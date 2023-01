À l’intérieur de la vie très somptueuse de Lord Sugar loin de The Apprentice – manoir de 8,5 millions de livres sterling, montres de luxe et flotte de supercars

Les FANS de The Apprentice ont eu droit à son spectacle de lancement le plus somptueux à ce jour – après que des candidats chanceux se soient envolés pour Antigua.

La nouvelle série très attendue de l’émission de longue date a vu les espoirs chargés de créer et de vendre des excursions d’une journée aux touristes sur l’île tropicale dans le but de gagner un investissement de 250 000 £ qui changera la vie de Lord Alan Sugar.

Lord Sugar a lancé la nouvelle série de The Apprentice cette semaine

Les concurrents ne pouvaient pas croire leur chance lorsque Lord Sugar a dévoilé où ils se dirigeaient.

Et cela a incité l’ancien gagnant de The Apprentice, Ricky Martin, à écrire sur Twitter: “Imaginez qu’on vous dise que vous alliez à Antigua pour la première tâche de #TheApprentice – Bon sang, je ne suis allé qu’à Édimbourg.”

L’apprenti patron Lord Sugar, 75 ans, n’est lui-même pas étranger au luxe. Ayant grandi dans un appartement social dans l’East End, l’entrepreneur aurait maintenant une valeur nette de 1,21 milliard de livres sterling, ce qui en fait la 138e personne la plus riche du Royaume-Uni.

Ici, nous révélons sa vie somptueuse loin de The Apprentice…

Demeures

Lord Sugar est resté proche de ses racines dans l’East End, achetant un manoir dans une partie verdoyante de l’Essex.

Il a acheté la maison historique de cinq lits, située dans trois acres de parc et avec un garage assez grand pour six voitures pour 800 000 £, en 1981.

Selon les documents du registre foncier, sa fille Louise, 46 ans, en a repris la propriété pour 8,5 millions de livres sterling en 2021 – sans aucune hypothèque.

Elle est sur le point d’entreprendre une refonte majeure qui verra le manoir, qui remonte à 1908, augmenter d’un tiers et comprend la construction d’un spa, d’un studio de yoga et d’une salle pour chien pour l’animal de la famille.

Lord Sugar, qui est connu pour sa philanthropie et fait don de ses frais d’apprenti à l’hôpital Great Ormond Street, possédait autrefois un manoir de six chambres au bord de l’eau de 8,4 millions de livres sterling à Boca Raton, en Floride, la région ayant le revenu moyen le plus élevé des ménages en l’État et le troisième plus élevé de l’ensemble des États-Unis.

Mais en 2020, il a déclaré qu’il “n’a plus de maison en Floride” à la suite d’une dispute sur Twitter avec Piers Morgan qui a contesté lorsque Lord Sugar a défendu des Britanniques qui sont allés dans les parcs pour bronzer pendant le verrouillage.

Piers a tweeté : « Un milliardaire qui se cache en toute sécurité dans sa maison de luxe en Floride exige le droit pour les Britanniques de sortir prendre un bain de soleil… »

Mais la star de l’Apprenti a riposté en écrivant: “Juste pour que vous sachiez que je n’ai plus de maison en Floride, c’est une information de merde @piersmorgan qui s’est propagée pour exciter les gens contre moi.

« J’ai un appartement avec un balcon. Espace piscine fermé, pas de tennis, pas de golf, pas de bateaux selon la loi. 1 heure d’exercice.

Il avait aussi cette villa à Marbella

Il avait aussi cette villa à Marbella[/caption]

Le mois suivant, il s’est adressé à Twitter dans le but de fouetter un nouveau manoir de luxe en Floride, appartenant à l’une de ses sociétés, pour 10,5 millions de livres sterling.

Avec six chambres et sept salles de bains, la propriété au bord de l’eau est située dans l’un des quartiers les plus recherchés et les plus chers de Palm Beach. Il dispose d’une immense piscine avec son propre bar et non pas d’une, mais de deux baignoires dans la chambre principale. Mais il n’est pas clair si l’un de ses 5,2 millions de followers avait ce genre d’argent à revendre.

Lord Sugar possédait également une villa de six chambres sur la Costa del Sol, mais l’aurait vendue pour 9,7 millions de livres sterling en 2015, réalisant un joli profit après l’avoir achetée pour environ 3,5 millions de livres sterling.

L’immense villa de trois étages de couleur moutarde était située sur un chemin privé à proximité d’une plage près de Marbella, en Espagne, une destination de vacances populaire parmi les super riches.

Jets privés

Facebook/AlanSugar

Il a même ramassé un avion Cirrus SR22T qui peut transporter cinq personnes

Il a même ramassé un avion Cirrus SR22T qui peut transporter cinq personnes[/caption]

Lorsque vous êtes un homme d’affaires de la jet-set comme Lord Sugar, voyager en classe économique sur easyJet ne suffira pas.

Le milliardaire a acheté un certain nombre de jets privés au fil des ans. En 2010, il a acheté un jet privé Embraer Legacy 650 de 18,5 millions de livres sterling – sur lequel G-SUGA était blasonné – en publiant des dizaines de photos sur les réseaux sociaux.

Lord Sugar, titulaire d’une licence de pilote depuis 1975, a admis qu’il préfère voler en privé pour ses “environ 300 heures de vol professionnel que je fais chaque année” parce qu’il déteste le stress des voyages modernes.

Il a déclaré dans une interview en 2010 : « C’est mon petit luxe. Rester dans les aéroports, s’enregistrer et tout ça, ça m’énerve.

On pense qu’il l’a changé pour un autre jet – avec un reg personnalisé de G-SUGA – coûtant environ 36 millions de livres sterling en 2014 et l’année dernière, il a été vu l’atterrir lui-même à l’aéroport de Teesside.

En 2020, le magnat des affaires a présenté son nouvel avion de 600 000 £ qu’il avait acheté aux États-Unis. L’avion Cirrus SR22T peut transporter cinq personnes, dont le pilote, et a été équipé d’un turbocompresseur pour augmenter les performances.

Il a dit à ses partisans qu’il cherchait un pilote de ferry professionnel pour amener l’avion au Royaume-Uni.

Yacht

Alamy

Le yacht prisé peut facilement accueillir jusqu'à 12 personnes dans des chambres luxueuses avec salle de bains privative

Le yacht prisé peut facilement accueillir jusqu’à 12 personnes dans des chambres luxueuses avec salle de bains privative[/caption]

Le superyacht de 181 pieds de Lord Sugar, Lady A – nommé d’après sa femme Ann Simons, 73 ans – a été mis sur le marché pour la modique somme de 12,2 millions de livres sterling en 2018.

Lord Sugar a acheté le superyacht, qui dispose de six cabines, d’un jacuzzi et de sculptures en marbre sur le pont supérieur, en 2015. Il dispose également d’une salle d’apparat pouvant accueillir 12 personnes.

Collecte de voitures

Le magnat possède une flotte de voitures de luxe et est connu pour être un fan de longue date de la marque britannique Rolls-Royce.

Il est surtout connu pour le Phantom 8 et en a possédé un certain nombre au fil des ans, utilisant toujours la plaque d’immatriculation AMS 1.

Le Phantom coûte environ 350 000 £, mais les clients les spécifient souvent à moins d’un million de £ avec des finitions personnalisées.

AP : Association de la presse

La Chevrolet Corvette de Lord Sugar, qui coûterait plus de 700 000 £ neuve

La Chevrolet Corvette de Lord Sugar, qui coûterait plus de 700 000 £ neuve[/caption]

Il a acheté une Bentley S1 Continental Sport Saloon, qui a d’abord appartenu à Sir Elton John. Lord Sugar a eu la voiture pendant 25 ans, mais a admis plus tard qu’il avait trop payé pour la Bentley argentée, affirmant qu’il avait été “fabriqué comme un kipper” par le chanteur.

Elle a été vendue aux enchères pour 366 000 £ en 2017 et il semble l’avoir échangée contre un modèle rouge vif après avoir écrit sur Twitter : “Voici la nouvelle Bentley qui vient d’être dévoilée aujourd’hui.”

Cette année-là également, il a acheté une Chevrolet ZO6 Corvette blanche, qui coûterait plus de 700 000 £ neuve. Il semble l’avoir amélioré pour une supercar violette Chevrolet Corvette C8.

Parlant de son dernier jouet en 2020, il a tweeté : “Voici ma nouvelle voiture qui arrive en décembre.”

Ses autres voitures comprendraient un Range Rover et une Mercedes de luxe à l’épreuve des balles.

Montres de luxe

En 2018, les fans d’Apprentice aux yeux d’aigle ont constaté que le milliardaire portait sept Rolex différentes en neuf épisodes, dont un avec un prix allant jusqu’à 90 000 £.

On estime que les sept montres portées tout au long de la série ont coûté à Lord Sugar environ 230 000 £.

Cette année-là, Lord Sugar a acheté une montre Patek Philippe 5711 / 1A-010 de 46 000 £ de Michael Cox des bijoutiers Michael Spiers à Plymouth – avec la main du propriétaire la livrant lui-même.

La star de l’Apprenti a tweeté une photo d’eux et de son nouveau, en écrivant : “C’est ce que j’appelle le service.”