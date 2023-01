À l’intérieur de la vie glamour de la star de Dragons’ Den Steven Bartlett avec des vacances exotiques, une garde-robe de créateur et un adorable toutou

La star de DRAGONS’ Den, Steven Bartlett, est devenue le plus jeune Dragon de tous les temps lorsqu’il a rejoint la série en 2021.

Au cours des trois dernières années, l’entrepreneur, aujourd’hui âgé de 30 ans, est devenu un favori de l’entreprise et a constitué un portefeuille impressionnant d’entreprises sur l’émission BBC One.

Instagram / Steven Bartlett

La star de Dragon’s Den, Steven Bartlett, a rejoint le spectacle en tant que jeune Dragon en 2021[/caption] Instagram / Steven Bartlett

Le jeune entrepreneur mène une vie de jet-set[/caption] Instagram / Steven Bartlett

Il se rend régulièrement à l’étranger pour des voyages de travail[/caption] Instagram / Steven Bartlett

Le nouveau Dragon est souvent photographié en train de profiter des vues lors de ses voyages[/caption]

Mais loin des caméras, le favori de la télévision peut se détendre dans son immense manoir et profiter de précieux moments en famille avec sa compagne et sa fille.

Steven mène une vie très glamour avec une garde-robe pleine de créateurs et des vacances exotiques régulières.

Il est le directeur général de l’agence de marketing des médias sociaux The Social Chain – actuellement évaluée à 300 millions de livres sterling.

Steven, qui a créé l’entreprise depuis sa chambre à Manchester après avoir abandonné l’université à 22 ans, sait exactement comment travailler dur et s’amuser dur.

Le Dragon a déjà publié des clichés de lui-même lors d’événements marketing, partageant ses connaissances commerciales avec d’autres.

L’homme d’affaires est toujours impeccablement habillé portant une gamme de tenues de créateurs.

Steven a déjà porté des marques comme Gucci et Versace lorsqu’il est au bureau.

Lors d’occasions spéciales, le jeune entrepreneur a été vu vêtu d’un costume noir avec un nœud papillon et un chapeau trilby.

Cet homme bien habillé sait aussi comment laisser tomber ses cheveux – il a partagé une photo de lui en train de profiter d’une soirée arrosée dans un bar sur le toit à New York, il y a sept ans.

Il mène une vie de jet-set, posant auparavant devant un avion avant un grand voyage.

Steven profite au maximum de ses voyages pour recharger ses batteries, l’homme d’affaires occupé a partagé une superbe photo de lui profitant d’un temps d’arrêt tout en admirant le magnifique paysage de New York.

Il s’est également rendu sur Instagram pour partager une photo de lui admirant la magnifique ligne d’horizon.

Il a écrit : « Vous vous sentez très confiant dans le talent de cette jeune équipe ambitieuse, partagez avec moi ce sur quoi vous avez travaillé.

Steven montre souvent ses vacances incroyables, y compris des voyages à la plage dans des endroits exotiques et des voyages de travail en ville.

Partageant une photo de lui se relaxant tout en surplombant une immense piscine, il a écrit: “COMMENT VIVRE VOTRE RÊVE.”

Il a parcouru le monde et documenté ses expériences – Milan, Paris, Rome, Las Vegas – vous l’appelez, il y est allé.

Lorsque le propriétaire de l’entreprise n’est pas en jet-set à l’étranger, il peut profiter du R’n’R dans son pad de luxe avec son adorable toutou Pablo.

Le gentil chien est régulièrement vu en train de se rapprocher de son propriétaire ou de faire la sieste après une longue journée.

La maison de Steven possède tout le confort moderne, y compris une immense télévision à écran plat et de nombreux meubles chics et des touches personnelles, notamment des ornements et des livres.

La nouvelle star de BBC One est un grand père de famille et montre fièrement son adorable fille et partenaire.

Il est le père adoré, publiant régulièrement des photos de lui en train de passer du temps de qualité avec sa douce petite fille.

Lorsqu’il ne travaille pas dur au bureau, il transpire à la salle de sport pour maintenir son physique soigné.

Il a récemment partagé une photo de lui dans la salle de gym, en écrivant: “Pour moi, faire de l’exercice régulièrement signifie être en bonne santé, être discipliné et être tourné vers l’avenir.

“Donc cette année Afin d’atteindre mon objectif de devenir la meilleure version de moi-même. Mon ALIMENTATION, mon EXERCICE et mon SOMMEIL sont mes principales priorités.

Steven donne régulièrement à ses fans un aperçu de sa vie professionnelle – il est souvent photographié assistant à des événements, prononçant des discours et lors de séances photo glamour pour des campagnes télévisées.

Il apparaît dans l’émission de la BBC avec d’autres Dragons Deborah Meaden, Peter Jones, Touker Suleyman et Sara Davies in the Den.

Steven a remplacé le PDG de Vitabiotics, Tej Lalvani, qui a révélé qu’il quitterait l’émission de la BBC après quatre ans.

Steven a développé ses entreprises, The Social Chain et Media Chain après avoir abandonné l’université à l’âge de 22 ans.

Il a introduit la société en bourse cinq ans plus tard avant de partir pour poursuivre d’autres opportunités d’investissement six ans après sa création.

Il a également publié un livre cette année intitulé Happy Sexy Millionaire et anime un podcast intitulé The Diary Of A CEO.

Instagram / Steven Bartlett

Il sait aussi laisser tomber ses cheveux[/caption] Instagram / Steven Bartlett

La star de BBC One aime profiter du soleil lors de ses escapades exotiques[/caption] Instagram / Steven Bartlett

Il aime aussi passer du temps à la salle de sport pour se maintenir en forme[/caption] Instagram / Steven Bartlett

L’adorable chien aime beaucoup de câlins avec son propriétaire[/caption] Instagram / Steven Bartlett

Le multimillionnaire a un pad époustouflant[/caption] Instagram / Steven Bartlett

Steven est le père adoré de sa petite fille[/caption] Instagram / Steven Bartlett

Steven porte souvent des vêtements de créateurs[/caption] Instagram / Steven Bartlett

Il profite de beaucoup de temps de qualité avec sa fille[/caption] Instagram / Steven Bartlett

L’homme d’affaires assiste à de nombreux événements et prononce des discours[/caption] Instagram / Steven Bartlett

Il filme souvent des campagnes publicitaires glam à la télévision[/caption]

Dragons’ Den est diffusé le jeudi à 20h sur BBC One.