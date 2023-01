À l’intérieur de la vie hors écran de la star de Happy Valley, Mark Stanley, avec l’actrice partenaire de Line of Duty

Les fans de DRAMA ont l’habitude de voir Mark Stanley dans le rôle de Rob Hepworth, professeur d’éducation physique violent, dans Happy Valley.

L’acteur de 34 ans a également joué dans d’autres émissions sérieuses, notamment Trigger Point et The Bay.

Mark comme Rob Hepworth dans le drame Happy Valley[/caption] Instagram

Hors écran, Mark est en couple avec une autre star du théâtre Rochenda[/caption] Instagram

Le couple garde sa vie privée à l’abri des projecteurs, mais ce message suggère qu’ils sont ensemble depuis plus de 14 ans[/caption]

Mais loin de nos écrans, Mark vit une vie sans drame avec sa partenaire, l’actrice et star de Line of Duty Rochenda Sandall, et leur staffordshire bull terrier noir Lollipop.

Le couple de télévision garde sa vie privée relativement à l’écart des projecteurs, mais une publication sur Instagram de Mark d’une photo datée du 25 mai 2008 suggère qu’ils sont ensemble depuis plus de 14 ans.

Rochenda, 35 ans, partage également des clichés d’eux ensemble. Elle a récemment joué le rôle de Cat Braithwaite dans le drame psychologique d’Amazon Prime The Rig, et a posté une jolie photo d’eux ensemble lors de la première.

L’année dernière, ils ont voyagé ensemble en Espagne[/caption] Instagram

Et aussi visité l’Islande où ils ont vu les aurores boréales[/caption]

Elle l’a légendé: “À mes côtés à chaque étape du chemin! Mon âme sœur @markstanley2020. Ensemble pour toujours .”

Le couple aime voyager ensemble et vers la fin de l’année dernière a visité l’Espagne.

Mark et Rochenda se sont également rendus en Islande en janvier de l’année dernière et ont eu la chance de voir les aurores boréales, Rochenda publiant des photos de leurs voyages sur Instagram.

Étant deux des stars du théâtre préférées du Royaume-Uni, il était inévitable que leurs chemins se croisent professionnellement.

En 2019, Mark et Rochenda sont tous deux apparus dans la série Netflix Criminal: UK, jouant respectivement DC Hugo Duffy et DC Vanessa Warren.

Parlant précédemment de mélanger travail et plaisir, Rochenda a déclaré à HELLO ! : “Certaines personnes trouveraient que travailler ensemble serait un cauchemar, mais nous adorons ça !

« Nous parlons tout le temps de nos personnages à la maison. Je suis obsédé, alors quand je joue un personnage, ça prend toute ma vie.

“Nous sommes geeks l’un pour l’autre – que puis-je dire?”