À l’intérieur de la vie hors écran de la star hunky de Jed d’EastEnders – du deuxième emploi surprenant aux superbes relations avec la femme et les célébrités

IL est le nouveau beau gosse d’Albert Square, mais que savez-vous de Bradley Jaden loin du feuilleton de la BBC.

Bradley était arrivé à plein régime sur EastEnders en tant que nouveau locataire de Sonia Fowler, Jed.

Bradley joue le nouveau locataire de Sonia, Jed

Il est un artiste extrêmement réussi du West End

Il est rapidement devenu un favori parmi les habitants d’Albert Square et a certainement fait bonne impression sur Sonia.

Mais ce n’est pas la première revendication de gloire de Bradley après avoir connu une carrière réussie dans le West End avant d’apparaître sur le feuilleton BBC One.

La star compte également une ex-petite amie star du savon parmi ses nombreuses relations avec des célébrités.

Après avoir obtenu un diplôme de première classe en théâtre musical de la Guildford School of Acting, il ne semblait pas surprenant que Bradley se rende sur la scène du West End et réalise une série de performances stellaires.

Parmi certains de ses tours impressionnants figurent Dean Martin dans The Rat Pack, Jake Blues dans The Blues Brothers et Shrek : The Musical.

En plus d’apparaître dans le hit du West End Wicked, l’acteur est également apparu dans un certain nombre de séries de Les Misérables oscillant entre les rôles d’Enjolras et de Javert.

La scène est l’endroit où Bradley a noué pour la première fois un certain nombre de relations avec des célébrités et a noué une amitié avec le comédien et acteur Matt Lucas.

Matt et Bradley se sont bien entendus lorsque l’ancien présentateur de Bake Off a rejoint l’étape O2 Arena des Misérables en tant que Thénardier.

Pendant la pandémie de Covid, Matt s’est associé à un certain nombre de stars pour collecter des fonds pour la campagne FeedNHS où il a fait un duo avec différents amis célèbres.

Bradley était l’une des stars qui l’ont aidé pendant la campagne.

Partageant un clip sur Instagram de leurs efforts de chant, Bradley a écrit: “Quel honneur incroyable de chanter à nouveau avec @realmattlucas pour une cause aussi incroyable. Veuillez faire un don.

Ses relations avec les célébrités ne sont pas là car son ex-fiancé n’est autre qu’Amy Walsh, célèbre pour son rôle de favori de l’émission Tracy Metcalfe dans le feuilleton rival Emmerdale.

L’actrice a annoncé ses fiançailles avec Bradley en février 2017, après que le couple ait gardé leur heureuse nouvelle secrète pendant six mois.

Mais leur romance a pris fin lorsque Bradley est parti avec sa co-star Wicked et maintenant épouse, Olivia Kate Holding.

Amy, 31 ans, avait initialement été mise en place avec Bradley par sa sœur, la chanteuse de Girls Aloud Kimberley Walsh.

Ces jours-ci, Amy est heureusement aimée du tueur en série d’EastEnders, l’acteur Gray Atkins, Toby-Alexander Smith.

L’heureux couple a accueilli leur premier enfant ensemble, Bonnie, l’année dernière.

Il semble que la romance de Bradley et Olivia soit toujours aussi forte alors qu’ils se sont mariés en juillet de l’année dernière.

Jaillissant sur sa femme dans un post d’anniversaire sur Instagram, Bradley a écrit: “Joyeux anniversaire Squib! Nous avons célébré cette journée à Bruxelles, Paris, Londres et maintenant confinement. Tu m’as apporté tant de bonheur et des journées remplies de rires.

“Tu es une maman incroyable pour nos bébés à fourrure et ils t’adorent autant que moi. Passe une bonne journée, petite fusée.

Il est marié à sa collègue interprète Olivia

Il est apparu dans une grande variété de rôles dans le West End