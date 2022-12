À l’intérieur de la vie somptueuse d’un policier modèle qui a affirmé qu’elle ne savait pas que son mari était un trafiquant de drogue alors qu’ils conduisaient une Audi de 70 000 £

UN FLIC MODÈLE a vécu un style de vie somptueux avec des voitures flash et des vêtements haut de gamme tout en fermant les yeux sur le trafic de drogue de son mari.

L’officier de police rencontré Rasvinder Agalliu a été expulsé de la force après que ses affirmations selon lesquelles elle n’était pas au courant des activités criminelles de son mari Julian ont été rejetées.

Rasvinder Agalliu a eu un style de vie somptueux avec son mari trafiquant de drogue

Le flic a été viré de la force le mois dernier

Mais le Crown Prosecution Service a constaté qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves pour la poursuivre, de sorte que les charges potentielles ont été abandonnées.

Le style de vie luxueux du couple utilisant les gains mal acquis de Julian peut maintenant être révélé après qu’il a été reconnu coupable de complot en vue de fournir de la drogue.

L’ex-reine de beauté Agalliu, 47 ans, et son mari vivaient dans une propriété locative à 5 000 £ par mois malgré son salaire de policier, rapporte le Times.

Ils ont également apprécié les moteurs flash – dont une Audi à 70 000 £ – et des vêtements de créateurs tels que Louis Vuitton.

Mais c’est l’amour d’Agalliu pour les produits haut de gamme qui a finalement conduit à sa perte.

Elle a affirmé lors de son audience pour inconduite que Julian gagnait entre 1 000 et 4 000 £ par semaine en travaillant comme chef privé pour des footballeurs.

Le mannequin a également déclaré qu’il était payé en espèces et qu’il n’avait donc pas à payer d’impôt sur le revenu, ce qui, selon le panel, aurait dû éveiller les soupçons d’Agalliu.

Ils ont également constaté qu’il était “plus probable qu’improbable d’avoir eu une bonne idée” des revenus de son mari et ont déclaré que sa défense manquait de crédibilité compte tenu du “style de vie somptueux” du couple.

Le domicile d’Agalliu a été perquisitionné à deux reprises – la première le 25 juin 2020 – où des agents ont saisi des drogues de classe A, des accessoires pour la drogue, une grande quantité d’argent et une radio de police.

Lors d’une deuxième descente quatre mois plus tard, les agents ont emporté un ensemble de menottes, des éléments d’uniforme et un ensemble de documents d’affaire et de disques d’entretien relatifs à une enquête sur une infraction.

La police du Met a déclaré qu’un grand nombre de plantes de cannabis cultivées avaient également été trouvées sur la propriété.

Agalliu a ensuite été arrêté, soupçonné de complot en vue de fournir de la drogue.

Mais elle n’a pas été inculpée après que le Crown Prosecution Service ait décidé que l’affaire ne satisfaisait pas au seuil de preuve pour les poursuites.

Elle a été traînée devant un comité disciplinaire où elle a été reconnue coupable de plusieurs chefs d’accusation de faute grave.

Le panel a déclaré: «La conclusion claire que nous tirons des preuves présentées est que, selon la prépondérance des probabilités, [Julian Agalliu] est un toxicomane de classe A et mesure les drogues et il est inconcevable que sa femme ne le sache pas.

Julian, qui a utilisé l’application criminelle Encrochat pour son réseau de drogue, sera condamné le 9 février.

Agalliu a nié être au courant des crimes de son mari Crédit : Facebook

Un panel l’a reconnue coupable de plusieurs accusations de faute grave Crédit : Facebook