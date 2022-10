À l’intérieur de la vie sauvage de la ” filleule ” glamour de Poutine qui a posé pour Playboy et ” a détruit le mariage d’Abramovich “

ELLE a été surnommée la filleule de Poutine après que le despote russe a été repéré lors de son baptême orthodoxe.

Mais maintenant, la mondaine glamour Ksenia Sobchak avait fui Moscou de manière sensationnelle après que la police l’aurait traquée au milieu d’allégations d’extorsion et de fraude fiscale.

Ksenia Sobchak a basculé entre les carrières de présentatrice de télévision et la politique 1 crédit : East2West

Le modèle, photographié en 2003, était considéré comme l’équivalent de Paris Hilton en Russie Crédit : Fonctionnalités Rex

L’ancienne présentatrice de 40 ans s’est enfuie en Lituanie via la Biélorussie après que la police a arrêté son partenaire commercial dans ce qu’elle prétend être une décision politiquement motivée.

Ksenia – qui était autrefois nommée la 22e femme la plus influente de Russie – était l’équivalent russe de Paris Hilton dans les années 2000.

Mais mardi soir, elle a donné une glissade à la police de Poutine en réservant des vols vers la Turquie et Dubaï alors qu’elle fuyait la Russie par voie terrestre.

Dans les images de vidéosurveillance, on peut la voir traverser la frontière biélorusse portant une casquette de baseball avec un homme non identifié.

Avec une carrière réussie dans les médias derrière elle, comment l’ancienne alliée glamour de Poutine est-elle devenue une fugitive « la plus recherchée » ?

De ses scandales médiatiques à sa campagne présidentielle, nous racontons l’histoire intrigante de Ksenia Sobtchak.

En 2000, lors des funérailles de son père Anatoly, une Poutine en larmes – connue sous le nom de son “oncle Volodia” – se tenait côte à côte avec Ksenia en deuil et sa mère politique Lyudmila.

Même avant sa naissance, son père était devenu proche du dirigeant russe – un étudiant dans sa classe de droit.

Vladimir Poutine aux funérailles d’Anatoly Sobchak, aux côtés de sa fille Ksenia Sobchak (au centre) et de sa femme Liudmila Narusova (à droite) 1 crédit : East2West

Lorsque son père Anatoly est devenu maire de Saint-Pétersbourg au début des années 90, il aurait donné à Poutine un pas en politique.

Poutine – alors chauffeur de taxi – a été nommé conseiller du bureau d’Anatoly dans ce qui était alors connu sous le nom de Leningrad.

En 1997, Sobchak a été accusé de détournement de fonds et s’est enfui à Paris, ne revenant que deux ans plus tard lorsque Poutine a été nommé Premier ministre de Boris Eltsine à Moscou.

En 2000, lors d’un voyage avec Poutine et deux gardes du corps anonymes, Anatoly est décédé subitement – apparemment d’une crise cardiaque.

Les deux gardes du corps ont été soignés pour de légers symptômes d’empoisonnement après la mort de Sonchak.

Poutine – aujourd’hui président – a déclaré à la télévision russe qu’il croyait que la mort était due au stress, déclarant: “Le décès de Sobchak n’est pas seulement une mort mais une mort violente, le résultat de la persécution.”

Une enquête pour meurtre n’a rien donné et une autopsie privée payée par Lyudmila n’a jamais été rendue publique.

Ksenia a cependant déclaré que Poutine était une source de soutien alors que la famille était en deuil.

En 2006, elle a déclaré: “Tant de gens m’apportaient des cadeaux et me comblaient de fausses affections, puis un jour, il y a eu un silence absolu.

« Le téléphone n’a pas sonné et plus personne n’est venu. J’espère ne plus jamais vivre ça. [Putin] a beaucoup fait pour ma famille à l’époque et je suis fier qu’il ait été un ami de mon père”.

Cover-girl du Kremlin

Ksenia a posé pour les magazines masculins Maxim, Tatler, Playboy et FHM 1 crédit : East2West

À la suite de la mort de son père, Ksenia a mentionné qu’elle aimerait entrer en politique, mais après avoir obtenu son diplôme en 2004, elle a fini par présenter l’équivalent russe de Love Island, Dom-2.

Le spectacle a été décrit comme “la pire chose qui ait frappé la culture russe depuis les Mongols”.

Bientôt, le spectacle a suscité la controverse pour ses scènes racées – et Ksenia a été accusée de diriger un bordel.

Saucy Sobchak a posé pour Playboy en 2006, ainsi que pour Maxim et l’édition russe de Glamour – et n’a jamais été étranger aux défilés de mode et aux fêtes somptueuses.

La même année, elle a participé à la version russe de Strictly Come Dancing, l’aidant à gagner environ 2 millions de dollars (1,7 million de livres sterling) par an.

Les fans ont comparé la blonde bronzée à Paris Hilton – les Moscovites la surnommant “Paris Hiltonski”.

Mariage Abramovich « naufragé »

Elle a rehaussé son profil avec une série de films – même en vedette dans un film intitulé Thieves and Prostitutes.

Elle a rapidement provoqué un scandale à l’échelle internationale lorsqu’elle aurait provoqué la rupture du mariage de l’ancien propriétaire de Chelsea, Roman Abramovich.

La fêtarde a présenté l’oligarque à son amie – une mannequin de 24 ans, Dasha Zhukova, qui allait devenir la troisième Mme Abramovich.

Sa deuxième épouse Irina, dont il a divorcé en 2007, aurait été furieuse contre Ksenia pour avoir fait l’introduction lors d’un événement à Moscou.

Une source proche a déclaré au Daily Mail : “Irina déteste Ksenia. Elle ne lui pardonnera jamais ce qu’elle a fait.”

Pendant ce temps, Poutine aurait été frustré par son lien avec la scission.

Une source a déclaré: “Poutine aurait pu détourner le regard si Roman avait poursuivi la relation en secret. Mais il l’a affiché. Il l’a emmenée partout avec lui et a été assez négligent pour se faire photographier avec elle.

« Et c’était une femme que la propre filleule de Poutine lui avait présentée. C’était très embarrassant pour le président.

Penchants politiques

Cependant, à cette époque, Ksenia s’est mise à se forger une nouvelle personnalité sérieuse – en abandonnant ses habitudes de fêtarde pour la politique.

En 2006, elle a créé un mouvement de jeunesse et plus tard, elle a commencé à sortir avec le critique de Poutine, Ilya Yashin.

Elle a dit à l’époque: “Peut-être que j’étais une vilaine fille mais je n’en suis plus une maintenant.”

Elle a ajouté : “Grâce à ‘Dom-2’, j’ai eu la chance de rencontrer différents jeunes et de connaître leurs problèmes.

“Je comprends ce dont ces gens ont besoin et ce qu’il faut leur donner.”

Pourtant, elle a tout de même défendu l’ami de son père, déclarant au New Times : “Je suis contre ce système. Je suis contre la bureaucratisation, la corruption, voir les mêmes personnes au pouvoir.

“Mais je ne suis pas personnellement contre Poutine.”

Mais à partir de 2011, elle a commencé à assister à des rassemblements anti-Kremlin et a même réalisé une vidéo parodique envoyant les partisans de Poutine.

Elle a été arrêtée lors de l’investiture de Poutine en 2012 pour avoir organisé une manifestation.

Elle a commencé à animer l’émission politique Dozhd TV où elle a secoué les gros bonnets politiques russes avec son style d’interview directe.

Les mauvais livres de Poutine

En 2012, elle a raconté au magazine russe Pioneer un rêve bizarre qu’elle avait fait de Poutine.

Certains Russes pensaient qu’il s’agissait d’une description codée d’une véritable rencontre avec le chef.

Elle a affirmé que l’apparition du président russe l’avait réprimandée pour s’être opposée à son gouvernement.

Dans le rêve, Poutine lui a dit : « Comprenez-vous dans quel genre de pays nous vivons ?

“Vous pensez qu’il y aurait des élections ? La liberté et l’égalité ? Il y aurait du chaos et du sang. Une junte militaire serait la meilleure option.”

Il a ajouté: «J’ai reconstitué ce pays pièce par pièce. Je vivais dans mes bureaux et lors de déplacements professionnels. Vous pensez que j’ai peur de perdre mon poste ?

“Je partirais tranquillement à la retraite, mais il n’y aura pas de retraite tranquille – ce sera la guerre et les émeutes.

Nous, les Russes, ferons face aux conséquences d’aujourd’hui pendant encore de nombreuses années Ksenia Sobtchak

« Vous pensez que je me suis délibérément entouré de voleurs et d’escrocs ?

En 2014, elle a raconté comment ses pairs fuyaient la capitale russe à cause des sanctions occidentales.

Elle a déclaré à la station de radio Echo Moscou : “C’est le principal discours de la société dans les bons restaurants de Moscou. Il s’agit soit d’obtenir la citoyenneté, soit des permis de séjour, etc.

“Mes amis, tout ce dont ils parlent, ce sont des visas.”

Elle a ajouté qu’elle craignait la prison pour s’être jointe aux manifestations contre l’annexion de la Crimée et la tentative d’invasion de l’Ukraine par la Russie.

Elle a déclaré à la station de radio : « Dans tous les pays occidentaux normaux, toute personne qui n’est pas prête à aller en prison peut être politiquement active et même envisager une carrière politique.

“Dans notre pays, tout est trop dur. En d’autres termes, si vous êtes prêt à être emprisonné, à être comme Mandela, alors vous pouvez revendiquer le droit de devenir le prochain président.

“Et si vous n’êtes pas prêt, alors n’essayez même pas.

“C’est pourquoi je ne le fais pas, et je dis honnêtement que je ne suis pas prêt à faire l’expérience d’une prison russe même pour mes convictions qui sont importantes pour moi. J’ai peur.”

La campagne présidentielle

Vlad serre la main de Ksenia lors d’une cérémonie pour ceux qui se sont présentés contre le dirigeant russe en 2018 Crédit : AP

Puis en 2018, Ksenia s’est présentée sans succès contre Poutine aux élections de 2018 – à la place du candidat interdit Alexei Navalny.

Poutine a évoqué son désir de devenir politicienne, rendant hommage à son père : “J’ai traité et continue de traiter son père avec respect, je pense qu’il était une personnalité exceptionnelle dans l’histoire russe moderne.

“Je dis cela sans la moindre once d’ironie. C’était un homme très honnête et il a joué un rôle énorme dans ma vie.

“Mais lorsque nous parlons de l’idée de se présenter à la présidence, ces questions personnelles ne peuvent jouer aucun rôle significatif.

“Cela dépend du type de programme qu’elle peut proposer, si elle décide d’y participer, et de la manière dont elle construit sa campagne présidentielle.

“C’est de cela que dépendra son succès ou son échec.”

Mais Navalny, emprisonné, a accusé Sobtchak d’être un candidat fantoche de l’opposition à Poutine – pour donner l’illusion de la démocratie.

Il a déclaré: “Le plan du Kremlin est très simple ici: avec l’aide d’argent, ou peut-être l’accès à la télévision, ils veulent la soudoyer.”

Depuis lors, Ksenia a critiqué la loi russe sur la propagande gay et l’invasion de l’Ukraine. Elle a déclaré au Moscow Times : “Nous, les Russes, ferons face aux conséquences d’aujourd’hui pendant encore de nombreuses années”.