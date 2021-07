À l’intérieur de la vie de jet-set du garçon chic de Love Island, Chuggs Wallis, avec des voyages de luxe au Canada, à la Barbade, en Thaïlande et à Dubaï

LOVE Island Chuggs Wallis, le garçon chic de l’île, mène une vie de jet-set remplie de voyages de luxe à l’étranger.

Le diplômé d’Oxford Brookes et entrepreneur en chapeau de seau passe l’été de sa vie dans la villa de Majorque – mais nous doutons qu’il soit progressivement mis en place par la destination cinq étoiles.

Instagram/@chuggswallis

Le garçon chic de Love Island, Chuggs Wallis, a une vie de jet-set à l’extérieur de la villa[/caption]

Le blond – qui vit dans un manoir de 1,2 million de livres sterling à Surrey – s’est envolé pour certaines des plus belles plages et endroits du monde et il n’a que 23 ans.

Chuggs pourrait même être confondu avec un blogueur de voyage puisqu’il a accumulé une multitude d’endroits magnifiques sur ses photos Instagram.

Il a atterri dans des destinations telles que le Canada, la Barbade, la Thaïlande, Dubaï, l’Afrique du Sud, la Grèce et bien sûr l’Espagne.

Le rugbyman aime également les climats plus frais et a été aperçu dans une station de ski française lors d’autres clichés.

Instagram

En prenant le point de vue de la Colombie-Britannique, Canada[/caption]

Instagram

La star patauge dans l’eau en Thaïlande[/caption]

Instagram

Sur les lacs lors d’un autre voyage au Canada[/caption]

Instagram

Un adolescent Chuggs à Dubaï[/caption]

Instagram/@chuggswallis

Bien paraître à Corfou, Grèce[/caption]

Sa page Instagram montre Chuggs, qui est allé à l’école privée Reed’s, faire la fête dans des destinations glamour du monde entier.

En un clin d’œil, il est montré en Écosse assis à l’extérieur d’une propriété au bord d’un lac avec un groupe de gars à côté d’un drapeau indiquant: « Le samedi est pour les garçons. »

La star est l’un des trois frères et est vue en train de poser pour des photos avec ses frères et sœurs Austin et Miles aux côtés de leurs parents.

Instagram

Sa famille aime les voyages à la Barbade[/caption]

Instagram

La nouvelle star de télé-réalité savourant une bière dans une station de ski[/caption]

S’exprimant alors qu’il se dirigeait vers la villa, Chuggs a expliqué: «Mes amis me décriraient comme un partenaire solide.

« Tout le monde vient toujours me demander conseil. Je suis toujours celui qui organise les choses pour tout le monde aussi.

« J’ai organisé les soirées les plus amusantes que nous ayons eues, organisant des fêtes à la maison, des tournées des pubs. »

Chuggs a également expliqué sa technique pour emballer une fille, en disant : « J’avais l’habitude de faire toujours la même chose : sortir avec une au restaurant – pas de baiser même si ça se passait bien.

Instagram

Chuggs est entré dans la villa jeudi soir[/caption]

« Le deuxième rendez-vous serait une promenade de chien, un déjeuner au pub après, puis le troisième rendez-vous, je les inviterais à regarder un film. »

Hier soir, Chuggs s’est retrouvé célibataire après avoir été choisi pour la dernière fois par les filles avec Brad McClelland.

Il pourrait maintenant être largué de la villa à moins que la nouvelle bombe Rachel Finni ne le sauve demain soir.