À l’intérieur de la vie glamour du gagnant de l’apprenti le plus titré, Mark Wright – de «totalement skint» à un contrat de 10 millions de livres sterling

LORSQUE Mark Wright, en difficulté, a décidé de déménager au Royaume-Uni en 2012 à la recherche d’une vie meilleure, il ne s’attendait pas à conclure un jour un accord d’une valeur de 10 millions de livres sterling.

Mais la vie de l’entrepreneur australien de 33 ans a radicalement changé en 2014 lorsqu’il a remporté la dixième série de The Apprentice.

Cette semaine, Mark a vendu sa société de marketing en ligne pour 10 millions de livres sterling après un investissement initial de 250 000 livres sterling de Sir Alan Sugar.

Il est maintenant le gagnant le plus titré de l’émission de la BBC avec une fortune impressionnante.

De plus, il profite d’une vie de jetset avec des vacances de luxe dans des endroits comme New York et Ibiza et il a même une série de copains célèbres.

Mais cela n’a pas toujours été simple pour Mark – il a dû surmonter des adversités et un certain nombre d’obstacles pour arriver là où il est aujourd’hui.

Ici, nous regardons comment Mark est passé de skint à maintenant sur la liste des 30 moins de 30 ans du magazine Forbes.

Premiers combats

Mark n’avait que 23 ans lorsqu’il a décidé de déménager au Royaume-Uni depuis l’Australie pour poursuivre une vie meilleure en 2012.

À l’époque, il avait simplement dit à ses parents qu’il partait en randonnée et qu’ils pensaient qu’il rentrerait chez lui par la suite.

Cette semaine, a-t-il déclaré à son arrivée à Londres, il était « sans le sou » et a dû faire face aux dures réalités de la vie dans la capitale.





Il a ajouté qu’il ne pouvait pas se permettre d’avoir un logement à lui et qu’il a dû partager une maison avec plus de dix personnes.

À propos de sa décision de déménager, il a déclaré: «Londres est en particulier une terre d’opportunités pour les jeunes qui souhaitent créer une entreprise.

“Vous pouvez démarrer une entreprise ici à partir de votre banc de cuisine et rapporter un million de livres, quel autre endroit dans le monde pouvez-vous faire cela ?

“En Australie, la population n’est pas assez nombreuse et le dollar n’est pas assez fort.”

Percée de l’apprenti

Polycopié

Il était candidat sur The Apprentice en 2014[/caption] AP : Association de la presse

Il a eu beaucoup de hauts et de bas pendant le spectacle[/caption]

En 2014, Mark est tombé par hasard sur une annonce à la recherche de candidats pour The Apprentice après avoir échoué à obtenir un prêt bancaire pour démarrer son entreprise.

Dans sa cassette d’audition, il a déclaré: «Je pense que le monde est plein de trop de gaufres et pas assez de faiseurs. Je marche la marche, je parle la conversation et je danse la danse.

Son temps dans l’émission a été rempli de hauts et de bas – il a fait partie de l’équipe perdante à cinq reprises et a perdu une fois en tant que chef de projet.

Travaillant à l’époque comme spécialiste du marketing numérique, il a cependant pris de l’avance et a été annoncé comme le premier gagnant non britannique de l’émission.

Son triomphe lui a valu un investissement de 250 000 £ et l’opportunité de se lancer en affaires avec Alan Sugar.

En repensant à sa victoire cette semaine, il a déclaré: “L’apprenti était comme gagner à la loterie, devenir partenaire de Lord Sugar et créer Climb Online a changé ma vie.”

Leur entreprise commerciale est une agence de marketing numérique spécialisée dans le référencement, les médias payants et le marketing par e-mail avec des clients tels que TikTok et Emirates.

Au cours de sa première année de négociation avec Climb Online, la société a gagné 1 million de livres sterling et 5 millions de livres supplémentaires en six ans.

Sous Mark, Climb Online a rapporté 5 millions de livres sterling en six ans[/caption] Instagram

Vantant cet exploit dans une interview, il a déclaré: “En plus de prouver que tous les sceptiques ont tort, j’ai en fait été le seul apprenti gagnant à avoir réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 1 million de livres sterling au cours de ma première année de négociation avec Climb Online.”

En 2017, Mark a été nommé dans la liste des 30 moins de 30 ans du magazine Forbes, ce qui, selon lui, est l’une de ses plus grandes réalisations.

Cette semaine, la société, qui emploie désormais 130 personnes, a été vendue à xDNA pour 10 millions de livres sterling.

Clairement impressionné par les réalisations de son protégé, Lord Sugar a déclaré : « Un jeune garçon vient d’Australie, skint, totalement skint.

“Il voit une publicité sur la BBC pour entrer dans le programme The Apprentice. Il continue ensuite et le gagne.

« Et il remporte un partenariat avec moi de 250 000 £. Et à partir de glands, de grands chênes ont poussé. Et ce jeune garçon qui est venu sans argent retourne maintenant en Australie avec des millions.

Nouvelle vie

Tiktok/@localtumbleweed

Mark est devenu citoyen britannique en 2020[/caption] Instagram

Mark vu poser avec Wayne Lineker pendant ses vacances à Ibiza[/caption] Instagram

Il part maintenant en vacances chères, dont celle-ci à Tignes, en France[/caption] Instagram

Mark peut désormais voyager à bord de jets privés, comme on le voit sur sa page Instagram[/caption]

En 2020, il est devenu citoyen britannique et a qualifié le pays de terre d’opportunités et de diversité.

Il a déclaré au Global Banking and Finance Review: «L’Australie aura toujours une place spéciale dans mon cœur et j’ai toujours le désir d’y retourner et même d’y ouvrir un bureau Climb Online, mais le Royaume-Uni est vraiment devenu ma maison.

“Je me suis fait des amis incroyables et j’ai créé un certain nombre d’entreprises brillantes et je suis très enthousiaste à l’idée de ce que l’avenir nous réserve.”

Un an après avoir remporté l’émission, il a commencé à sortir avec Leah Totton, qui avait gagné l’année précédente, mais le couple s’est séparé en raison de leur emploi du temps chargé.

Mark peut désormais partir en vacances de luxe dans des endroits comme la France, Rio de Janeiro et Ibiza, où il a été vu en train de poser avec Wayne Lineker.

Il a également été vu dans des jets privés et s’est même essayé à la course automobile et à la boxe juste pour le plaisir.

Sur son Instagram, il a une photo avec Camille Vasquez, qui a défendu Johnny Depp dans son procès en diffamation très médiatisé contre son ex-femme Amber Heard.

Malgré son énorme succès, Mark ne veut pas se reposer sur ses lauriers – lorsqu’on lui a demandé s’il prendrait un jour sa retraite, il a répondu : « Absolument pas. Jamais.”

Mark avec l’avocate de Johnny Depp, Camille Vasquez[/caption] Instagram

Il s’est même essayé à la course automobile juste pour le plaisir[/caption]