À l’intérieur de la vie glamour de la nouvelle fille d’AJ Pritchard, Zara Zoffany, dans le rôle de Strictly star, Abbie Quinnen

L’ANCIEN danseur Strictly AJ Pritchard sort avec le mannequin super glam Zara Zoffany après s’être séparé de son amour de longue date Abbie Quinnen.

Le Sun a été le premier à révéler comment AJ, 27 ans, né à Stoke, a largué sa collègue danseuse Abbie, 25 ans, après l’avoir surpris en train d’envoyer un texto à une autre femme.

L’ex-star de Strictly AJ Pritchard sort maintenant avec le mannequin glamour Zara Zoffany[/caption]

Zara, 27 ans, vit dans une peluche à Londres[/caption]

Elle a été aperçue en train de se promener avec le pro de la danse peu de temps après que la nouvelle de sa rupture avec l’ex Abbie Quinnen a été révélée[/caption]

Elle a raconté comment la star de Celebrity SAS: Who Dares Wins était “sans émotion” alors qu’il mettait fin à leur relation – qui avait évolué vers une discussion sérieuse sur le mariage – sur un “banc de parc”.

Alors qu’Abbie, qui retrouve sa confiance après qu’un tour de TikTok a déclenché une boule de feu qui l’a laissée avec des brûlures au troisième degré, n’a pas révélé à qui AJ envoyait des messages, The Sun a révélé dimanche qu’AJ sortait maintenant avec le mannequin Zara, 27 ans.

Hier, confirmant les informations, AJ et Zara, dont le nom complet est Zara Zoffany Farida Sassoon-Munns, ont été vus marchant près de chez elle à Londres.

Zara est la meilleure amie de l’héritière de Topshop Chloe Green et est apparue dans l’émission de téléréalité de MTV The Royal World en 2018.

Elle a grandi à Monaco et a également vécu à Scarborough, Windsor et Brighton.

Lors de l’émission MTV, elle a raconté comment elle avait étudié le design de mode à l’Instituto Marangoni et s’est exclamée : “Je n’aime pas dépenser de l’argent, j’aime faire pleuvoir.”

Elle a ajouté: “Il y a beaucoup de personnes titrées dans ma famille, y compris des barons, des comtes et des sires.”

Zara et AJ seront bientôt vus à l’écran pour la série The Challenge de Channel 5.





Pourtant, loin de l’écran, la fan de fitness Zara vit une vie très somptueuse qui est à la hauteur de ses anciens commentaires.

Elle le décrit comme son monde “Zaza au pays des merveilles”, avec sa page Instagram illustrant un éventail de faits saillants à couper le souffle.

On la voit souvent filmer des séances d’entraînement de haute intensité dans un équipement de gym époustouflant aux côtés de sa copine Georgia May Salamat.

Celles-ci peuvent avoir lieu n’importe où, de son territoire londonien à l’étranger, lors de diverses vacances.

Elle a également une page dédiée “Move with Zara” pour présenter des clichés de son corps tonique et de ses abdominaux déchirés dans sa propre ligne de vêtements de fitness.

Pendant ce temps, le mannequin semble s’être rendu à Milan, Istanbul, Monaco, Ibiza, Capri, Nice, Sorrento, Formentera, Arabie saoudite au cours de la seule année 2022 – capturant des selfies de chacun.

De retour à la maison, Zara a donné un aperçu de son coussin tout en posant dans un deux-pièces vert citron sur son canapé crème moelleux.

Son élégante maison présente des intérieurs crème confortables et des œuvres d’art sur les murs, y compris un immense portrait d’une tête de cerf.

Elle a également révélé qu’elle avait une passion pour la natation sauvage en sautant dans une piscine extérieure.

Pourtant, en plus de son mannequinat, la star avisée est également la co-fondatrice de CClub.

Sa page Instagram capture une variété d’événements de boissons amusantes et décrit dans la biographie : « CClub est une communauté mondiale basée à Londres.

« Une passion partagée pour la douceur de vivre ! Nous vous incitons à rencontrer des gens formidables, à vivre davantage et à profiter !

Le goût personnel de Zara pour la belle vie est clairement montré sur ses élégantes photos de fête, avec un cliché la voyant poser près d’une énorme bouteille de champagne sur glace.

Elle aime aussi vivre la grande vie en s’habillant pour les courses d’Ascot.

Pourtant, alors que Zara pourrait commencer un nouveau chapitre de sa vie, Abbie a du mal à faire face à la fin de sa relation.

La danseuse Abbie, 25 ans, nous a révélé en larmes : « Je suis complètement dévastée et mon monde s’est effondré.

“AJ n’est pas la personne que je pensais qu’il était. Après tout ce que j’ai vécu avec lui, je pensais que nous serions ensemble pour toujours. Il a été la plus grande déception pour moi.

“Cela a ébranlé ma confiance après mon accident et je dois me reconstruire maintenant. AJ était mon monde et je n’ai pas reconnu le gars qui rompait avec moi.

“Je n’arrêtais pas de lui poser des questions sur la fille des messages, mais à partir du moment où je l’ai évoquée, il a complètement changé.”

Abbie insiste sur le fait que tout était normal jusqu’à ce qu’il s’envole pour l’Amérique du Sud le mois dernier pour l’émission de téléréalité de Channel 5 The Challenge, où il apparaît aux côtés de Zara.

Abbie a déclaré: “Il y a quelques semaines, AJ et moi sommes allés en vacances romantiques en Turquie, c’était tellement agréable.

« Nous avons toujours été follement amoureux. Nous avons passé tous les moments ensemble possibles. Nous avions tellement de projets.

«Nous parlions de nous fiancer l’année prochaine, d’acheter des maisons, de combien d’enfants nous voulions, dans quelles écoles ils iraient.

“C’est pourquoi quand c’est arrivé, c’est sorti complètement de nulle part.

“AJ était nerveux à l’idée de partir pour le tournage car il n’était pas en mesure de se préparer autant que d’autres qu’il avait fait comme I’m A Celebrity et Celebrity SAS.

“Avant son départ, nous avons eu un au revoir très émouvant. Nous nous sommes embrassés pendant des heures et avons versé des larmes.

« Je savais que nous n’allions pas nous voir pendant trois semaines, alors je suis parti en vacances avec ma famille.

“Au début, nous faisions FaceTiming tous les jours, comme d’habitude, puis il s’est fait retirer le téléphone pour faire l’émission télévisée.

“Entre-temps, je passais des vacances incroyables avec ma famille, je me sentais enfin en confiance dans mon bikini avec ma famille et mes amis, ce qui était incroyable car depuis l’accident, ma confiance avait pris un coup majeur.

“Il me manquait beaucoup d’AJ, mais je savais qu’il serait concentré sur la série et qu’il ferait des choses incroyables, comme il l’a toujours fait sur ces choses.

«Quand il a finalement récupéré son téléphone, il semblait différent. Il appelait moins et semblait distrait. Quelques jours plus tard, il est rentré à la maison, c’était les funérailles de la reine, alors nous sommes allés à Londres pour déposer des fleurs. Nous avons passé une assez belle journée ensemble.

«Nous sommes rentrés à la maison et avons regardé First Time Mum de Ferne McCann, c’était l’épisode où son fiancé Lorri Haines lui avait proposé. Ensuite, nous avons commencé à parler de la façon dont il ferait notre propre proposition.

“Ensuite, j’ai remarqué qu’il était un peu au téléphone et qu’il envoyait un message à une fille qui avait été dans l’émission avec lui.

“J’ai seulement aperçu le message, mais c’était dans le sens de,

‘J’ai besoin de te parler, pouvons-nous nous rencontrer demain?’

«Je l’ai juste interrogé en lui demandant: ‘Pourquoi lui envoyez-vous un message?’ et à partir de ce moment il était complètement froid avec moi. C’était tellement étrange qu’il n’a pas pu me répondre.

“Il n’arrêtait pas de dire qu’il n’avait pas le cerveau clair, qu’il ne pouvait prendre aucune décision et qu’il ne savait plus s’il voulait être avec moi.

«Je pensais que nous étions follement amoureux et en l’espace de quelques heures, il envoyait un message à quelqu’un d’autre et mon monde a été bouleversé.

Abbie a rappelé: «Il était complètement sans émotion et a tout mis fin. Il m’a dit qu’il ne m’aimait plus et qu’il ne voulait plus être avec moi.

«Après tout ce que nous avions vécu ensemble en tant que couple, je pensais qu'il serait au moins contrarié que nous nous séparions.

«Après tout ce que nous avions vécu ensemble en tant que couple, je pensais qu’il serait au moins contrarié que nous nous séparions.

«Il agissait comme si j’étais un étranger. C’était tellement blessant et ça m’a brisé le cœur à quel point il était froid. J’étais déconcerté et je le suis toujours.

La Méga Agence

Abbie a raconté comment elle était “dévastée” par la scission[/caption]

La star de la télévision Zara aime vivre la grande vie aux courses[/caption]

Zara a sa propre plateforme de bien-être mais publie également des vidéos de son entraînement avec son copain partout dans le monde[/caption]

Elle a voyagé dans une foule d’endroits instagrammables au cours de la dernière année[/caption]

Elle est adepte de la natation en plein air[/caption]

Elle aime les soirées somptueuses avec des paillettes sur la glace[/caption]

Zara est également une femme d’affaires et copropriétaire du CClub[/caption]