Des agents des forces de l’ordre affrontent des participants lors d’un rassemblement pour soutenir le politicien de l’opposition russe emprisonné Alexei Navalny à Moscou – REUTERS

Après avoir servi près de dix ans dans les forces spéciales et entraîné un peloton, Dmitri Yevseyev s’est retrouvé samedi dernier à un rassemblement politique pour la première fois de sa vie.

Pendant des années, il a été frustré par le gouvernement, en colère contre les promesses non tenues de Vladimir Poutine et la baisse du niveau de vie.

Mais ce n’est que lorsque le chef de l’opposition Alexei Navalny a été arrêté qu’il s’est senti obligé de descendre dans les rues de sa ville de province, traditionnellement fidèle à Poutine.

«Navalny a agi comme un catalyseur dans une réaction chimique», a déclaré le lieutenant retraité de 31 ans au Telegraph.

Entre 1 500 et 2 000 personnes sont descendues dans les rues de Vladimir le week-end dernier dans ce que les habitants décrivent comme son plus grand rassemblement politique depuis la chute de l’Union soviétique.

Vladimir, une ville de 350 000 habitants du nom d’un prince médiéval, faisait partie des 130 villes où les Russes se sont rassemblés le week-end dernier contre l’apparente persécution politique de M. Navalny.

D’autres manifestations de rue sont attendues dimanche, le Kremlin se préparant à de rares manifestations en dehors de l’agence de renseignement FSB, où M. Poutine a commencé sa carrière sous le nom de KGB.

Un grand nombre de personnes à Vladimir samedi dernier étaient des manifestants pour la première fois, comme M. Yevseyv, un homme à la posture militaire et aux chaussettes roses et violettes brillantes.

Pendant la majeure partie des deux décennies au pouvoir de Vladimir Poutine, les manifestations de l’opposition ont été marginalisées et confinées au cercle étroit de l’intelligentsia à Moscou et à Saint-Pétersbourg.

Les élégantes enquêtes YouTube de M. Navalny sur la corruption officielle et, plus récemment, son propre sort, ont trouvé un écho auprès des Russes bien au-delà des cafés branchés de Moscou alors que des années de déclin économique commencent à faire des ravages.

«Nous voyons une géographie très large, des nombres de protestations dans de nombreuses régions inédits depuis 30 ans, ainsi que des endroits où des manifestations étaient auparavant inconnues», a déclaré Alexander Kynev, spécialiste de la politique locale dans les régions russes, à propos des rassemblements nationaux. sur la chaîne de télévision Dozhd.

La ville de Vladimir, l’une des capitales médiévales de la Russie à environ 200 kilomètres à l’est de Moscou, est à seulement deux heures de train de Moscou, mais l’écart de richesse est criant: le salaire mensuel moyen ici représente la moitié de ce que gagnent les Moscovites, et la plupart des les bus de la ville semblent vétustes et ont besoin d’être remplacés.

Ilya Kosygin, une militante politique de 37 ans – Maria Turchenkova

Ilya Kosygin, une militante locale qui se spécialise dans le journalisme, est devenue politiquement active en 2011 lorsque la Russie s’est soulevée contre les résultats d’une élection parlementaire manifestement truquée. Pourtant, même alors, les rassemblements politiques à Vladimir étaient beaucoup plus modestes.

«Je ne me souviens pas de cette ampleur de manifestations ici de mon vivant», a déclaré M. Kosygin, 37 ans, au Telegraph dans son bureau dans une rue enneigée, parsemée de chalets en bois de deux étages.

« Peut-être qu’il y avait quelque chose comme ça dans les années 1990, mais j’étais trop jeune. »

Tout a commencé par un empoisonnement quasi fatal de M. Navalny, le critique le plus redoutable du Kremlin, tombé dans le coma en août dernier avant de se remettre des semaines plus tard.

Il a accusé le Kremlin d’avoir tenté de le tuer et a encore plus embarrassé les agences de renseignement russes en injuriant l’un des agents du FSB soupçonné d’être à l’origine de l’attaque et en le faisant avouer.

Défiant les menaces de poursuites du Kremlin, le croisé anti-corruption âgé de 44 ans est rentré chez lui le 17 janvier pour la première fois depuis qu’il a été transporté par avion en Allemagne. Il a été détenu sous contrôle des passeports et arrêté pendant 30 jours pour avoir prétendument violé les termes de sa peine avec sursis qui s’est écoulée un mois plus tôt.

Le chef de l’opposition russe Alexei Navalny assiste à un rassemblement à la mémoire du politicien Boris Nemtsov à Moscou – REUTERS

La colère du public a également été fouettée par la dernière enquête de M. Navalny sur le prétendu palais du président Poutine, qui a obtenu plus de 100 millions de vues sur YouTube depuis sa sortie le lendemain de l’arrestation de M. Navalny.

Les autorités ont mis en garde les manifestants à travers le pays contre ce qu’ils ont appelé les rassemblements illégaux, menaçant d’arrestations.

Cela n’a pas empêché Vladimir Usachev, un homme d’affaires à la voix douce de Vladimir qui s’est dit inspiré par le retour audacieux de M. Navalny dans une certaine incarcération, de rejoindre le rassemblement samedi dernier.

«C’était une chose très courageuse à faire», a-t-il déclaré à propos du retour de M. Navalny en Russie.

«J’aurais eu honte de rester à la maison après avoir fait ça.

La foule de protestation, scandant «Poutine est un voleur», s’est ralliée sur la place principale par le cube moderniste gris du théâtre local et a marché dans la rue principale devant le Golden Gate du 12ème siècle de Vladimir avant que la police n’emménage et arrête plusieurs dizaines, dont M. Usachev.

L’homme de 45 ans, qui a récemment fermé son magasin de meubles après près de 15 ans en raison d’une baisse constante des revenus disponibles de ses clients, a passé 48 heures en garde à vue avant d’être libéré et condamné à une amende de 15000 roubles (145 £) pour avoir participé. dans une manifestation non autorisée.

Vasily Grauer, Igor Golov et Vladimir Usachev sont devenus amis après avoir été arrêtés pour avoir participé à un rassemblement de soutien à Alexey Navalny – Maria Turchenkova

M. Usachev s’est lié avec certains de ses camarades de cellule qui, pour la plupart, étaient des manifestants pour la première fois avec des diplômes universitaires et de bons emplois.

Au cours d’une pizza pour parler des plans du prochain rassemblement dimanche, les trois hommes ont déclaré qu’ils avaient tous été patients pendant trop longtemps, attendant que le Kremlin se livre.

Le zèle pour protester est toujours là, mais l’un des hommes, Vasily Grauer, un ingénieur de 38 ans, est ambivalent après avoir été informé par son patron qu’il risquerait de perdre son emploi s’il était arrêté par la police lors d’une opposition. rallye à nouveau.

«Les gens ont peur de perdre le peu qu’ils ont: des gens au travail sont venus me serrer la main après la manifestation. Beaucoup disent qu’ils seraient sortis aussi mais ils avaient trop peur », a déclaré M. Grauer, qui travaille dans une entreprise privée de purification d’eau.

«Nous voulons tous être vus, entendus et inclus dans la prise de décision.»

Les gens marchent dans le centre-ville de Vladimir, la ville à 180 km. loin de Moscou – Maria Turchenkova

Plus tôt cette semaine, les autorités russes ont doublé leur répression contre l’opposition, plaçant quatre militants de premier plan, dont le proche allié de M. Navalny et son frère, en résidence surveillée et fouillant une douzaine de maisons dans le cadre d’une vaste enquête criminelle sur les violations des restrictions relatives aux coronavirus.

L’opposition a soulevé les enjeux plus tôt cette semaine en annonçant le rassemblement de dimanche sur la place Loubianka près du siège de l’agence de renseignement FSB.

La mairie de Moscou a répondu en ordonnant la fermeture de huit stations de métro, le détournement d’une douzaine de bus et la fermeture de plusieurs rues centrales dimanche dans un verrou de sécurité jamais vu depuis les troubles civils dans la capitale russe en 1993.

De retour à Vladimir, M. Yevseyev, l’officier à la retraite qui travaille maintenant dans le secteur bancaire, a pris la semaine suivante au travail pour ne pas craindre d’être à nouveau arrêté.

«Bien sûr, je vais sortir. Qu’y a-t-il d’autre à faire? »