mauvaises herbes, acquérant le surnom de “God’s Forsaken House”.

GARY RENAÎT ?

Les dirigeants de la ville ont tenté d’inverser le déclin de la population et de trouver de nouvelles formes de création d’emplois pour remplacer les aciéries.

En 2019, les autorités ont annoncé qu’elles vendraient un certain nombre de maisons dans la ville pour seulement 1 $, soit 83p.

Appelé le programme Dollar House, le programme sélectionnait les propriétaires par le biais d’un système de loterie, bien que tout le monde ne puisse pas postuler.

Pour être éligibles, les futurs propriétaires devaient réhabiliter la maison dans un délai d’un an, l’occuper pendant au moins cinq ans et avoir un revenu annuel minimum d’environ 35 000 $ (28 800 £).

En faisant la promotion du programme, Lakia Manley de la division du développement communautaire de Gary a déclaré: “Cela permettrait à la personne d’obtenir une propriété pour un dollar, d’investir sa propre équité dans la maison en effectuant les travaux de réhabilitation nécessaires pour mettre la propriété au code et vivre dans la propriété pendant cinq ans avant de pouvoir faire quoi que ce soit comme louer ou vendre la propriété. »

Business Insider, qui a nommé Gary “la ville la plus misérable des États-Unis” en 2019, a rapporté que le programme avait reçu des centaines de candidats, mais beaucoup ne se rendaient pas compte que les maisons à 1 $ étaient des “réparateurs” nécessitant d’importantes réparations.

La ville accueille également un hommage annuel à son fils le plus célèbre Michael Jackson, tandis que les autorités ont cherché à puiser dans leur fléau urbain comme source de revenus à Hollywood.

Gary a servi de lieu de tournage pour un certain nombre de blockbusters à gros budget, dont “Transformers : Dark of the Moon” et le remake de “A Nightmare on Elm Street”.

Et beaucoup pensent que malgré son histoire récente troublée, Gary pourra redresser la situation.

Meg Roman, qui dirige Gary’s Miller Beach Arts & Creative District, a déclaré à Curbed : “Les gens ont une idée de ce qu’est Gary, mais ils sont toujours agréablement surpris.

“Quand vous entendez Gary, vous pensez aux aciéries et à l’industrie. Mais vous devez venir ici et ouvrir les yeux pour voir qu’il y a plus de choses.”

La ville propose également des visites de préservation historique à travers ses bâtiments en ruine, mettant en valeur l’architecture autrefois glamour de Gary.

Le maire de Gary, Jerome Prince, a été élu en 2019. Dans son discours inaugural, cité par ABC7 Chicago, il était réaliste quant aux défis auxquels il était confronté.

“Vous devez retrousser vos manches pour faire tout ce qui est humainement possible pour corriger, c’est ce que je suis prêt à faire, et c’est ce que je vous demande de faire avec moi”, a-t-il déclaré.

Et parlant des gens de Gary, il a ajouté : « À bien des égards, ils ont été convaincus qu’ils ne peuvent pas réussir, il est de notre responsabilité de transformer ce récit, et de leur montrer que nous les soutenons et qu’en essayant et avec un peu d’effort, d’engagement et de dévouement, eux aussi peuvent réussir.”

La ville a perdu 100 000 habitants depuis 1970 Crédit : Bibliothèque du Congrès

Certains vieux bâtiments ont été démolis pour réduire le « fléau urbain » Crédit : Bibliothèque du Congrès

Gary espère inverser le déclin catastrophique de sa population Crédit : Bibliothèque du Congrès

La ville espère transformer sa fortune Crédit : AFP