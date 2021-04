THE REAL Housewives All-Stars le vivent dans une villa en bord de mer d’environ 9Ka par nuit aux îles Turques et Caïques.

Membres de la distribution, y compris Teresa Giudice et Kenya Moore sont en vacances dans le luxe pour le série dérivée à venir.

Suivez toutes nos dernières nouvelles et histoires sur Vraies femmes au foyer.

The Real Housewives All-Stars tournera dans cette villa de luxe en bord de mer des îles Turques et Caïques[/caption]

La villa de luxe Triton des îles Turques et Caïques se trouve sur sa propre plage à Long Bay[/caption]

Presque toutes les pièces de la maison offrent une vue magnifique sur l’océan[/caption]

Les femmes au foyer vivront dans le luxe pendant leur escapade tropicale[/caption]

Trinton Luxury Villa dispose de 7 chambres et 8 salles de bains[/caption]

le femmes au foyer Toutes les stars séjournent au Triton Luxury Villa de Turks & Caicos sur Long Bay Beach pour leur prochaine série dérivée et mashup.

Occupant plus de deux acres, la magnifique propriété en bord de mer s’étend sur plus de 10 000 pieds carrés et est entourée d’arbres verts luxuriants.

Le domaine en bord de mer dispose de sept chambres, huit salles de bains, deux piscines, un bain à remous, des courts de tennis et de pétanque privés et un majordome de villa.

Il y a même une salle de cinéma en plein air avec un foyer donnant sur une vue imprenable sur la mer.

Le domaine peut louer jusqu’à 17 000 $ selon la période de l’année et la durée du séjour, mais coûte 9 000 $ par mois pendant la saison hors saison estivale.

Le magnifique domaine se trouve sur plus de deux acres de terrain[/caption]

Les femmes au foyer peuvent prendre un bain de soleil dans l’immense jardin et nager dans les nombreuses piscines[/caption]

La villa peut coûter jusqu’à 17K $ par nuit mais est louée hors saison pour 9K $[/caption]

Des vues magnifiques peuvent être vues depuis la Villa Trinton[/caption]

Des arbres verts lucieux entourent la vaste propriété[/caption]

Une piscine à débordement a une paroi en verre transparent pour voir l’océan tout en nageant[/caption]

Bravo a pris soin des dames – qui n’auront guère à lever le petit doigt – car la propriété comprend un majordome, une femme de ménage, un membre de la piscine, un gardien de sécurité, un concierge personnel et un chef qui cuisinera jusqu’à trois repas par jour pour tout le groupe. .

Comme six des chambres de cette villa sont équipées de lits king-size, chacune d’elles dispose d’une salle de bains privative avec une coiffeuse et une douche – cela signifie qu’une femme sera coincée avec un espace moins glamour.

Une source de production a déclaré en exclusivité au Sun que Ramona Singer avait sans surprise combattu les autres dames pour la meilleure chambre quand elles sont arrivées à la villa, mais «elle n’a pas gagné».

RHONJ Teresa Giudice a partagé beaucoup de clichés de la propriété exquise, y compris les piscines et les cabanes, ainsi que des vues sur l’océan.

Elle a également publié une photo du foyer et des courts de tennis.

Un chef privé ainsi que du personnel complet et de la sécurité accompagnent la location[/caption]

L’espace bénéficie d’un design intérieur-extérieur pour une détente optimale[/caption]

Les femmes au foyer vivront dans ce bloc spacieux pendant des semaines pour filmer All-Stars[/caption]

Tout le mur de la cuisine s’ouvre sur l’océan[/caption]

Les repas peuvent être à l’extérieur ou à l’intérieur selon les préférences des clients[/caption]

La maman de quatre enfants a également montré sa silhouette en train de fumer dans un bikini rouge sur un bateau ainsi qu’un maillot de bain une pièce bleu sur la plage.

Teresa et sa belle-sœur, Melissa Gorga, ont également montré leurs robes de dîner tropicales.

Melissa a légendé son message: « Visez la lune… même si vous la manquez, vous atterrirez parmi les étoiles »

Teresa a écrit: « Le voyage est la seule chose que vous achetez qui vous rend plus riche. »

Dans une autre photo de bikini, elle a partagé: « De bonnes vibrations se produisent à marée haute … chapeau @suitesnob. »

Teresa a partagé des photos de son escapade tropicale près de la piscine de la maison[/caption]

Ramona Singer a également montré sa célèbre figure dans l’arrière-cour du domaine[/caption]

Elle portait une robe rose vif alors qu’elle se tenait près de l’eau bleu clair[/caption]

Melissa Gorga a montré la pleine lune près de l’eau de la maison[/caption]

RHONY’s Chanteur Ramona a également partagé sa tenue de dîner en sous-titrant les photos: « La vie est belle. »

Sources proches de Bravo a révélé à The Sun le fonctionnaire gamme des étoiles comprendra la Jersey Girl Teresa, 48 ans, et la mondaine de New York Ramona, 64 ans.

Rejoindre eux sera camarade RHONY Star Luann de Lessepset Teresa RHONJ compagnon de casting et belle-soeur, Melissa Gorga.

Vraies femmes au foyer d’Atlanta étoiles Kenya Moore, 50 et Cynthia Bailey, 54 ans, rejoindra également les dames.

Représentant la côte ouest, Kyle Richards, 52 ans, sera le seul Vraies femmes au foyer de Beverly Hills membre à être présenté.

Kenya Moore a également publié des photos de bikini sexy du voyage[/caption]

L’initié de la production a déclaré au Sun: «La taille de la distribution a dû être réduite à sept, car la plus grande maison que le spectacle puisse réserver est de sept chambres en raison des protocoles Covid. Une huitième personne va être ajoutée à mi-chemin et sera taquinée comme une sorte de torsion.

La source a poursuivi: «L’ensemble du casting se réunira à Atlanta et tout le monde s’envolera de là pour les îles Turques et Caïques ensemble.

Ce n’est pas le casting idéal que Bravo voulait, mais en raison de conflits d’horaire avec le tournage de la saison actuelle et Covid, tout le monde est juste excité de vivre cela. Il est prévu qu’il y ait quatre à six épisodes, mais cela peut changer en fonction des images.

Hier, Luann de Lesseps, Kyle Richards, Kenya Moore et d’autres ont grésillé maillots de bain pendant leurs vacances sur l’île.

Kyle Richards a frappé un poste lors d’une croisière en yacht avec ses compagnons de casting autour de l’île[/caption]

Cynthia Bailey a montré son corps magnifique alors qu’elle était assise sur un bateau lors d’une activité de jour[/caption]





Luann de Lesseps a partagé un cliché souriant sur un bateau vêtu d’un bikini à rayures bleues et blanches sur le thème nautique sous-titré: «Nous avons le …… catamaran?»

RHOBH OG Kyle Richards a également partagé de beaux clichés profitant de sa journée en mer.

La star du RHOA Cynthia Bailey a également partagé des clichés sur le catamaran en les sous-titrant: «Mieux au bord de l’eau!