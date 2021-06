À l’intérieur de la vie de Lorraine Kelly hors écran – y compris la célèbre querelle, le chagrin familial et le mari et la fille rarement vus

LORRAINE Kelly a donné aux fans un aperçu de sa vie de famille hier soir lorsqu’elle est apparue sur Celebrity Gogglebox avec sa fille Rosie – qui a fait ses débuts à la télé-réalité dans l’émission.

Le chroniqueur de Sun et animateur de télévision de jour partage un lien incroyable avec la travailleuse des relations publiques Rosie, 26 ans, dont le père est le mari caméraman de Lorraine, Steve Smith.

Élever Rosie

Leur fille Rosie, qui a vécu à Singapour pendant quatre ans, est maintenant de retour avec sa mère et son père dans le Buckinghamshire, avec les chiens de la famille Angus et Ruby.

Rosie compte près de 10 000 abonnés sur sa propre page Instagram qui regorge de superbes photos de ses voyages à l’étranger, y compris des destinations telles que la Thaïlande, l’Australie, l’Indonésie et la Chine.

L’année dernière, sa mère a fondu en larmes dans son émission alors qu’elle parlait de son chagrin qu’elle et Rosie aient été séparées en raison de restrictions sur les coronavirus.

« Nous parlons de tout sous le soleil », a également déclaré l’animateur de télévision dans une interview avec Weekend Magazine.

«Je suis sa mère, cependant, je ne dirais jamais que j’étais sa meilleure amie parce qu’elle a déjà ses amis.

« J’aimerais penser qu’elle me dit tout mais elle ne le fait pas. »

chagrin de famille

Lorraine a fait une fausse couche alors que sa fille n’avait que cinq ans.

Dans une interview de 2015 avec OK! magazine, la présentatrice télé a déclaré : « Un autre bébé aurait été super. Mais bon, ce n’est pas arrivé. J’ai fait une fausse couche quand Rosie avait environ cinq ans.

La vie hors écran de Lorraine Kelly révélée alors qu'elle joue dans Celebrity Gogglebox avec sa fille Rosie

Rosie, qui a également parlé de la triste perte avec le magazine, a déclaré: «Je me souviens. Nous étions à Dundee. J’étais dans la voiture avec papa qui suivait l’ambulance. J’allais bien, cependant – je n’avais aucune idée de ce qui se passait.

Plus récemment, Lorraine en a parlé à Giovanna Fletcher sur le podcast Happy Mum Happy Baby et a admis que faire une fausse couche était « vraiment difficile ».

Elle a également dit qu’elle sympathisait avec Meghan Markle qui a courageusement détaillé sa perte dans un New York Times éditorial.

Meghan a écrit comment elle et le prince Harry avaient vécu un « chagrin insupportable » et a rappelé le moment tragique où elle savait qu’elle avait perdu son bébé.

Discutant de la nouvelle avec le Dr Hilary Jones d’ITV, Lorraine a déclaré: «C’était presque exactement la même chose, devoir aller à l’hôpital et la façon dont elle en a parlé.

« Ce qui m’a vraiment aidé, c’est de pouvoir parler avec toi évidemment et aussi avec d’autres personnes, mais aussi avec Rosie. »

Lorraine avec sa fille Rosie qui travaille dans les relations publiques

Célèbre querelle

Lorraine a fait la une des journaux en raison de sa réponse brutale lorsqu’elle a été interrogée sur son ancienne co-star.

La querelle entre les deux présentateurs de télévision a commencé lorsque la députée conservatrice Esther – qui a travaillé sur GMTV dans les années 90 – est apparue sur Good Morning Britain avec Piers Morgan et Susanna Reid et a parlé de travailler avec Lorraine.

Elle a affirmé qu’ils partageaient un vestiaire jusqu’à ce qu’elle soit promue hôte avec Eamonn Holmes au-dessus de Lorraine.

Le lendemain, Piers a interrogé Lorraine sur les commentaires alors que GMB passait à son émission.

La star au franc-parler a déclaré: « Pour être honnête, cela me déconcerte, j’ai ma propre émission depuis 1992 et je ne pense pas qu’elle l’ait rejointe avant cinq ans plus tard. »

Elle a également riposté aux affirmations d’Esther selon lesquelles ils partageaient un vestiaire.

Elle a poursuivi: « En ce qui concerne le partage des vestiaires, c’était juste une petite pièce que tout le monde partageait.

« Nous sommes entrés et nous nous sommes préparés, ce n’était pas un dressing avec des canapés – juste une petite pièce, très basique.

« Je vais être vraiment honnête, je ne me souviens pas de grand-chose – c’était il y a si longtemps, mon émission était totalement séparée donc il n’y avait pas d’interaction. »

Lorraine a également déclaré qu’elle n’était pas satisfaite des opinions politiques controversées d’Esther, en particulier sur les droits des LGBT +.

Esther avait été critiquée lorsqu’elle a déclaré que ce devrait être aux parents s’ils voulaient retirer leurs enfants de l’école primaire des cours sur les relations homosexuelles.

Massacre tragique de Dunblane

Lorraine a entendu parler pour la première fois du massacre dans une école primaire de Dunblane à l’autoradio en rentrant du travail.

Thomas Hamilton avait effectué la fusillade de masse la plus meurtrière de l’histoire britannique, tuant 17 personnes avant de se suicider avec l’une de ses quatre armes de poing légalement détenues.

Le chroniqueur du Sun a déclaré que lorsque la nouvelle a coulé que 16 enfants, âgés de cinq et six ans, et leur enseignante avaient été assassinés et que 15 autres petits étaient hospitalisés avec des blessures effroyables, elle s’est dirigée vers l’Écosse avec « de la glace dans le ventre ».

Sa fille Rosie n’était qu’une bambin à l’époque, et comme tous les parents du pays, elle a été profondément choquée.

Lorraine a ensuite rendu compte de la tragédie du 13 mars 1996 avec Eamonn Holmes et a été chargée par un parent en deuil, Pam Ross, d’assister aux funérailles de sa fille Joanna.

La star de la télévision revisite souvent Dunblane pour rendre visite à Pam et voir l’héritage du Dunblane Center, construit à partir de dons donnés par des personnes du monde entier après l’indignation.

Lorraine et son mari Steve

Lorraine est mariée à son mari Steve Smith depuis 1992.

Steve est extrêmement privé et préfère éviter les projecteurs.

Pourtant, l’époux aimant de la star de l’émission éponyme lorraine est doué à lui tout seul.

Smith travaille comme caméraman de télévision et a rencontré pour la première fois sa femme écossaise bénéficiaire du CBE lorsqu’il a travaillé comme caméraman sur TV-am.









La journaliste a rapporté que dès le premier instant où elle l’avait vu, elle savait qu’il était « The One ».

Lorraine a déclaré: « Il est entré dans le bureau de TV-am il y a 28 ans où je travaillais en tant que journaliste et il faisait partie de l’équipe, et j’ai pensé: » Ça ira, j’ai ça « .

La star s’est souvenue d’avoir fait le premier pas vers Smith.

Elle a déclaré: «Nous avons été amis pendant une bonne année, puis tout s’est passé assez rapidement lorsque nous avons dû faire un tournage sur place à Glencoe.

«Nous étions dans un petit hôtel au milieu de nulle part et je l’ai incroyablement saoulé à la tequila avant de déménager.

« La façon dont je m’en souviens, c’est que je lui ai sauté dessus comme un ninja et qu’il n’avait absolument aucune défense! »