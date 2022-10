À l’intérieur de la vie somptueuse de l’apprenti “ flop ”, 31 ans, qui a commencé un empire de 16 millions de livres sterling après avoir travaillé pour un travail de nettoyage de 4,20 £ de l’heure

SES mauvais paris et son manque de concentration l’ont vu viré par Lord Alan Sugar sur The Apprentice en 2013.

Mais Alex Mills a eu le dernier mot, car il se classe désormais parmi des stars comme Marcus Rashford et Ed Sheeran comme l’un des jeunes les plus riches du pays, avec une fortune alléchante de 16 millions de livres sterling.

Alex Mills a été licencié de l’apprenti en 2013 Crédit : BBC

Il dirige maintenant une entreprise de plusieurs millions de livres Crédit : Media Wales

En fait, Alex, 31 ans, nommé sur la liste des jeunes millionnaires du Sunday Times, est désormais le candidat le plus riche à avoir jamais participé à l’émission de téléréalité de la BBC.

Le chemin d’Alex vers le succès n’a pas été simple – il admet qu’il a raté ses GCSE et a travaillé comme femme de ménage qui payait la modique somme de 4,20 £ de l’heure.

Mais après avoir créé sa start-up d’assurance, il conduit maintenant une flotte de voitures de luxe, possède une collection de montres coûteuses et a même mis en sac une femme glamour.

Ici, nous jetons un coup d’œil à l’ascension fulgurante d’Alex au sommet et à la façon dont il n’a pas l’intention de ralentir de si tôt.

Pad chic et voitures flash

L’homme d’affaires vit désormais une vie extraordinaire avec des supercars personnalisées coûteuses.

Il a acheté sa première Ferrari dès qu’il en a eu les moyens et a depuis enrichi sa collection.

Il a montré sa Ferrari 488 rouge en images – qui a une fourchette de prix de 368 000 £ pour la version 2021.

En mai de cette année, Alex a dévoilé une autre toute nouvelle Ferrari Roma et a déclaré à quel point il était impressionné par son nouveau moteur sur Twitter.

Alex a marqué ses barrières de sécurité avec un énorme M, qui, selon lui, signifie Mills Manor Crédit : Media Wales

Alex a montré sa collection de voitures dont cette Ferrari qu’il avait livrée en mai Crédit : Twitter/@alexmills

Il possède également une collection de montres chères, dont cette Rolex Crédit : Twitter/@alexmills

Le prix de détail du modèle 2021 de ce véhicule commence à partir de 170 000 £, tandis que le modèle 2022 se vend à partir d’un montant stupéfiant de 202 000 £.

Alex semble également posséder un Land Rover Defender, dont la fourchette de prix commence à 58 000 £.

Ses nouvelles voitures contrastent fortement avec l’humble Mini qu’il conduisait en 2007.

L’entrepreneur gallois vit maintenant dans une immense maison à Wenvoe, près de la vallée de Glamorgan, au Pays de Galles – la propriété est équipée d’un portail électrique pour plus de sécurité.

Pas du genre timide et retiré, Alex a une lettre M de 3 pieds brandie sur le portail de sa propriété, qui, selon lui, signifie Mills Manor.

La maison dispose d’un grand parking pour sa flotte de moteurs flash et d’une immense pelouse avec des haies soigneusement taillées.

Alex apprécie clairement les belles choses de la vie et a montré des montres comme le designer Patek Philippe d’une valeur allant jusqu’à 125 000 £.

Femme glamour

Alex Mills ancien candidat apprenti avec sa femme Emma et des chiens Crédit : Twitter/@alexmills

Les chiens saucisses choyés du couple ont leur propre page sur Instagram Crédit : Twitter/@alexmills

Alex est maintenant marié à Emma et aime être à la maison avec elle et leurs deux chiens saucisses, Elton et Benji, qui ont leur propre page sur Instagram.

Comme de nombreux Britanniques, le couple a dû reporter son mariage à de nombreuses reprises en raison de l’épidémie de coronavirus.

Ils se sont finalement mariés lors d’une somptueuse cérémonie où il semble avoir eu six garçons d’honneur.

Bien que le couple soit connu pour ses atouts flashy, Alex maintient qu’ils essaient de rester ancrés autant qu’ils le peuvent.

Décrivant son samedi parfait dans une interview, il a déclaré: “Je ferais une séance de gym le matin, regarderais un peu de James Martin à la télévision, puis me dirigerais vers les magasins pour ramasser des ingrédients, nettoyer les voitures l’après-midi, puis commencer à préparer le souper.”

Ils ont clairement le sens de l’humour – un cliché montre Alex habillé en drag avec Emma en infirmière sexy.

Lors de l’exposition du jubilé de platine de la reine, ils ont tout mis en œuvre pour célébrer en décorant leur maison avec des dizaines de drapeaux et de banderoles Union Jack.

Des débuts modestes

Alex est né à Cardiff mais a quitté la ville avec sa famille à un jeune âge.

Ils n’avaient pas beaucoup d’argent – la mère d’Alex dirigeait une crèche pour enfants tandis que son père était directeur dans une entreprise de meubles locale, rapporte le Times.

Alex n’a jamais été du genre scolaire; il a précédemment avoué qu’il ne s’était jamais senti à l’aise et a été évalué pour voir s’il y avait quelque chose qui n’allait pas avec sa concentration quand il ne faisait pas bien.

Alex était toujours plus concentré sur le fait de gagner de l’argent et a quitté l’école à l’âge de 16 ans avec des résultats GCSE de Cs et Ds.

Ensuite, il est devenu blanchisseur et femme de ménage pour le somptueux Vale Resort dans la vallée de Glamorgan tout en étudiant le graphisme à l’université, gagnant seulement 4,20 £ de l’heure.

Déterminé, il a lancé une entreprise fabriquant des enseignes en ardoise pour les maisons et les monuments commémoratifs, mais a constaté qu’il n’y avait pas beaucoup de place pour la développer dans l’empire qu’il recherchait.

Apprenti et découverte

Alex est devenu un succès instantané sur The Apprentice en raison de ses sourcils Crédit : PA : Association de la presse

Réalisant qu’il avait besoin d’un investisseur pour démarrer sa compagnie d’assurance, Alex s’est inscrit à The Apprentice en 2013 et est instantanément devenu un favori des fans en raison de ses sourcils soigneusement épilés.

Il n’avait jamais regardé la série de la BBC et s’y était mis lorsqu’il a été sélectionné.

Après un bon départ, Alex a été dévasté lorsqu’il a finalement été renvoyé par Lord Sugar car il n’avait pas de travail ou d’entreprise vers lequel retourner.

Il a pris quelques quarts de nuit en tant qu’agent de sécurité dans un hôtel de Cardiff et a profité de son temps loin des feux de la rampe pour envisager son prochain déménagement.

Il a décroché un emploi dans une compagnie d’assurance mais s’est senti comme un échec lorsqu’il a été licencié pour la deuxième fois de sa vie professionnelle.

Il a décidé de créer sa propre compagnie d’assurance, Dynamo Cover, et a trouvé un investisseur en Stephen Jenkins, un homme d’affaires gallois, qui lui a donné 15 000 £.

Alex vaut maintenant 16 millions de livres sterling et vit une vie somptueuse Crédit : Twitter/@alexmills

L’ancienne star de l’Apprenti chez lui à Wenvoe, au Pays de Galles Crédit : Media Wales

L’entreprise a rapidement commencé à gagner de l’argent et a généré 30 000 £ au cours de son seul premier mois en 2017.

Cinq ans plus tard, Dynamo Cover, basée à Barry, a employé plus de 30 personnes et les ventes de ses polices ont généré des millions de livres.

L’année dernière, il a parlé de son ambition de remplacer Lord Sugar dans la série à succès de la BBC – admettant qu’il n’a jamais entendu parler du magnat depuis qu’il a quitté la série.

Il a déclaré: “Seize personnes ont mis leur vie en pause pour obtenir des investissements d’Alan Sugar. Je pense qu’il devrait y avoir une forme d’engagement par la suite.

“Nous n’avons pas pu lui parler beaucoup – juste dans la salle de conférence et en finale pendant deux minutes et c’est tout. Peut-être qu’une note personnelle de sa part serait bien.”

Avec tout son succès, Alex dit qu’il vise une apparition sur la liste des milliardaires du pays et ne s’arrêtera pas tant qu’il n’aura pas atteint son objectif.

Il a déclaré à Wales Online: “Nous visons un milliard et je pense que nous pouvons le faire. Je ne pense pas qu’il y ait quoi que ce soit qui dise que nous ne pouvons pas.”