S’il y a quelque chose que vous devez savoir sur le plus ancien feuilleton du monde, demandez simplement à « The Corrie-cle », Andy Steele, un fan dont la maison est un sanctuaire de Coronation Street.

Et alors que le savon se prépare à célébrer son 60e anniversaire, Andy, qui fête son propre anniversaire cette semaine, à 30 ans, est super excité.

Il dit: «Atteindre six décennies est tout simplement incroyable, un jalon incroyable.»

Les murs de sa chambre à Keighley, dans le West Yorkshire, sont recouverts de photos dédicacées du casting, il y a des piles de livres vacillantes, ainsi que des armoires remplies d’annuelles Corrie, de la vaisselle et des cassettes VHS d’épisodes anciens.







(Image: MIROIR QUOTIDIEN)









(Image: MIROIR QUOTIDIEN)



Il dit: « Au fil des ans, j’ai dépensé plus de 1 000 £ et je n’ai pas l’intention d’arrêter. »

Son obsession remonte à 23 ans en 1997, alors qu’il avait sept ans. Il dit: « Ma mère Tracy n’a jamais manqué Corrie. »

Le premier épisode dont il se souvient a été celui où Don Brennan a kidnappé Alma et les a conduits tous les deux dans le canal.







(Image: MIROIR QUOTIDIEN)









(Image: MIROIR QUOTIDIEN)



Andy dit: «Je n’avais que sept ans mais j’étais saisi.

«Après cela, pendant que d’autres enfants regardaient des dessins animés avant de se coucher, j’ai insisté sur Coronation Street. La fin des années 90 a été un âge d’or pour la série.

Il se souvient avec tendresse de la campagne Free The Weatherfield One qui a commencé lorsque Deirdre, joué par Anne Kirkbride, a été incarcéré à tort pour fraude. Et l’arrivée de la famille Battersby.

Andy dit: «J’ai adoré le drame, l’humour et le fait que c’était un feuilleton nordique.

« Au moment où j’ai atteint mon adolescence, j’étais complètement accro. »







(Image: MIROIR QUOTIDIEN)









(Image: MIROIR QUOTIDIEN)



Il cherche des souvenirs de Corrie sur eBay, dans les ventes de chaussures de voiture et dans les magasins de charité.

« Pride of place » va à son sanctuaire à Pat Phoenix, qui a joué Elsie Tanner.

Il dit: «J’ai une photo signée d’elle dans un cadre. S’il y avait un incendie, c’est certainement l’objet que je sauverais. «

En 2014, Andy a commencé à travailler comme guide touristique sur l’ancien plateau de Corrie.

Il dit: «C’était comme un rêve devenu réalité. Quand j’ai marché sur les pavés pour la première fois, ce fut un moment inoubliable.







(Image: MIROIR QUOTIDIEN)







(Image: MIROIR QUOTIDIEN)



C’est au cours de ses 18 mois de guide qu’il s’est mérité le surnom de «Le Corrie-cle».

Il dit: «Il n’y avait aucune question à laquelle je ne pouvais pas répondre. J’ai adoré partager mes connaissances avec d’autres fans. »

Il a également eu la chance de rencontrer certaines des stars, dont Kevin Kennedy qui a joué Curly Watts et Bradley Walsh, qui était Danny Baldwin.







(Image: MIROIR QUOTIDIEN)









(Image: MIROIR QUOTIDIEN)



Lors du premier verrouillage, Andy, qui a perdu son emploi dans le commerce de détail à cause de la pandémie, s’est lancé le défi de remonter en 1960 et de regarder tous les épisodes de Corrie qu’il pouvait trouver, en vidéo ou en ligne.

Andy dit: «C’était mon projet de pandémie et je suis jusqu’en 1984 maintenant.»

Il dirige également une page de fans sur Facebook et des blogs sur Corrie.

Andy a fait imprimer un t-shirt et une tasse commémoratifs pour le 60e anniversaire du savon.







(Image: MIROIR QUOTIDIEN)



Il dit: « Je vais élever ma tasse pour le plus grand spectacle de tous, sans exception. »

* Dites-nous qui est votre personnage Corrie préféré sur mirror.co.uk/corriesurvey

Vous avez une histoire à vendre? Contactez-nous à webcelebs@trinitymirror.com ou appelez-nous directement au 0207 29 33033.