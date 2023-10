À l’intérieur de la ville fantôme abandonnée et recouverte de boue, où 20 000 personnes sont mortes lorsqu’un volcan dévastateur a englouti toute la ville pendant que les gens dormaient

Une éruption volcanique dévastatrice en Colombie a fait plus de 20 000 morts alors que des coulées de boue ont inondé une ville au milieu de la nuit, engloutissant tout sur son passage.

La catastrophe naturelle, connue sous le nom de tragédie d’Armero, est considérée comme le quatrième événement volcanique le plus meurtrier enregistré depuis 1500.

La tragédie d’Armero a eu lieu le 13 novembre 1985. Crédit : Alay

Des coulées de boue ont balayé la ville colombienne pendant que les habitants dormaient Crédit : Alay

La ville est désormais abandonnée aux éléments Crédit : AFP

Les survivants de la tragédie ont été transférés dans d’autres villes et Armero n’a jamais été reconstruit après l’éruption volcanique. Crédit : Alay

Le 13 novembre 1985, le volcan Nevado del Ruiz, à Tolima, en Colombie, est entré en éruption après 69 ans de sommeil.

L’explosion a envoyé quatre énormes lahars – coulées de boue, glissements de terrain et coulées de débris d’origine volcanique – sur ses pentes après que les jets de lave en fusion ont fait fondre les glaciers de la montagne.

Les lahars meurtriers ont rapidement pris de la vitesse et ont finalement balayé la ville d’Armero, tuant plus de 20 000 de ses près de 29 000 habitants.

Les efforts de sauvetage ont été entravés en raison de l’épaisseur de la boue après qu’elle ait recouvert la ville, rendant presque impossible de s’y déplacer sans rester coincé.

Au moment où les secours sont arrivés dans la ville douze heures après l’éruption, de nombreuses victimes grièvement blessées étaient déjà mortes.

Le paysage de cette ville sud-américaine autrefois animée était jonché d’arbres tombés, de cadavres humains et d’énormes tas de débris provenant de ce qui était autrefois des maisons.

Selon certaines informations, la catastrophe aurait pu être évitée si les avertissements préalables n’avaient pas été ignorés.

Marta Lucía Calvache Velasco, directrice technique du Service géologique colombien (SGC), étudiait le volcan un mois seulement avant l’éruption.

Elle et ses collègues avaient soumis un rapport au Congrès colombien décrivant l’histoire du site et prévenant qu’une éruption risquait de se produire dans les mois et les années à venir.

Le jour du drame, plusieurs tentatives d’évacuation ont été faites mais une violente tempête a restreint les communications.

De nombreuses victimes sont restées chez elles comme on leur avait demandé de le faire, avec l’impression que l’éruption était terminée.

Mais dans une tournure effrayante des événements, beaucoup pensent que le bruit de la tempête a pu empêcher beaucoup d’entendre les bruits de l’éruption – jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

Le premier lahar a frappé la ville à 23h30 au cours de ce que les survivants de la tragédie d’Armero ont qualifié de « nuit tranquille ».

Formées de glace, d’eau, de pierre ponce et d’autres roches volcaniques, les vagues de coulées de boue ont balayé Armero tout en renversant les voitures, en écrasant les gens et en effondrant les bâtiments.

Les quatre lahars ont duré plus de trois heures, date à laquelle 85 pour cent de la ville était enveloppée de boue.

Les survivants ont décrit des personnes s’accrochant aux débris de leurs maisons pour tenter de rester au-dessus de la boue épaisse.

L’avant du lahar contenait des rochers et des pavés qui auraient écrasé quiconque sur son passage, tandis que les parties les plus lentes étaient parsemées de pierres pointues qui provoquaient des lacérations.

La boue s’est ensuite propagée dans les blessures ouvertes et d’autres parties du corps telles que les yeux, les oreilles et la bouche, provoquant l’étouffement des personnes ensevelies en quelques minutes.

Au total, 13 villes et villages ont été complètement détruits lors de l’éruption.

Au lendemain de la tragédie, une jeune fille de 13 ans est devenue l’image durable de cette tragique opération de secours.

Omayra Sanchez était restée coincée jusqu’au cou dans l’eau et coincée par les décombres de sa maison.

Après de pénibles efforts pour la sauver, on a découvert que ses jambes étaient pliées sous le béton.

Les médecins locaux ne disposaient pas du matériel chirurgical nécessaire pour lui amputer les jambes et ont décidé que la chose la plus humaine à faire était de la laisser mourir.

Sánchez est décédé le 16 novembre, trois jours après que les lahars ont frappé Armero.

Suite à la catastrophe naturelle dévastatrice, Armaro n’a jamais été reconstruite et les survivants ont été transférés dans les villes de Guayabal et Lerida, faisant d’Armero une ville fantôme.

Des images récentes d’Armero montrent des bâtiments détruits envahis par les ronces et des murs noircis couverts de graffitis.

Les véhicules sont rares dans les rues abandonnées et les maisons sont restées sans fenêtres après avoir été détruites par les inondations.

La ville entière a été abandonnée aux éléments, et les étages inférieurs des bâtiments restent enfouis sous terre, seuls les étages supérieurs étant visibles pour ceux qui explorent la ville désolée.

Pour commémorer la tragédie, une haute croix blanche se dresse au milieu d’une zone de destruction et un autre grand mémorial l’entoure.

Un aventurier qui a exploré le « site sombre » en 2019, a déclaré : « De nombreuses croix, pierres tombales et panneaux peuvent être vus ; je soupçonne que la plupart des corps n’ont pas été retrouvés et sont enterrés sur place.

« Armero n’est pas une attraction touristique typique mais mérite vraiment une visite pour honorer les vies perdues.

« Cela nous rappelle douloureusement les conséquences d’une communication insuffisante et d’un manque de préparation ».

Cela survient alors que deux villages ont été laissés pourrir pendant des décennies après que les habitants ont été forcés de fuir il y a 80 ans.

Les habitants d’Imber et de Tyneham reçurent l’ordre d’évacuer en 1943 alors que la plaine de Salisbury était reprise par les troupes se préparant pour le jour J.

Une ville sibérienne a également été presque entièrement rayée de la carte après qu’une explosion de mine ait forcé ses habitants à l’abandonner.

Les ruines de Kadykchan hantent désormais le paysage de l’Extrême-Orient russe, figé dans le temps depuis la guerre froide.

Alors que des coulées de boue et des glissements de terrain ont inondé la ville, des maisons ont été démolies. Crédit : Alay

Les plantes ont commencé à envahir ce qui reste des bâtiments Crédit : Alay

Les bâtiments ont été abandonnés après la destruction survenue à 23h30 le 13 novembre 1985. Crédit : Alay