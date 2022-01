À l’intérieur de la vie de luxe d’une fille devenue millionnaire à l’âge de SIX

Millionnaire SELF-MADE, Isabella Barrett vivait la vie de luxe à seulement SIX ans avec des voitures avec chauffeur et des dîners de homard à l’âge de neuf ans.

Maintenant, la jeune fille de 15 ans s’est inspirée de la Fashion Week de New York et a lancé ses propres marques de mode à succès, prouvant que Honey Boo Boo n’était pas la seule réussite de Toddlers & Tiaras.

Elle est apparue dans l’émission à succès TLC Toddlers and Tiara’s et est depuis devenue une mannequin et une entrepreneure à succès. 1 crédit

Isabella a modelé sur la Fashion Week de New York à seulement neuf ans alors qu’elle fréquentait l’école primaire Crédit : Getty – Contributeur

Isabella est devenue millionnaire après avoir lancé sa propre ligne de vêtements et de bijoux après son apparition dans l’émission à succès américaine TLC, Toddlers and Tiaras.

La reine de beauté a remporté 55 couronnes et 85 titres au cours de sa carrière de concours.

Barrett a déclaré à Twenty2: « J’ai essayé un concours, et j’ai adoré et j’ai fini par être repris par l’équipe de l’émission de télévision allemande, puis tout a commencé à partir de là. »

Malgré son style de vie somptueux, elle a déclaré qu’elle avait des ambitions modestes à l’époque et qu’elle rêvait de devenir enseignante, bien qu’elle ait gagné son premier million avant de terminer l’école primaire.

Depuis qu’elle a quitté le monde des concours, elle est devenue une entrepreneure à succès, avec une gamme de lignes de soins de la peau, de beauté et de mode, ainsi qu’une journée bien remplie de mannequinat pour diverses marques.

Elle est également apparue sur les podiums dès l’âge de neuf ans, et une étonnante 60 paires de chaussures et ses 14 survêtements Juicy Couture.

Elle a lancé sa première ligne de mode indépendante en 2021, faisant ses débuts sur le podium de la Fashion Week de New York en septembre.

Elle a déclaré: «Quand j’étais plus jeune et que je faisais des concours et même maintenant, je sentais qu’il était difficile de trouver quelque chose à porter pour les adolescents et les adultes parce que tout était soit trop habillé, trop irritant ou trop inconfortable.

« J’ai créé une équipe et une ligne de tournage pour adultes pour les enfants et les adultes qui sont sous les projecteurs.

« Ils peuvent porter quelque chose de décontracté mais aussi très habillé, très formel et confortable et avoir fière allure. »

Et quand on lui a demandé si elle préférait être riche ou célèbre, Bella a répondu : « Être célèbre, parce que je rencontre des amis. Ce n’est pas toujours une question d’argent, il s’agit de rencontrer de nouveaux amis et de s’amuser.

« C’est vraiment amusant parce que je voyage beaucoup et que je rencontre beaucoup de nouveaux amis. »

Maintenant, sa valeur estimée est de près de 2 millions de dollars, et elle ne montre aucun signe d’arrêt, avec un autre défilé de la Fashion Week ce printemps.

La jeune mondaine obsédée par la mode compte plus de 1,6 million de followers et est apparue dans un documentaire d’Amazon, The Next Big Thing.

Il n’y a rien à ne pas aimer d’être célèbre. Isabelle Barrette

Isabella a déclaré au Mirror: « C’est génial parce que je sais que tout le monde m’admire, ce qui est une grande responsabilité.

« Mes fans m’adorent, ils me disent que je suis vraiment cool et vraiment jolie – il n’y a rien de mal à être célèbre. »

La mère d’Isabella, Susanna, a déclaré: « Elle a définitivement des goûts chers, mais c’est parce que notre famille apprécie la qualité – ce n’est pas à cause de la renommée. »

Susanna a également été critiquée pour avoir laissé sa fille se maquiller à un si jeune âge.

Elle a déclaré: « Les gens me demandent comment je pourrais la mettre dans des tenues de concours et la laisser porter du maquillage et des talons, mais je pense que j’ai fait du très bon travail – ses manières sont impeccables. Elle adore son travail.

« Je veux qu’elle soit ce qu’elle veut être. En tant que mère, c’est tout ce que vous voulez pour les enfants – soyez juste heureuse. »

Millionnaire, Isabella Barrett vivait la vie de luxe à six ans avec des voitures avec chauffeur et des dîners de homard Crédit : Getty