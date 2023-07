À l’intérieur de la vie glam de 6 milliards de livres sterling de l’héritière de Walmart Nancy Walton Laurie alors qu’elle navigue dans le monde dans un superyacht de 240 millions de livres sterling

L’héritière de WALMART Nancy Walton Laurie a utilisé ses milliards d’épicerie pour créer une vie de luxe étonnant.

Elle et son mari, ex-star du basket-ball, naviguent à travers le monde dans un superyacht de 240 millions de livres sterling – lorsqu’ils ne séjournent pas dans l’un de leurs manoirs à travers les États-Unis.

Nancy a fait fortune après que son père, Bud Walton, ait cofondé l’immense empire Walmart.

À sa mort, elle et sa sœur ont hérité de ses milliards et se sont enrichies à mesure que l’empire grandissait.

L’une des propriétés de Nancy est un immense manoir Bel-Air, qu’elle a construit en achetant quelques propriétés voisines et en les réunissant.

Elle a dépensé 46 millions de livres sterling pour perfectionner la propriété entre 2001 et 2022.

Le vaste terrain comprend une piscine, une maison principale et d’autres bâtiments d’invités, ainsi que des courts de tennis – une propriété digne de la princesse Walmart.

Selon le Center for Investigative Reporting, Walton utilise « au moins 2,3 millions de gallons par an » pour arroser son domaine de Bel Air.

L’héritière possède également une superbe propriété de style ranch à Columbia, dans le Missouri, ainsi que des maisons dans son Nevada natal, où elle réside avec son mari Bill Laurie.

Son super yacht de plusieurs millions de livres a été aperçu naviguant sur la Tamise plus tôt cette année.

Le super yacht Kaos vaut environ 241 millions de livres sterling, avec un intérieur époustouflant, équipé d’une piscine complète, d’un coin repas et d’une place pour un bateau plus petit.

Le salon présente des plafonds dorés, des éléments en bois sombre et des salles de bains en marbre.

Il n’est pas surprenant que l’héritière de Walmart opte pour le luxe – car elle vaut environ 6 milliards de livres sterling.

Cette semaine, le yacht massif a été vandalisé par des éco-guerriers après avoir accosté à Ibiza.

Des images vidéo choquantes du vandalisme montrent la poupe du navire – nommé Kaos – éclaboussée de peinture rouge et noire alors que les matelots tentent de l’arroser.

Les militants ont ensuite brandi une pancarte disant « Vous consommez la souffrance des autres » avant qu’ils ne puissent être vus en train de parler à un agent de sécurité.

En plus de posséder ses immenses propriétés, elle utilise ses richesses pour la philanthropie.

Nancy est propriétaire du Columbia Performing Arts Center dans l’Ohio et a fait don de millions à son alma mater, l’Université du Missouri.

Selon le Los Angeles Times, les Laurie ont également fait des dons à des centres de recherche sur le cancer, des refuges pour femmes maltraitées et un hôpital pour enfants.

Laurie est la plus jeune fille de Bud Walton, dont le frère Sam a lancé ce qui allait devenir le plus grand magasin de détail au monde.

Le tout premier magasin Walmart a ouvert ses portes en juillet 1962 dans l’Arkansas, et les héritiers détiennent collectivement environ 50% du stock.

Cette année-là également, la famille Walton a subi un énorme coup financier après la chute du cours de l’action de Walmart de 10% en 2022.

La chute des actions due à la vente par la société de ses activités au Royaume-Uni et au Japon et à une réduction des attentes en matière de bénéfices a fait perdre plus de 27 milliards de dollars aux héritiers.

Son fondateur et sa femme Helen Walton ont eu quatre enfants – Rob, John, Jim et Alice.

John est décédé en 2005 dans un accident d’avion, mais les trois frères et sœurs survivants restent milliardaires.

