À l’intérieur de la vie originale de Tony Blackburn, gagnant de I’m A Celeb, après la jungle, y compris une femme rarement vue et des amis célèbres

Vous êtes-vous déjà demandé ce que faisait Tony Blackburn depuis son passage dans la jungle I’m A Celeb en 2002 ?

L’homme de 79 ans a remporté la toute première série de l’émission ITV il y a 22 ans.

Caractéristiques de Rex

Télévision de Grenade

Tony a été couronné vainqueur de la première série de I’m A Celebrity[/caption]

Tony, qui est devenu célèbre en tant que diffuseur sur Radio Caroline et Radio London, a été rejoint dans la jungle par Nigel Benn, Darren Day et Rhona Cameron.

Le jockey a réussi à battre Christine Hamilton et Tara Palmer-Tomkinson à la première place.

Tony aime partager ce qu’il fait sur Instagram.

Le regard de la radio partage des clichés adorés avec sa femme Debbie et le couple vit à Arkley, Hertfordshire.

En savoir plus sur Je suis une célébrité SORTEZ Fuming I’m A Celeb fans claquent le duo “arrogant” du camp – et les appellent à se faire virer CAMPEUR MALCHANCEUX Voici qui fait face au procès Bushtucker de ce soir sur I’m A Celeb

Le couple a récemment célébré un énorme jalon dans leur relation.

Posant pour un selfie à côté de Debbie, Tony a déclaré en juin: “Aujourd’hui, c’est notre 30e anniversaire de mariage et toujours amoureux xx.”

Tony a également dû accepter la perte de sa sœur bien-aimée Jackie.

En juin, il a rendu hommage à son frère avec une jolie photo.





Tony a déclaré: «Aujourd’hui aurait été l’anniversaire de ma sœur Jackie mais elle est décédée avec Covid.

“Je regretterai toujours de ne pas pouvoir être avec elle à cause du Covid. Je pense à toi Jackie xx.

Tony aime aussi passer du temps avec l’adorable chien de son voisin, Brooke.

Il a partagé une sélection de vidéos et de photos sur sa grille du golden retriever.

Mais quand Tony ne fait pas ça, il traîne avec beaucoup de célébrités.

Tony a publié des clichés avec des visages célèbres, dont la star de Dragons ‘Den Deborah Meaden, 63 ans, et le chanteur Cliff Richard, 82 ans.

Après son passage dans le programme, animé par Ant et Dec, Tony est retourné à BBC Radio London pour Classic Gold Digital un an plus tard.

En savoir plus sur le soleil CLÔTURÉ La clôture de 6 pieds de mon voisin a gâché ma vue et bloque la lumière dans ma maison LISTE NOURRITURE Maman en crise d’hystérie à cause de la bévue hilarante de son fils dans une lettre “d’urgence” au Père Noël

Cinq ans plus tard, Tony a animé le Weekend Breakfast sur Smooth Radio.

Il a également travaillé avec diverses émissions de différentes stations, notamment Pick of the Pops, le Soul Motown Show et la Playlist de Tony Blackburn.

Télévision de Grenade

Tony, photographié avec Nell McAndrew et Darren Day[/caption] Instagram

Tony Blackburn et sa femme. Tiré d’Instagram, sans autorisation. Aujourd’hui c’est notre 30ème anniversaire de mariage et toujours amoureux xx[/caption] Instagram