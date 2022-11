À l’intérieur de la vie glamour de Jill Scott avec sa fiancée Shelly Unitt – un lien doux avec les belles-filles de TRÈS célèbres fans de cafés

APRÈS trois semaines exténuantes dans la jungle, Jill Scott a été couronnée reine – et sa fiancée Shelly ne pouvait pas être plus fière.

La Lionne d’Angleterre, 35 ans, est en couple avec l’agent de santé communautaire, 37 ans, qui est sa plus grande pom-pom girl depuis six ans.

Le couple part régulièrement en vacances ensemble[/caption]

Le doux couple partage régulièrement des clichés amoureux ensemble sur leurs pages de médias sociaux – tandis que Jill semble avoir une relation étroite avec les deux filles adolescentes de Shelly, Evie et Hattie.

Et les téléspectateurs de I’m A Celebrity se sont réjouis de la lettre que Shelly a envoyée au footballeur à la retraite alors qu’elle était au camp.

Il disait : « Salut Jill c’est Shelly, je t’aime et tu me manques tellement. Il ne se passe pas une minute sans que je pense à toi. Je t’aime tellement et maintenant le reste du monde aussi.

“C’est parce que vous êtes une personne formidable avec votre moi positif, gentil et encourageant. J’aurai un plat blanc qui vous attend, j’adore vos plus grands fans, Shelly, Evie et Hattie.

Ici, nous jetons un coup d’œil à leur romance et à leur vie en dehors de la jungle.

Connexions foot

Bien que l’on sache peu de choses sur la façon dont le couple s’est formé, la sœur de Shelly est l’ex-lionne Rachel Unitt, qui compte plus de 100 sélections pour l’Angleterre.

Rachel, 40 ans, et Jill, 35 ans, ont toutes deux joué pour Everton Ladies à peu près au même moment, Jill partant pour Manchester City en 2013, il est donc possible que Jill ait rencontré Shelly par l’intermédiaire de sa sœur.

Le couple est ensemble depuis au moins six ans[/caption]





Jill est proche des filles de son partenaire Evie et Hattie[/caption]

Shelly, 37 ans, a toujours soutenu la carrière sportive de sa fiancée et a régulièrement partagé des clichés chantant ses louanges.

Elle était un visage familier lors des matchs, l’encourageant avec ses filles, et toutes les trois ont des hauts d’Angleterre avec le nom et le numéro de Jill.

L’étudiante Evie, 18 ans, et Hattie, 14 ans, semblent toutes deux avoir accueilli Jill dans leur famille.

Elles sont souvent prises en train de dîner ensemble en famille, tandis que Jill publie également des photos des filles sur ses réseaux sociaux, les appelant « mon équipe ».

Avant qu’Evie ne parte à l’université l’année dernière, Shelly a partagé un message en plaisantant sur le fait qu’elle ne savait pas comment Jill s’en sortirait sans les compétences de sa belle-fille en matière de coiffure et de maquillage.

Jill a répondu : « Je ne le ferai vraiment pas ! Reviens déjà », suivi d’un emoji au visage triste.

Peu de temps après leurs fiançailles, ils ont décidé d’agrandir leur famille avec un chien[/caption]

En plus des vacances ensoleillées à quatre dans des endroits comme Milan, Jill et Shelly prennent du temps l’un pour l’autre, avec des voyages romantiques en couple à Nice, Madrid, Barcelone et Split en Croatie.

Jill a également emmené Shelly lors de mini-séjours au Royaume-Uni – plus récemment, un séjour au spa à Windermere, Cumbria.

Ils ont annoncé leurs fiançailles en mars 2020 – juste avant le verrouillage – et des mois plus tard ont accueilli Winnie le bouledogue britannique dans leur famille.

Le chien chocolat et bronzage est adoré par le couple ainsi que par les enfants de Shelly.

Commerce en plein essor

Le café propose une gamme de parieurs célèbres, dont Jamie Redknapp[/caption] Instagram

Le couple a ouvert le café de Manchester ensemble et cela a été un succès – avec des fans célèbres comme Kevin De Bruyne[/caption]

En plus de mettre une bague dessus, le couple a officialisé les choses en achetant ensemble un café appelé BoxxtoBoxx à Manchester, où ils vivent dans une maison élégante décorée en blanc et gris.

Le café, qui a ouvert ses portes en avril de l’année dernière, est souvent décoré avec des choses pour soutenir Jill – plus récemment des vêtements de la jungle et “Vote Jill” éclaboussé sur les fenêtres.

Il y a aussi un portrait permanent du footballeur sur le mur qui porte sa signature.

Ce n’est pas seulement le fan moyen qui se dirige non plus, car Jamie Redknapp, l’expert Micha Richards et Kevin de Bruyne sont venus chercher leur dose de caféine.

Le passage de Jill sur I’m A Celeb a vu le café faire un commerce rugissant – et ils ont récemment vendu des sweats à capuche Vote Jill.

Shelly a déclaré: “Mon Dieu, l’ambiance est énorme à Manchester et elle devient de plus en plus folle dans le café que nous possédons, ce qui est une bonne chose pour nous en tant qu’entreprise.

«Quand Jill est dans le magasin, elle aime s’immiscer et préparer les boissons.

“Nous vendons des sweats à capuche avec Vote Jill et les bénéfices iront à l’association caritative que nous avons choisie.”

Chapitre suivant

Instagram

Jill et Shelly partagent une maison à Manchester[/caption]

Avant d’aller dans la jungle, Shelly et Jill ont assisté aux prix Pride of Britain – se mêlant aux stars d’EastEnders, tandis que les Lionnes ont remporté le prix Inspiration.

Shelly a également remporté un prix pour l’ensemble de ses réalisations pour Jill aux North West Football Awards alors qu’elle était dans I’m A Celeb.

Maintenant, Jill est la reine de la jungle, on s’attend à ce que des endossements lucratifs et des offres télévisées qui changent la vie arrivent – mais finalement se marier est susceptible d’être en haut de leur liste de choses à faire.

Une source a déclaré au Mirror: “Jill est aimée par le public, alors que nous

espérait qu’elle le serait. Les gens voient la personne drôle et courageuse que les fans de football féminin connaissent et aiment déjà.

« Son équipe a été bombardée d’offres. Elle a également son café à Manchester et aime y travailler, mais elle aura du mal à s’adapter à la quantité de travail proposée ailleurs.

Instagram

Le couple à une fête du showbiz[/caption]