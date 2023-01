À l’intérieur de la vie hors écran du méchant James Norton de Happy Valley, y compris la petite amie de l’actrice et la bataille pour la santé

Il terrifie la nation tous les dimanches soirs en tant que méchant de Happy Valley, Tommy Lee Royce.

Mais l’acteur hunky hors écran James Norton n’a rien à voir avec son sinistre alter ego dans le drame à succès de la BBC.

James pose avec sa petite amie actrice Imogen Poots lors d’un festival[/caption] Pennsylvanie

L’acteur terrifie actuellement les fans en tant que Tommy Lee Royce dans Happy Valley[/caption] Instagram

James se rafraîchit dans une pataugeoire[/caption]

L’homme de 37 ans, également connu pour ses rôles dans Grantchester, McMafia et War & Peace, partage souvent des extraits de sa vraie vie avec ses fans sur les réseaux sociaux.

James, qui est né à Lambeth, Londres et a fait ses études privées, est actuellement fiancé à l’actrice Imogen Poots, avec qui il est depuis 2018.

Il partage régulièrement des clichés de la relation détendue et facile à vivre du couple.

Le couple apprécie la musique live et a profité d’un week-end ensoleillé au festival Wilderness l’été dernier, posant pour une série de clichés insouciants.

Ils ont regardé le groupe électronique Jungle tout en sirotant du pétillant et en dansant dans les champs.

Si son instagram est quelque chose à dire, James aime aussi garder les choses réelles en partant pour un camping entre les pauses des engagements de tournage.

L’acteur a partagé une photo de lui-même en train de préparer du porridge devant une petite tente, bien chaud dans une doudoune.

Pendant ce temps, pendant la canicule de l’année dernière, plutôt que de se diriger vers la piscine d’un club de membres chic, il s’est rafraîchi comme nous tous dans une pataugeoire dans le jardin arrière.

James tient également à sensibiliser le public au diabète, car il souffre de la version de type 1 de la maladie.

La pin-up a posté des images de lui avec ses injections d’insuline, ainsi qu’un patch sur sa hanche qui mesure son taux d’insuline.

Lors de la Journée mondiale du diabète en novembre, il a partagé la légende : « C’est une journée de sensibilisation au diabète. Mais aussi simplement pour montrer un peu d’amour et de soutien à tous les guerriers diabétiques.

« Au mieux, notre condition est un problème constant. Au pire, c’est une chienne complète qui peut potentiellement mettre sa vie en danger au quotidien, si elle n’est pas soignée correctement.

Ces deux stylos à insuline que je tiens, ainsi que le capteur @dexcom sur mes fesses, me maintiennent en vie chaque jour. Vous n’avez aucune idée de la valeur de ces petits appareils pour nous, les T1, et à quel point je suis reconnaissant de vivre dans un pays où nous avons un accès gratuit à ce type de médecine et de technologie.

Cela dit, un remède serait bien.

James porte un patch pour mesurer son taux d’insuline[/caption] Instagram

James a sensibilisé au diabète[/caption]