Stephen Mulhern est considéré comme l’un des présentateurs de télévision les plus appréciés et les plus respectés du Royaume-Uni.

La star de la télévision, qui a eu 44 ans le week-end de Pâques, a lancé sa carrière dans les programmes de divertissement pour enfants, mais a régulièrement gravi les échelons et est maintenant classée parmi les plus grandes bandes dessinées du pays.

S’étant fait un nom énorme dans des émissions telles que Saturday Night Takeaway et Catchphrase de Ant et Dec, la star de la télévision est non seulement devenue un nom familier, mais il a également noué des amitiés étroites avec certains des plus grands noms du showbiz.

Bien que Stephen ait littéralement grandi à l’écran, la star a toujours gardé sa vie privée secrète – laissant beaucoup à l’imagination des fans.

La star talentueuse partage souvent de minuscules aperçus de sa vie sur les réseaux sociaux, mais pour la plupart, il garde sa vie personnelle incroyablement secrète.

Ici, nous jetons un coup d’œil à la vie de Stephen Mulhern, de son ascension vers sa gloire jusqu’à sa maison de luxe et ses copains de showbiz.

Ascension vers la gloire







(Image: stephenmulhern / Instagram)



Stephen a gagné son intérêt pour la comédie et la magie de son père, qui lui a appris des trucs quand il avait 11 ans, et c’est à partir de là que sa carrière à la télévision allait commencer.

Il est rapidement devenu un nom connu lorsqu’il a décroché le rôle d’animateur de Saturday Showdown sur CITV aux côtés de Holly Willoughby.

La star de la télévision très appréciée a également travaillé aux côtés de Fearne Cotton sur l’émission pour enfants Finger Tips et a présenté l’émission à succès pour enfants Tricky TV pendant plus d’une décennie.

Il s’est finalement éloigné de la télévision pour enfants dans les années 2010 lorsqu’il a animé une émission dérivée de Dancing On Ice et a fait des apparitions régulières sur This Morning pour des segments spécialisés.







(Image: WireImage)



Le plus grand rôle de Stephen à ce jour est sans doute son passage sur Catchphrase qui a mis en valeur son talent et son charisme exceptionnels.

Ce rôle l’a conduit à des concerts encore plus grands et meilleurs, y compris sa place dans le spin-off de BGT Britain’s Got More Talent.

Bien qu’il ait laissé ces rôles derrière lui, Stephen travaille toujours aux côtés de ses copains de showbiz Ant et Dec sur leur emblématique Saturday Night Takeaway.

Il est indéniable que Stephen a travaillé incroyablement dur pour en arriver là où il en est aujourd’hui, et sans son amour de la magie, sa vie aurait pu prendre une tournure complètement différente.

Style de vie somptueux







(Image: stephenmulhern / Instagram)



Avec la gloire vient la fortune, et il semble que Stephen ait investi son argent durement gagné dans ses somptueuses propriétés.

L’homme de 44 ans est un propriétaire de plusieurs maisons, avec des propriétés tentaculaires à travers le Royaume-Uni avec des tampons à Benfleet Essex, Leicester et Barnet, ainsi que sa luxueuse maison à Londres.

En 2019, Stephen a accueilli les fans dans sa demeure pas si humble qui présente un design intérieur incroyable et une disposition ouverte.

Stephen a fait visiter sa grande maison à ses partisans lorsqu’il a commencé dans le salon, décoré de teintes rustiques et de canapés en cuir marron.







(Image: stephenmulhern / Instagram)



La star de la télévision a prouvé qu’il dépensait bien ses revenus en montrant la gigantesque télévision à écran plat et le mobilier immaculé de la pièce.

Ailleurs, la cuisine de Stephen dispose d’un immense îlot en marbre entouré d’une gamme de fauteuils en cuir de luxe.

Le présentateur a érigé une étagère sur mesure qui a été intégrée dans les murs de sa maison.

Après avoir partagé un aperçu de sa vie personnelle et de sa magnifique maison londonienne, Stephen a prouvé qu’il avait un œil vif pour le design d’intérieur et l’ameublement.

Vie amoureuse secrète







(Image: ITV)



Au fil des ans, Stephen est resté incroyablement discret sur l’état de sa relation.

La dernière fois qu’il a parlé de sa vie amoureuse, c’était en 2018, lorsque Stephen a admis qu’il avait eu une brève histoire d’amour quatre ans auparavant, et qu’il était célibataire depuis.

Bien que Stephen s’abstienne de parler de sa vie amoureuse, la star a expliqué pourquoi il pensait avoir été malchanceux en amour dans une précédente interview avec Celeb Now.

Le favori de la télé a déclaré qu’il avait l’impression que sa carrière l’avait empêché de trouver quelqu’un de spécial avec qui s’installer.

«La dernière fois que je suis allé à un rendez-vous, c’était il y a environ quatre ans», a-t-il expliqué.







(Image: WireImage)



« Cela me rend vraiment triste! J’ai besoin d’une vie. J’ai tellement besoin d’arrêter de travailler. »

En 2008, Stephen était lié à la star d’EastEnders Emma Barton, qui joue Honey Mitchell sur le feuilleton de la BBC.

On dit que le couple s’est rapproché alors qu’il jouait dans la production de pantomime de Blanche-Neige à Birmingham à l’époque, mais aucune des stars n’a jamais confirmé les rumeurs bien qu’elles aient été repérées ensemble pendant trois ans.

À la fin de leur relation, sans jamais admettre qu’ils étaient un élément, Stephen a déclaré que son temps avec Emma avait pris une « fin naturelle ».

Stephen n’a été lié à aucun autre intérêt amoureux potentiel depuis sa séparation avec Emma.

