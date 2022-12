À l’intérieur de la vie incroyable du dernier Dambuster George Johnson qui a échappé à un père brutal pour devenir un héros de la Seconde Guerre mondiale avec un étrange meilleur ami

Alors que le bombardier Lancaster approchait de sa cible, Dambuster George “Johnny” Johnson se préparait à appuyer sur le bouton.

Il se souvient : « Allongé sur le ventre dans le ‘bureau’ de mon viseur Perspex, je pouvais sentir chaque mouvement de l’avion.

«Se rapprocher de la cible, c’était comme s’allonger dans un camion roulant sur une piste défoncée. Neuf fois, nous avions tenté de larguer notre bombe. Au dixième passage, j’ai appuyé sur le bouton et j’ai crié : « Bombe disparue !

“De la tourelle arrière, j’ai entendu le mitrailleur Dave Rodger dire : ‘Dieu merci pour ça !’

“Alors que notre bombardier, indicatif d’appel T-Tommy, s’est arrêté et s’est éloigné, Dave avait maintenant un siège aux premières loges. L’explosion a projeté une fontaine d’eau à 1 000 pieds.

L’attaque du barrage de Sorpe dans le nord-ouest de l’Allemagne en mai 1943 faisait partie de l’opération Chastise, une mission de la RAF visant à inonder la vallée industrialisée de la Ruhr et à détruire la machine de guerre nazie, autrement connue sous le nom de Raid Dambusters.

Hero Johnny, le dernier Dam Buster survivant, est décédé paisiblement dans une maison de retraite près de Bristol la nuit dernière, à l’âge de 101 ans.

Son récit graphique du raid est apparu dans son livre de 2014, The Last British Dambuster, écrit avec son fils Morgan.

L’opération audacieuse a été l’un des assauts aériens les plus réussis de la Seconde Guerre mondiale et a été transformée en un film de 1955.

Au cours des raids, 53 des 133 aviateurs de la RAF impliqués ont été tués et huit des 19 avions abattus.

Johnny a reçu une Distinguished Flying Medal pour son héroïsme – puis il y a cinq ans, The Sun a mené une campagne pour qu’il soit fait chevalier, et plus de 300 000 lecteurs ont signé notre pétition.

Au moment de la mission, il était un sergent de 21 ans du 617e Escadron basé à RAF Scampton, Lincs, et son équipage était chargé de détruire le barrage de Sorpe.

Deux autres barrages – Möhne et Eder – devaient être attaqués avec des bombes rebondissantes créées par l’inventeur de génie Sir Barnes Wallis.

Mais Wallis a jugé que les bombes rebondissantes seraient inutiles contre le barrage de Sorpe, avec son noyau en béton recouvert de tonnes de terre.

Ainsi, Johnny et l’équipage devraient larguer une bombe de 8 500 livres directement au-dessus du barrage à une hauteur de seulement 30 pieds.

Pendant le raid, il a gardé la tête froide et a exigé que le pilote, le capitaine américain Joe McCarthy, fasse neuf passages au-dessus du réservoir pour s’assurer qu’ils atteignaient la cible.

Dans ses mémoires, Johnny a écrit : « Nous aurions dû pouvoir voir les autres Lancaster du 617e Escadron se relayer pour aligner les bombardements.

«Mais non seulement il n’y avait personne d’autre là-bas, mais il était évident que personne n’était là non plus.

« Le barrage était encore complètement indemne. C’était horriblement évident pourquoi les autres n’étaient pas là. Ils avaient été abattus au-dessus de la Hollande et de l’Allemagne.

Sur les huit bombardiers envoyés pour attaquer le barrage de Sorpe, seuls deux sont passés. Ils ont endommagé le barrage mais n’ont pas réussi à le briser.

Ailleurs dans la vallée de la Ruhr, d’autres avions du 617 Squadron dirigé par Guy Gibson, qui a remporté la Croix de Victoria, ont réussi à attaquer les deux autres barrages.

Johnny se souvient : « Notre voyage de retour nous a emmenés directement au-dessus de ce qui avait été, jusqu’à 20 minutes plus tôt, le barrage de Möhne.

« Il y avait encore de l’eau qui coulait du côté du barrage et coulait dans la vallée. C’était tout simplement incroyable. Il n’y avait rien à voir que de l’eau.

On pense que plus de 1 300 personnes sur le terrain se sont noyées lorsque les barrages ont éclaté.

Malgré un bout d’aile endommagé et une crevaison, Joe McCarthy a réussi à ramener le Lancaster T-Tommy à RAF Scampton.

Les survivants n’ont pas pu cacher leurs larmes en voyant les chaises vides des hommes qui ne sont pas revenus.

Johnny est né George Leonard Johnson, le fils du contremaître agricole Charles, le 25 novembre 1921, dans le Lincolnshire.

Il avait trois ans lorsque sa mère Ellen est décédée et il était régulièrement battu par son père, qui considérait le garçon comme une autre bouche à nourrir.

Il se souvient : « J’ai appris que je devais faire ce qu’on me disait sinon. Outre les tâches ménagères, je devais aider aux travaux de la ferme.

Son meilleur ami d’enfant était son cochon de compagnie. À 11 ans, Johnny a échappé à la brutalité de son père lorsqu’il a été envoyé dans un collège agricole géré par un organisme de bienfaisance dans le Hampshire pour les enfants de familles d’agriculteurs qui avaient perdu un ou les deux parents.

Il a ensuite obtenu un emploi de gardien de parc à Basingstoke avant de rejoindre la RAF à l’âge de 18 ans en juin 1940.

Après avoir échoué aux tests pour devenir pilote, il est devenu mitrailleur avant d’être choisi comme viseur de bombes.

Lors d’une affectation dans le Devon, il a rencontré la future épouse Gwen, et juste avant le raid des Dambusters, Guy Gibson a donné à Johnny quatre jours de congé pour se marier.

Il a effectué 50 opérations, principalement en Allemagne, avant la naissance du premier de ses trois enfants.

Après la guerre, il est resté dans la RAF pendant 17 ans, puis est devenu enseignant dans le Nottinghamshire, où il a même enseigné à l’hôpital sécurisé de Rampton.

Il était contrarié que le film de 1955 The Dam Busters , mettant en vedette Michael Redgrave dans le rôle de Barnes Wallis et Richard Todd dans le rôle de Guy Gibson, ne présente pas le raid du barrage de Sorpe.

Mais le réalisateur du Seigneur des anneaux, Sir Peter Jackson, qui détient les droits sur un remake du film, a déclaré à Johnny que l’attaque de Sorpe serait dans n’importe quel nouveau film.

Six mois après la campagne du Sun pour que Johnny soit fait chevalier, la reine lui a décerné un MBE dans ses honneurs d’anniversaire.

Il a déclaré modestement: «Un MBE est autant d’honneur que je pouvais en attendre. Ce n’est pas vraiment à propos de moi.

«Je suis le chanceux – je suis toujours en vie. C’est l’escadron qui en est honoré, pas seulement moi.

Carol Vorderman, ambassadrice des cadets de la RAF et qui a soutenu notre campagne de chevalier, est devenue une bonne amie de Johnny.

Aujourd’hui, elle a posté: “Je suis honorée de vous avoir connu et de vous avoir appelé un ami. Vous nous avez donné à tous l’espoir en l’humanité.

“Mes pensées vont à sa famille qui l’aimait tant.”

Elle a ajouté: “C’était un homme incroyable. Il avait une dignité au-delà de la plupart que vous pourriez jamais rencontrer.

Plus tôt ce soir, le maréchal en chef de l’Air Sir Mike Wigston, chef d’état-major de l’Air, a tweeté : “Nous avons une énorme dette de gratitude envers Johnny Johnson et toute sa génération qui ont combattu pour notre liberté pendant la Seconde Guerre mondiale.

“Leur courage, leurs compétences et leur résilience inspirent la Royal Air Force à ce jour. Reposez en paix le chef d’escadron Johnson MBE DFM.

Le héros de la guerre du Golfe de la RAF, John Nichol, a également rendu hommage, qui a écrit : « J’ai eu le privilège de partager plusieurs bouteilles de son vin rouge très apprécié.

« La nation a perdu un véritable héros. Ciel bleu Monsieur.