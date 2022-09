Enfilant des milliers de livres de vêtements de designer, empilant des millions à la banque et se détendant sur des yachts, cet enfant de 9 ans vit la vie d’une superstar.

Messiah Bentley – mieux connu sous le nom de Super Siah – s’est affirmé comme le gamin le plus cool de l’école après avoir lancé sa carrière de rap en 2017.

Le rappeur Messiah Bentley pose régulièrement devant des supercars Crédit : Instagram/@supersiah1

L’enfant de neuf ans profite de séjours de luxe sur des yachts pour se détendre Crédit : Instagram/@supersiah1

Il a fait fortune après être devenu populaire sur YouTube et avoir partagé ses chansons Crédit : Instagram/@supersiah1

L’écolier compte 4,22 millions d’abonnés Crédit : YOUTUBE/ SUPER SIAH

L’enfant sensationnel est devenu célèbre sur YouTube avec sa famille avant de se lancer dans la poursuite de ses passions pour la musique.

Il partage régulièrement des clips hilarants faisant des blagues à ses deux frères et sœurs et à ses parents lorsqu’il ne montre pas ses talents de rimeur.

Et cela a porté ses fruits – lui rapportant une valeur nette estimée à 4 millions de livres sterling avant même d’avoir atteint le lycée, selon Famous People Today.

Né en Floride, Super Siah partage régulièrement un aperçu de son style de vie somptueux avec ses 753 000 abonnés Instagram.

S’il ne s’étale pas sur une Bentley ou ne pose pas devant une McLaren 570S, vous pouvez le trouver roulant dans sa flotte de mini supercars électriques.

Le garçon de neuf ans déchire le tarmac dans une minuscule Porsche 911, une Lamborghini Aventador jaune vif et des quads avec ses copains d’école.

L’une de ses fières légendes Instagram se lit comme suit : “Je suis un BOSS, je peux acheter les mêmes choses que mes parents achètent !”

Mais Super Siah a déjà réussi à faire des progrès au-delà de ses années, car il a même attiré l’attention d’artistes établis.

Le hitmaker de la taille d’une pinte a été transporté par le rappeur Offset, qui représente un tiers des Migos, pour se produire lors de la fête d’anniversaire de son fils plus tôt cette année.

C’est arrivé juste après son propre 9e anniversaire – quand il a partagé une photo arborant la récente collaboration Gucci X Balenciaga de la tête aux pieds.

La chaîne YouTube en croissance constante de Messiah compte 1,7 milliard de vues, grâce à ses morceaux tels que I Love My Life, COOL KIDS, School is Out, Shine Bright et Cool Mom.

Mais quand il ne divertit pas ses 4,22 millions d’abonnés, l’écolier aime se détendre sur des yachts huppés avec ses proches.

Le prodige pré-adolescent est également un fan du bling – portant une chaîne de diamants flashy qui arbore son nom de rap signature.

Mais comme la majorité des stars du rap, le succès de Super Siah a été quelque peu gâché par la controverse entourant sa célèbre famille.

Le Messie allongé sur une Bentley avec un de ses copains préadolescents Crédit : Instagram/@supersiah1

Offset a fait venir le jeune pour qu’il se produise à la fête d’anniversaire de son fils Crédit : Youtube/Super Siah

Ses parents, Evanie et Billy Bentley, ont plaidé coupables à des accusations de complot en vue de commettre un vol de fonds publics et d’usurpation d’identité aggravée en 2019.

Ils ont évité une peine sévère en raison de leurs trois enfants, mais la mère a été enfermée pendant 366 jours tandis que Billy a été emprisonné pendant deux ans.

Le Messie a exprimé son soutien au père de trois enfants, qui a tenté de lancer sa propre carrière de rap sous le nom de Billy B, pendant son séjour derrière les barreaux.

Il a légendé un post Instagram : “Crier LIBÈRE MON PAPA jusqu’à ce qu’il soit libre ! J’ai hâte que tu rentres à la maison.”

Billy est sorti en 2021, au grand plaisir de son fils, tandis que la carrière de Super Siah a continué de prospérer.

Nous avons déjà plongé dans la vie luxueuse du “plus jeune milliardaire du monde” qui possédait son premier manoir à l’âge de six ans.

Mompha Junior, 10 ans, parcourt le monde en jet privé et possède une flotte de supercars, bien qu’elle soit trop petite pour atteindre les pédales.

Portant un deux pièces Louis Vuitton tout en posant avec son père bien-aimé Billy Bentley Crédit : Instagram/@supersiah1

Super Siah, vêtu d’un designer, aurait une valeur nette de 4 millions de livres sterling Crédit : Instagram/@supersiah1