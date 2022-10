À l’intérieur de la vie somptueuse d’un millionnaire de 31 ans, qui a quitté le football hors ligue pour devenir un magnat de la jet-set et une star de télé-réalité

QUAND Charlie Wilson a décidé de quitter le football hors championnat à l’adolescence pour s’aventurer dans l’immobilier, il n’aurait jamais imaginé que cela mènerait à une fortune de 56 millions de livres sterling.

Aujourd’hui, le joueur de 31 ans possède un portefeuille impressionnant de plus de 250 propriétés, ainsi qu’une flotte de voitures de luxe et un élégant manoir de 12 millions de livres sterling.

Charlie Wilson vaut maintenant 56 millions de livres sterling après avoir travaillé comme ouvrier à la fin de son adolescence Crédit : Jon Attenborough – Commandé par le Sunday Times Magazine

En 2020, il a courtisé la star de télé-réalité glamour Ferne McCann – la faisant même voler avec ses amis en jet privé en France pour son 30e anniversaire.

Charlie, qui figurait sur la liste riche des jeunes du Sunday Times en 2021, a travaillé dur pour son succès – nous examinons ici son impressionnante ascension vers le sommet.

Ouvrier sur chantier

Gardien de but prometteur à l’adolescence, Charlie a joué pour l’équipe de jeunes de Crystal Palace et une série de clubs hors championnat.

Mais son ambition était de suivre son père Paul dans le développement immobilier.

Il a quitté le sport et a pris un emploi d’ouvrier sur l’un des chantiers de construction de son père – mais a admis qu’il n’avait duré que “72 heures”.

Sa première incursion dans le développement immobilier était un pari. Il a acheté un appartement pour 112 000 £ dans ce qu’il prétend être “l’une des pires rues d’Enfield”.

Mais son risque a payé – en quelques années, il a constitué un incroyable portefeuille de maisons, d’appartements et de propriétés d’une valeur de plus de 50 millions de livres sterling.

Après avoir vendu, il a utilisé le produit pour acheter Chase New Homes en 2015, une entreprise qui construit des centaines de maisons à Londres et dans le sud-est, rapporte le Times.

Vie de luxe

La collection de supercars de Charlie comprend une Rolls-Royce Cullinan 4×4 valant des centaines de milliers Crédit : Getty

Il possède également une Lamborghini Huracan Crédit : Getty

En un an, Charlie a doublé sa valeur nette de 27 millions de livres sterling en 2020 à 56 millions de livres sterling en 2021.

Le magnat a récompensé son travail acharné en s’offrant une collection de moteurs incroyables d’une valeur allant jusqu’à 600 000 £.

Ils comprennent un Rolls-Royce Cullinan 4×4. La version 2020 de la voiture de luxe a un prix de départ de 303 000 £ et est décrite comme un “palais roulant” par le magazine spécialisé Car and Driver.

La revue ajoute : “Le Cullinan… réconforte ses passagers et vous avertit de la présence de riches.”

Son autre voiture extravagante, une Lamborghini Huracan, lui aura probablement coûté au moins 194 000 £ pour le modèle 2020.

Et en tant que promoteur immobilier, Charlie a économisé l’un des meilleurs pour lui-même – un bloc de 12 millions de livres sterling.

Romance de star de télé-réalité

Charlie a couvert Ferne McCann de cadeaux coûteux et l’a emmenée à Cannes dans un jet privé pour son anniversaire Crédit : Instagram

Selon les rapports, Charlie avait toujours aimé Ferne et lui avait envoyé un message sur Instagram Crédit : Instagram

En 2020, l’ancienne star de The Only Way Is Essex, Ferne McCann, 32 ans, a révélé qu’elle sortait avec un homme mystérieux appelé “Mr C”.

Le Soleil a révélé en exclusivité que son amant secret – qui l’aurait couverte de cadeaux coûteux et l’aurait emmenée à des rendez-vous extraordinaires – était Charlie.

Pour son 30e anniversaire, Ferne a révélé dans son émission de télé-réalité ITV2 First Time Mum que M. C l’avait emmenée avec un groupe de copains dans un jet privé à Cannes.

Elle a dit: “Putains de smackaroonies! M. C a sauvé la situation. Qui est ce type? D’où vient-il? Est-il sorti d’un roman? Je suis vraiment excitée.”

Selon une source, Charlie avait toujours été attiré par Ferne, qui a une fille de trois ans, s’est donc glissée dans ses DM sur Instagram.

Ils ont ajouté: “Il ne tient pas à être sous les yeux du public, il ne voulait donc pas faire partie de son émission. Il est très généreux mais assez timide, alors il a trouvé l’idée de la célébrité écrasante.”

Leur romance a cependant été de courte durée, car ils se sont séparés en novembre 2020.

Charlie aime clairement rester à l’écart des projecteurs – il a une présence en ligne très minime et ne semble pas suivre sa propre entreprise sur Instagram.

Basée à Welyn Garden City, dans le Hertfordshire, Chase New Homes a des liens avec des associations de logement proposant des logements abordables.

Leurs développements incluent Times Square dans le Hertfordshire et Palace Wharf, surplombant la Tamise.

L’entrepreneur était appelé Mr C dans l’émission de téléréalité de Ferne, First Time Mum