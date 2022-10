À l’intérieur de la vie glamour de la star d’Emmerdale Mimi Slinger après la sortie du feuilleton – de la romance de la pop star au contrat de mannequinat

ELLE est surtout connue pour sa vie jouant Leanna Cavangah, la fille troublée du malheureux Dr Liam sur Emmerdale.

Mais ces jours-ci, la vie de Mimi Slinger ne pourrait pas être plus éloignée du chaos des Dales.

Mimi regarde des mondes loin de ses jours en tant que Leanna[/caption]

La bombe blonde Mimi a été vue pour la dernière fois en train de jouer à Leanna l’année dernière avant d’être tuée après être devenue la première victime à l’écran du tueur en série le plus notoire d’Emmerdale, Meena Jutla, interprétée par Paige Sandhu.

Depuis lors, Mimi mène une vie de luxe – il suffit de jeter un coup d’œil à son Instagram pour voir qu’elle profite de la grande vie.

L’actrice de 19 ans a maintenant jeté son dévolu sur la vie au-delà des Dales et cela comprend un contrat de mannequinat de haut niveau, une multitude de concerts d’acteur et un plan pour être le prochain Posh et Becks.

Peu de temps après sa sortie du savon, Mimi a signé avec la meilleure agence de mannequins Storm Model Management pour poursuivre des emplois de haut niveau et des concerts de haute couture afin de se développer dans le monde glamour du showbiz.

S’exprimant sur sa tentative de rester sous les projecteurs grâce au mannequinat et au jeu d’acteur, la jeune star a déclaré: “Je croise les doigts pour tout ce qui est en préparation. Je veux vraiment continuer à jouer, j’adore ça et je ne me vois pas ne pas le faire !”

Mais c’est son autre moitié HRVY, avec qui elle espère se tailler un statut de couple puissant, qui a divulgué le plus d’informations en ce qui concerne la vie glamour de Mimi hors caméra.

S’adressant au Daily Star, HRVY a admis: “Elle m’apprend des trucs d’acteur mais oui, elle continue à jouer …

“Ouais, elle a fait des tas d’auto-cassettes pour Netflix et Amazon et fait des tas d’auditions et elle a aussi fait du mannequinat.”





L’ancienne star de Strictly Come Dancing a admis que cela l’avait encouragé à envisager d’agir comme un objectif potentiel loin du monde de la musique pop.

Il a exclu une carrière de savon comme celle de ses copines mais a déclaré: “J’adorerais faire du théâtre mais je ne ferais pas de savons, c’est un bon tremplin pour les gens mais je ne pense pas que ce soit mon truc le savon.

“C’est super mais personnellement ma tête c’est plus Netflix et Amazon Prime. Je peux voir mon nom écrit dans les étoiles là-bas, pas Corrie.

Le chanteur de 23 ans s’est confié sur sa romance avec l’ex-star d’Emmerdale.

Il a déclaré: “Nous nous sommes rencontrés sur un tapis rouge il y a un an aux NTA – elle se tenait devant moi et je me disais” woah, elle est en forme et elle a l’air ravissante “.

“Nous avons fini par discuter ce soir-là en fait et c’est parti de là et nous avons les NTA qui reviennent dans quelques semaines et nous arriverons ensemble.”

En parlant d’être ‘objectifs de couple; et leur projet de devenir l’un des couples de célébrités A-list du pays, HRVY a admis : « Je ne connais pas les objectifs du couple, mais un jour nous pourrions être comme Angelina et Brad Pitt. Oh non, ils ont rompu, n’est-ce pas ? Ou Posh et Becks un jour peut-être.

Pour l’instant, les fans de Mimi devront se préparer à anticiper son prochain mouvement et les émissions de Netflix sur lesquelles elle apparaîtra.

Mimi vise à apparaître dans de nouvelles émissions Netflix et Amazon[/caption]

Son célèbre petit ami vit déjà la grande vie[/caption]

Les fans se souviendront d’elle d’Emmerdale[/caption]