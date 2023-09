À l’intérieur de la ville fantôme abandonnée d’un milliard de dollars, composée de manoirs en ruine laissés pourrir avant même que quiconque n’y emménage

Une ville fantôme ABANDONNÉE qui était censée coûter 1,6 milliard de dollars n’a pas été touchée depuis 2008, lorsque ses promoteurs se sont retrouvés dans de gros problèmes.

Lorsque l’idée a été lancée en 2006, plusieurs investisseurs ont promis de dépenser une somme énorme pour la ville présentée comme le rêve d’un homme riche.

La ville fantôme abandonnée du Missouri appelée McMansions n’a plus été utilisée depuis 2008 après le krach financier et l’arrestation de ses promoteurs. Crédit : Alamy

Les plans originaux auraient coûté 1,6 milliard de dollars et auraient été un foyer pour les super riches Crédit : Alamy

Le développement de 900 acres se trouve près de Table Rock Lake, dans le Missouri, et a été surnommé le domaine McMansion.

Il aurait été entièrement équipé d’un immense centre commercial, d’un hôtel de 390 chambres et du deuxième plus grand parc aquatique couvert d’Amérique, ainsi que de dizaines d’énormes maisons de ville construites comme des manoirs.

Il a été fortement soutenu par l’ancien gouverneur du Missouri, Matt Blunt, en raison de sa promesse d’aider la région grâce à des améliorations majeures de la circulation, des routes, des soins de santé et des installations de traitement de l’eau.

Le gouverneur est même allé jusqu’à dire aux constructeurs de « démarrer leurs moteurs » à l’aide d’un porte-voix.

Des magasins, un centre de conférence, un musée sur la population amérindienne locale, un terrain de golf et une marina étaient également prévus, ainsi que de grandes maisons de vacances qui se sont avérées être le grand inconvénient du projet.

L’étrange ville ne compte plus que 13 demeures en ruine, qui se décomposent lentement aujourd’hui.

La plupart des fenêtres sont brisées et les portes arrachées de leurs gonds, laissant un tableau laid à ce qui était censé être la ville de rêve d’un millionnaire.

La communauté Indian Ridge Resort, dans la région des Ozarks, a été abandonnée après que la crise financière de 2008 ait durement frappé les investisseurs.

Les travaux de construction se sont arrêtés et seuls quelques bâtiments ont été achevés.

Après la crise, des questions ont commencé à se poser sur la légitimité du groupe de développement en charge.

Le développeur principal d’origine, Jim Shirato, a été condamné à une lourde amende pour avoir enfreint les lois de l’État et cinq autres personnes ont été arrêtées pour fraude immobilière au cours desquelles ils ont menti pour obtenir des prêts.

Selon le journal local KY3, les prêts illégaux étaient destinés à payer les bâtiments après leur construction, afin qu’ils puissent être revendus comme maisons de vacances de luxe.

Trois d’entre eux ont été condamnés à des peines de prison allant jusqu’à cinq ans et les deux autres, un couple marié du Colorado, ont été mis à l’épreuve pour avoir tenté sournoisement de s’enrichir.

Du blanchiment d’argent à la fraude en passant par l’eau sale, les promoteurs ont également été condamnés pour avoir pollué Table Rock Lake et ont été condamnés à une amende de 125 000 $ pour avoir enfreint les lois nationales et fédérales sur l’eau potable.

Le site a été acheté en 2012 par la Federal Deposit Insurance Company pour seulement 3,1 millions de dollars et les nouveaux développeurs Brookwood Group l’ont acheté trois ans plus tard.

La crête de Table Rock Lake est devenue la première véritable idée que les nouveaux propriétaires ont eue d’utiliser cet immense espace sous-estimé.

Dans une idée similaire au projet original McMansion, le plan est de transformer la ville fantôme en un lieu plus animé avec des centaines de maisons de luxe, des établissements de santé et des magasins de divertissement et essentiels.

Le concept 2018 n’a pas encore démarré mais devrait le faire prochainement.

L’histoire mouvementée de la région montagneuse et tentaculaire des Ozarks semble être entre de bonnes mains, les développeurs attendant avec impatience le nouveau départ.

Leur site Web indique : « Avec 9 millions de visiteurs par an dans la région, cette propriété est idéalement située pour bénéficier du vaste marché local, régional et national qui joue, travaille et vit à Branson, Missouri. »

Son emplacement idéal, visible depuis la route 76, a permis aux gens de repérer cet endroit effrayant de loin et jusqu’à neuf millions de touristes curieux se retrouvent dans les ruines chaque année.

Quelque chose sur lequel le Brookwood Group espère capitaliser.

La ville effrayante est devenue virale récemment lorsque l’utilisateur de TikTok @carriejernigan1 a publié une vidéo des bâtiments détruits, récoltant plus de 2,4 millions de likes et 25 000 commentaires.

Beaucoup de gens l’ont qualifié de « fou » et se sont demandé pourquoi il a fallu si longtemps à quelqu’un pour le reconstruire.

Plusieurs autres villes fantômes ont été abandonnées à travers le monde, pour ne jamais être utilisées.

L’un d’eux est Kolmanskop, dans le désert namibien.

La ville minière de diamants, autrefois animée, n’est plus qu’un site touristique après que les maisons ont été ensevelies jusqu’aux genoux dans le sable.

Une île magnifique au large de la Grèce a été abandonnée pendant des années en raison de son sombre passé de lépreux.

Elle était surnommée « l’île des morts-vivants » et abritait près de 400 habitants.

Des images obsédantes ont également été récemment publiées de l’intérieur d’une ville abandonnée construite dans un gratte-ciel creux.

Le bâtiment de Johannesburg était tristement célèbre lorsque les criminels utilisaient le gratte-ciel pour le trafic de drogue et la prostitution.

On espère qu’un nouveau groupe de développement le reconstruira et rendra le quartier à nouveau agréable. Crédit : Fourni