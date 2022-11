À l’intérieur de la vie glamour de la petite amie du gangster et de son empire de la cocaïne et de l’héroïne à 24 000 £ par mois – avant qu’il ne s’effondre

La petite amie d’un GANGSTER a vécu une vie glamour grâce au butin de l’empire de la cocaïne et de l’héroïne du couple avant que tout ne s’effondre.

Szenm Asghar, 37 ans, a été emprisonnée avec son mari criminel Rashid Hussain, 35 ans, après avoir dirigé leur “entreprise illicite” de 24 000 £ par mois.

Szenm Asghar a abandonné une carrière dans la banque d’entreprise pour diriger l’empire de la drogue 1 crédit

Elle a apprécié un style de vie de luxe avant que tout ne se termine 1 crédit

Rashid Hussain a également été emprisonné pour avoir fourni des médicaments de classe A 1 crédit

Asghar a abandonné une carrière dans la banque d’entreprise avec la Royal Bank of Scotland (RBS) et NatWest pour diriger l’opération massive de drogue nommée “Sniper”.

Le couple a inondé les rues de Rochdale de cocaïne et d’héroïne, ce qui leur a permis de vivre de manière extravagante, a déclaré la police du Grand Manchester (GMP).

Asghar et Hussain se sont assis l’un à côté de l’autre sur le banc des accusés du Manchester Crown Court pour faire face à la justice pour leur trafic de trafic sur la ligne de drogue “Sniper”.

Leur domicile a été perquisitionné tôt le matin dans le cadre d’une opération policière visant des “guerres de territoire” entre gangs de drogue rivaux à Rochdale, ont déclaré les procureurs.

Dans la maison, la police a trouvé plus de 20 000 £ en espèces, des vêtements de marque pour hommes et femmes d’une valeur de près de 18 000 £ et un certain nombre de montres Rolex.

Et des enquêtes ont révélé que le couple avait reçu au moins 34 000 £ de revenus de leur racket sur une période de six semaines.

À l’époque, Hussain réclamait le crédit universel, mais les flics ont découvert des notes vocales se vantant de ses revenus.

Les appareils mobiles saisis contenaient des SMS de « marketing » envoyés en masse à leurs clients vulnérables, annonçant leur stock ainsi que des notes vocales de Hussain affichant son argent.

Une vidéo mobile l’a surpris en train d’afficher d’énormes liasses de billets et de se vanter : “Cet argent m’a fait gagner” alors qu’un ami disait : “Oh ouais ! D’accord !”

Au cours de l’échange, Hussain, dans une référence apparente au boxeur à succès Floyd Mayweather, a déclaré: “Ils m’appelleront Money f *** ing Rash, n’est-ce pas? Comme Money Mayweather.”

Le procureur Jeremy Lasker a déclaré: “Tous, selon l’accusation, sont incompatibles avec un homme vivant de prestations.”

Après le raid, Hussain a été placé en détention provisoire, mais Asghar a été libéré sous caution.

La femme glamour a déclaré qu’elle était en couple avec Hussain depuis deux ans et a affirmé qu’elle savait qu’il était au chômage mais “ne savait pas d’où il tirait son argent”.

Mais elle a continué à trafiquer après être allée vivre avec sa famille à Bury.

En mars de cette année, la police a visité la propriété de Brierley Street et a saisi une quantité “substantielle” de cocaïne et d’héroïne, ainsi que près de 15 000 £ en espèces.

Au total, les détectives ont trouvé 275 enveloppes d’héroïne et 174 enveloppes de cocaïne, ainsi que 2 390 £ en espèces dans une enveloppe, 2 595 £ et près de 10 000 £ cachés dans deux foulards, et 475 £ supplémentaires.

Un téléphone Nokia noir a également été trouvé avec des références à la gamme de médicaments “Sniper”.

Asghar a déclaré à la police que lorsque Hussain a été enfermée, on lui a dit que “de l’argent était dû” et qu’elle “estimait qu’elle n’avait pas d’autre choix” que de se charger de l’opération de trafic de drogue.

Défendant Asghar, Gerard Doran a déclaré qu’elle avait reçu des menaces et agi par “loyauté malavisée envers son mari”.

Il a ajouté qu’elle avait vraiment des remords et que ses actions étaient “hors de propos”.

Asghar a été emprisonné pendant trois ans et quatre mois à Manchester Crown Court vendredi après avoir plaidé coupable d’avoir participé aux activités d’un groupe criminel organisé, deux chefs de possession de biens criminels et deux chefs de possession de drogues de classe A avec intention de fournir.

Richard Simons, défendant Hussain, a déclaré qu’il avait plaidé coupable à la première occasion.

Hussain a admis posséder des biens criminels et deux chefs d’accusation d’être impliqué dans la fourniture de drogues de classe A.

Lors de la condamnation, le juge Nicholas Dean KC leur a dit: “Vous, Rashid Hussain, êtes un revendeur de longue date de drogues de classe A, il me semble que depuis environ 15 ans, vous vous êtes engagé dans le trafic d’héroïne et de cocaïne en tant qu’entreprise.

“Vous avez, dans une certaine mesure, joui d’un style de vie raisonnable grâce à votre trafic de drogue.

“Vous Mme Asghar étiez l’épouse de Rashid Hussain, j’accepte que dans une mesure non négligeable vous ayez été influencée par votre mari, mais vous saviez le type d’homme qu’il était.

“Vous en avez bénéficié, vous avez bénéficié de la possession de produits du crime.

“Vous avez en effet continué ses affaires ou du moins participé à ce qui avait été ses affaires.”

L’argent, la drogue et les montres de créateurs ont tous été saisis par les flics 1 crédit