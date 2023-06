À l’intérieur de la vie tragique du gagnant du Lotto qui a déclaré que le jackpot de 9 millions de livres sterling avait ruiné sa vie alors qu’il se séparait de sa femme et se buvait jusqu’à la mort

C’est l’histoire du tragique gagnant du loto, qui a déclaré que son prix de 9 millions de livres sterling avait ruiné sa vie alors qu’il s’enivrait à mort.

L’ancien boulanger Keith Gough est décédé en 2010 à l’âge de 58 ans après avoir lutté contre l’alcoolisme et divorcé.

Keith Gough a empoché 9 millions de livres sterling en 2005 Crédit : PA : Association de la presse

Cependant, il a déclaré que la victoire « avait ruiné sa vie » alors qu’il se séparait de sa femme et se tournait vers la boisson. Crédit : Newsteam

Keith, de Bridgnorth, dans le Shropshire, a abandonné son travail et s’est lancé dans une BMW haut de gamme, un groupe de chevaux de course et une boîte de direction pour regarder sa bien-aimée Aston Villa après avoir remporté le jackpot en 2005.

Cependant, à peine deux ans plus tard, lui et sa femme de 27 ans, Louise, se sont séparés après avoir commencé à boire beaucoup par « ennui ».

Cela a conduit à un passage au Prieuré, un centre de désintoxication à Birmingham et au divorce.

Keith a déclaré dans une interview en 2009 que la victoire avait « ruiné » sa vie.

Il a rappelé: « Sans routine dans ma vie, j’ai commencé à dépenser, dépenser, dépenser. À la fin, je m’ennuyais.

« Avant la victoire, tout ce que je buvais, c’était du vin avec un repas. J’étais populaire, mais j’ai chassé tous mes amis. Je ne fais plus confiance à personne.

« Quand je vois quelqu’un entrer chez un marchand de journaux, je lui déconseille d’acheter un billet de loterie. »

Après l’effondrement de son mariage, il a déménagé dans une maison louée à 1 million de livres sterling dans le Cheshire, avec un chauffeur et un jardinier, mais a gaspillé l’argent du jeu.

Il a également perdu 700 000 £ au profit de l’escroc James Prince, qu’il avait rencontré en cure de désintoxication et qui l’a persuadé d’investir dans des stratagèmes commerciaux frauduleux.

Prince a admis le blanchiment d’argent et la fraude en 2009 et a été emprisonné pendant trois ans et quatre mois.

Keith est décédé à l’hôpital Princess Royal de Telford l’année suivante d’une crise cardiaque présumée.

John Homer, qui possédait les marchands de journaux où le gagnant tragique a acheté son billet malchanceux, a déclaré au Guardian : « C’était un mercredi et un renversement du samedi précédent. Tout s’est dégradé à partir de là. Lui et sa femme se sont séparés.

« Il avait un problème d’alcool et ça s’est progressivement aggravé.

« C’est très triste car cela aurait dû faire de lui un homme très heureux, mais il n’en a pas tiré le meilleur parti.

« Tu ne t’attendais pas à du chagrin ou à des problèmes, mais il a dû en avoir, bien qu’il ne m’en ait jamais parlé. »

