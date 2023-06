À l’intérieur de la vie ‘Sexy Beast’ du braqueur de banque Ronnie Knight, des peep-shows au mélange avec les Krays – et une femme légende du savon

Alors que Ronnie Knight se détendait sous le soleil espagnol en regardant la mer Méditerranée bleue depuis la piscine de sa villa à flanc de montagne, il se sentait prêt pour la vie.

Le Sexy Beast original vivait sa vie, faisait la fête la nuit et peaufinait son bronzage le jour – avec une fortune à dépenser grâce au produit du plus grand vol d’argent jamais réalisé en Grande-Bretagne.

Ronnie Knight sous le soleil espagnol, au-dessus de la mer Méditerranée bleue 1 crédit

Ronnie avec sa femme Barbara Windsor et Reggie Kray, à droite, lors d’une première de film Crédit : Archives Hulton – Getty

Pas mal pour un garçon de la classe ouvrière de Hoxton, dans l’East End de Londres.

Mais la belle vie sur la Costa del Crime en Espagne s’est finalement tarie et la chaleur de Scotland Yard l’a amené à retourner en Grande-Bretagne avec The Sun dans une cellule de prison britannique froide.

Knight a fini par se ruiner et vivre d’une pension d’État avant de décéder à l’âge de 89 ans lundi dans une maison de retraite du Cambridgeshire.

Son environnement était bien loin du style de vie au champagne qu’il menait en tant que propriétaire de boîte de nuit prospère, marié à Barbara Windsor et côtoyant des célébrités.

Knight avait lutté contre la maladie de Parkinson au cours des dernières années de sa vie et souffrait également de démence, selon des amis.

Un ami de la famille a déclaré: «Son état s’était détérioré au cours des dernières semaines. Il a attrapé une pneumonie et ne s’en est jamais remis.

Knight, qui s’est marié et a divorcé trois fois, avait été soutenu par sa troisième ex-femme Sue Haylock pendant sa maladie, l’associé disant: « Elle est restée une amie fidèle et fidèle et une tour de force pour lui. »

Hier soir, de vieux amis et complices criminels ont rendu hommage au méchant célèbre qui a nié avoir jamais été un gangster, préférant être connu comme un « adorable coquin ».

Fred Foreman, qui a commis le vol record de 6 millions de livres sterling de Security Express avec Knight en 1983, a déclaré: «C’était un homme adorable. Ronnie n’était pas un gros mais c’était un voyou adorable qui faisait ce qu’il avait à faire.

« Il était toujours très agréable à côtoyer et adorait faire la fête.

« Il était beau, habillé élégamment et ne manquait jamais de compagnie féminine.

« Mais la femme principale de sa vie était Barbara – il l’aimait en morceaux. »

Maureen Flanagan, ancienne mannequin Page Three et amie proche des Krays, a déclaré: «Je connaissais bien Ronnie par l’intermédiaire de Barbara.

« Barbara l’aimait et elle lui chantait toujours la vieille chanson You Made Me Love You. »

Knight aimait côtoyer des célébrités.

Dans ses mémoires, Black Knight, il se souvient d’avoir rencontré des stars lors d’une fête organisée par l’artiste drag Danny La Rue.

Il a écrit : « Noel Coward, tintant sur les ivoires. . . Roger Moore a attiré les filles comme des taons vers une bouse de vache.

C’était bien loin de ses racines de l’East End en grandissant avec une famille nombreuse.

Les Chevaliers étaient amis avec les Krays, qui régnaient sur le perchoir.

Ronnie a commis des délits mineurs dans sa jeunesse tandis que ses frères John et James étaient plus sérieusement impliqués dans le crime.

Mais en 1961, il a été emprisonné pendant 15 mois pour recel de biens volés.

Maureen Flanagan a déclaré: « Barbara l’aimait définitivement et elle lui chanterait toujours la vieille chanson You Made Me Love You » Crédit : Getty

La photo de la police de Ronnie Crédit: News Group Newspapers Ltd

À l’époque, il était marié à sa première femme June, avec qui il avait deux enfants, Lorraine et Garry, mais voyait Barbara.

Le couple s’est rencontré pour la première fois lorsqu’elle a remarqué un homme élégant dans une Ford Zephyr citron et grise qui passait lentement devant elle alors qu’elle se dirigeait vers un café à Stamford Hill, au nord de Londres.

Knight a déclaré plus tard: « Je l’aimais tellement que mes dents de devant me faisaient mal. »

Il l’a appelée à la maison et l’a poliment invitée à sortir et le couple est tombé amoureux.

Mais elle se souvient : « Il y avait encore beaucoup de choses que je ne savais pas. Un jour, ayant téléphoné pour me dire qu’il venait me voir, il ne s’est pas présenté.

« Je n’ai entendu parler de lui que tard le lendemain, qu’il avait été arrêté et accusé d’avoir reçu pour 3 000 £ de matériel de costume. »

Babs a fini par s’asseoir à Stoke Newington Magistrates ‘Court, dans le nord de Londres, écoutant l’affaire contre son petit ami – avec la femme enceinte de Ronnie également présente.

Barbara a déclaré: « On m’a montré une autre facette de Ronnie – flash et arrogant.

« Il n’a montré aucun respect pour la loi, regardant le magistrat avec une expression ennuyée qui disait: » Vous me faites perdre mon temps, espèce de vieux con « . »

Malgré ses réserves, Dame Barbara, décédée en décembre 2020 après avoir également souffert de la maladie d’Alzheimer, a épousé Knight en 1964.

Mais le côté obscur de Knight était toujours là. En plus des clubs, il a également organisé des peep shows dans le Soho de Londres.

‘Je me suis réveillé ce matin et j’ai pensé, je vais’

En 1970, le jeune frère de Knight, David, a été poignardé à mort lors d’une bagarre dans un pub du nord de Londres.

Alfredo « Italian Tony » Zomparelli a plaidé la légitime défense et a été emprisonné pendant quatre ans pour homicide involontaire.

Puis, en septembre 1974, Zomparelli libéré est abattu à la galerie Golden Goose de Soho.

Deux ans après avoir divorcé de Barbara en 1985, Knight a épousé sa petite amie Sue Haylock Crédit: News Group Newspapers Ltd

Knight est photographié en train de lire The Sun sur le chemin du retour en Grande-Bretagne Crédit: News Group Newspapers Ltd

Six ans plus tard, Knight a été arrêté pour le meurtre après qu’un tueur à gages, George Bradshaw, a affirmé que Knight lui avait payé 1 000 £ pour commettre le meurtre.

Knight a affirmé que Bradshaw essayait de le piéger après l’avoir escroqué plus tôt avec un chèque raté de 7 000 £.

Barbara a sauvé Knight en gardant le chèque et en le produisant pour son procès à Old Bailey en 1980, où il a été acquitté avec le tueur à gages Nicky Gerard.

Dans ses mémoires, Knight a admis avoir payé Gerard pour qu’il commette le meurtre en guise de récompense pour la mort de son frère.

Il est revenu sur ses aveux lorsque la loi sur la double incrimination a été introduite.

Barbara s’est tenue aux côtés de Knight et a assisté au procès d’Old Bailey.

Mais le mariage non conventionnel du couple s’effondrait, Barbara ayant des relations avec la co-vedette de Carry On Sid James et Knight appréciant les affaires.

En 1975, il a construit une maison dans les montagnes au-dessus de Fuengirola surplombant la Méditerranée.

C’est devenu son trou de culasse après le vol de Security Express alors qu’il faisait partie d’un gang qui a fait irruption dans le dépôt de l’entreprise à Shoreditch, dans l’est de Londres.

Les pillards ont tenu un garde sous la menace d’une arme et aspergé d’autres d’essence avant de s’échapper avec la montagne d’argent.

Le frère aîné de Knight, John, maintenant décédé, a été arrêté peu de temps après et plus tard emprisonné pendant 22 ans pour le vol.

Mais Ronnie était l’un des soi-disant «cinq célèbres» recherchés pour le braquage de Security Express qui se sont terrés en Espagne, qui n’avait pas de traité d’extradition avec le Royaume-Uni à l’époque.

Knight n’a même pas dit au revoir à Barbara lorsqu’il s’est enfui en Espagne, disant plus tard qu’elle était « obsédée par ce truc de showbusiness » et qu’il savait qu’il serait parti pendant un certain temps.

Il a nié avoir quitté le Royaume-Uni à cause du vol, déclarant: « Je me suis réveillé ce matin-là et j’ai pensé, j’y vais. »

« Le lendemain matin, je me suis réveillé sous un soleil radieux.

« Quelques années plus tard, Barbara a téléphoné et a dit : ‘Nous devrions divorcer.’ J’ai dit, ‘OK, mec.’ J’ai fait passer les papiers et je les ai signés.

L’un des membres du groupe était Foreman, aujourd’hui âgé de 91 ans, anciennement connu sous le nom de directeur général de British Crime.

Il a déclaré hier: «C’était un style de vie fabuleux là-bas.

Ronnie et Babs à l’extérieur du Old Bailey après avoir été acquitté d’avoir participé à un raid 1 crédit

Ronnie avec Barbara après avoir quitté la prison de Brixton en février 1980 Crédit : Getty

« Il y avait des restaurants et des bars autour de Puerto Buenos où Ronnie aimait aller.

“C’était un endroit très animé et dommage que tout soit venu en tête.”

Deux ans après avoir divorcé de Barbara en 1985, Knight a épousé sa petite amie Sue Haylock.

Pour éviter de retourner à sa villa la nuit, le célèbre chevalier a acheté un appartement dans un complexe fabuleux où les autres voleurs vivaient à Marbella – et a conduit par inadvertance les détectives de la Flying Squad vers eux.

Foreman a été embarqué dans un avion par la police espagnole et ramené au Royaume-Uni.

Knight, qui possédait une discothèque et un restaurant indien en Espagne, a rencontré des problèmes financiers.

« L’argent est parti et il a été réduit au vol à l’étalage »

Après plus de dix ans de fuite, en mai 1994, il est retourné au Royaume-Uni avec The Sun, affirmant qu’il voulait voir sa mère malade Nellie avant sa mort.

Knight a été emprisonné pendant sept ans après avoir reconnu avoir manipulé 314 913 £ de produits de vol.

Mais son plaidoyer de non-culpabilité pour vol a été accepté par la Couronne.

Il avait affirmé plus tôt : « Appelez-moi un receveur condamné de biens volés, un méchant, un charmeur ou ce que vous voulez.

« Mais le vol à main armée, la vraie méchanceté, ce n’est pas ma scène. »

L’équipe volante de la Met Police était convaincue que Knight était directement impliqué dans le vol.

Knight a purgé la moitié de sa peine et s’était alors séparé de sa troisième épouse Sue.

John O’ Connor a déclaré: « Il aimait la belle vie et se mêler aux célébrités » 1 crédit

Il avait une nouvelle partenaire, nommée Diane, et a écrit plusieurs livres – mais les problèmes d’argent persistaient.

De manière embarrassante, il a été surpris en train de voler pour 40 £ d’articles de luxe dans un Waitrose à Brent Cross, au nord de Londres, en 2000 – même s’il avait 270 £ en espèces sur lui.

Knight a été condamné à une amende de 200 £ avec un avertissement auquel il avait échappé de peu en retournant en prison.

Il a ensuite déménagé dans un logement protégé pour personnes âgées dans le Cambridgeshire, survivant grâce aux prestations de l’État, avant d’emménager dans une maison de retraite alors que sa maladie de Parkinson empirait.

L’ancien commandant de la Flying Squad, John O’Connor, a déclaré : « À son apogée, Knight était fortement engagé dans la réception de biens volés et le vol à main armée.

« Il aimait la belle vie et côtoyer les célébrités.

« Mais tout l’argent est parti et il en a été réduit au vol à l’étalage.

«Il était un excellent exemple de quelqu’un qui vivait une vie de crime et qui se retrouvait sans rien en sortir.

« La police, les avocats, le fisc et d’autres méchants prennent tout.

« Il a gagné l’équivalent d’aujourd’hui de plusieurs millions de livres grâce au vol de Security Express.

« Mais il ne savait pas quoi faire de l’argent par la suite et tout a été gaspillé.

« C’est un exemple classique de la façon dont le crime ne paie pas à la fin. »