Son thème emblématique a retenti dans des millions de foyers à travers le pays le dimanche soir pendant près de deux décennies.

Situé dans les années 1960, le drame policier ITV Heartbeat a contribué à lancer la carrière de certaines des stars de la télévision britanniques les plus reconnaissables.

Rex

La série basée dans le Yorkshire s’est déroulée de 1992 à 2010 et, à son apogée, attirait régulièrement jusqu’à 10 millions de spectateurs.

Goathland, le petit village où le Heartbeat a été filmé, est même devenu un haut lieu touristique.

Retour sur ce qu’il est advenu de certaines de ses stars.

Nick Berry – Sergent Nick Rowan

Nick Berry était déjà un grand nom, étant apparu dans le line-up original d’EastEnders en 1985, aux côtés de Leslie Graham et Gillian Taylforth – avec qui il est sorti pendant trois ans.

En tant que Simon Wicks, sa beauté fringante l’a fait aimer de millions de fans.

Après un passage de cinq ans sur le feuilleton de la BBC, l’homme de 60 ans est parti pour assumer le rôle du sergent Nick Rowan sur Heartbeat en 1992.

Son personnage a eu droit à des intrigues puissantes, dont celle de sa femme Kate – jouée par Niamh Cusack – mort tragique d’une leucémie.

Peu de temps après avoir quitté la série en 1998, il a décidé de devenir le père au foyer de ses fils Louis et Finley, qu’il partage avec sa femme Rachel Robertson.

Il aurait gagné 5 millions de livres sterling grâce à sa carrière d’acteur et aurait acheté un magnifique manoir dans l’Essex et une maison de plage à Hove.

Il a maintenant l’air méconnaissable avec des cheveux blanc-gris et une barbe touffue.

Mark Jordan – PC Phil Bellamy

Mark, 58 ans, a l’honneur d’être l’un des rares acteurs à apparaître dans les quatre feuilletons majeurs du Royaume-Uni – EastEnders, Coronation Street, Hollyoaks et Emmerdale, où il a joué Daz Spencer.

Mais il est sans doute mieux connu pour son rôle de PC Phil Bellamy dans Heartbeat, un rôle qu’il a joué pendant 15 ans jusqu’à ce que son personnage soit abattu.

En juillet 2018, il a été accusé d’avoir attaqué un retraité de 68 ans, qui se serait mordu le visage lors d’une dispute dans un café en plein air tout en célébrant ses fiançailles avec la co-star d’Emmerdale, Laura Norton.

Un peu plus d’un an plus tard, un tribunal de Manchester l’a innocenté d’avoir attaqué l’homme.

Mark l’a décrite comme une « année d’enfer », admettant qu’il a été obligé de débourser l’argent qu’il avait économisé pour son mariage en frais juridiques coûteux.

Il a déclaré: «J’ai été dépeint comme un ivrogne violent. Je n’étais jamais allé au tribunal, je n’avais jamais eu à trouver un avocat ou un avocat. Ça a été une éducation, mais pas celle que j’aurais choisie.

Il a quatre enfants – deux de son mariage avec son ex-femme Siobhan Finneran et deux avec Laura.

Nikki Sanderson – Aube Bellamy

L’ancienne mannequin glamour Nikki a lancé sa carrière à la télévision en tant que Candice Stowe dans Coronation Street avant de décrocher le rôle de Dawn Bellamy dans Heartbeat en 2007.

Nikki, 39 ans, n’a pas été abattue depuis son départ – elle a rejoint Hollyoaks en tant que Maxine Minniver en 2012 et est depuis lors sur le feuilleton du Cheshire.

La star sort actuellement avec l’ancien acteur d’Emmerdale et Hollyoaks, Anthony Quinlan, et partage souvent des clichés adorés d’eux sur les réseaux sociaux.

Anthony a quitté Emmerdale en 2019 pour lancer BoxedOff, une entreprise qui fournit des suppléments et des nutriments à base de plantes pour aider les clients à atteindre leurs objectifs de mise en forme.

Bill Maynard – Herbe verte

Greengrass de Bill Maynard était un voyou adorable dont les efforts entrepreneuriaux douteux lui ont souvent causé des ennuis.

Bill était déjà une légende de la télévision lorsqu’il a rejoint Heartbeat, grâce à son travail dans les films Carry On, tandis que Great Scott – It’s Maynard lui a valu les éloges de la critique et a fait de lui un nom familier.

En 1949, il épouse Muriel Linnet et a deux enfants. Le couple était ensemble jusqu’à sa mort d’un cancer en 1983.

Six ans plus tard, Bill s’est marié avec l’actrice Tonia Bern, mais lorsqu’elle a demandé le divorce après huit ans, il a affirmé qu’il ne l’avait jamais aimée.

Bien qu’il ait eu un certain nombre de problèmes de santé, Bill est décédé en 2018 à l’âge de 89 ans après un tragique accident impliquant son scooter de mobilité.

Tricia Penrose

Tricia Penrose, maintenant âgée de 52 ans, a joué la barmaid pétillante Gina Ward de 1993 jusqu’à la fin de la série.

Tricia a épousé le présentateur de télévision Mark Simpkin en 2003 et le couple a eu deux enfants. Ils se sont séparés en 2021 après 18 ans de mariage et vivent maintenant séparément dans le Cheshire.

Un initié a déclaré: « Ils ont décidé de se séparer après avoir réalisé qu’ils s’étaient séparés et que ce serait mieux pour tout le monde. »

Loin de son travail sur Heartbeat, elle est apparue sur Brookside, Coronation Street et Emmerdale et a également participé à Celebrity Big Brother en 2013.

Ces jours-ci, Tricia a l’air très différente, après avoir troqué ses cheveux bruns contre une blonde. Elle a aussi un nouvel homme dans sa vie.

Ces jours-ci, la star a tendance à rester à l’écart des projecteurs, mais travaille toujours occasionnellement sur Radio Wirral.

David Lonsdale – David Stockwell

Bill Maynard n’était pas le seul à apporter le facteur comédie – David Lonsdale a rejoint la série un an après ses débuts et est immédiatement devenu un favori des fans.

Le sexagénaire est apparu dans 259 épisodes et est resté avec la série jusqu’en 2009.

Avant cela, il était sur Coronation Street pendant huit épisodes et est depuis apparu sur d’autres feuilletons tels que Emmerdale, Hollyoaks et un passage de sept épisodes sur Corrie en tant que personnage complètement différent.

En 1993, il a épousé sa femme Diane et le couple a trois enfants. Il présente également une émission de radio sur Mighty FM.

L’année dernière, il a ravi ses fans en apparaissant dans un véritable drame policier Le voleur, sa femme et le canoë.

Peter Benson – Bernie Scrips

Son personnage dirigeait le garage Aidensfield et travaillait également dans un salon funéraire local.

Bernie se retrouvait souvent pris dans les stratagèmes de Greengrass, après avoir été encordé pour l’aider.

Après la fin du spectacle, Peter Benson a joué des rôles mineurs dans The Royal, Coronation Street, The Bill et Peak Practice.

Peter était déjà un acteur établi avant Heartbeat et était dans des films à succès comme Cry of the Banshee des années 1970 et The First Great Train Robbery en 1978.

Après une courte maladie, Peter est décédé en septembre 2018 à l’âge de 75 ans, entouré de sa famille et de ses amis proches.

Jason Durr – PC Mike Bradley

Jason Durr, 55 ans, a été introduit dans le drame en 1997 peu de temps après le départ de l’idole résident Nick Berry.

Il a joué le PC Mike Bradley, qui a dû travailler dur pour gagner le respect des habitants d’Aidensfield.

Il a quitté la série en 2003 et a joué des rôles dans Numb3rs, Agatha Christie’s Marple, Midsomer Murders and Casualty, où il est resté infirmier David Hide jusqu’au début de cette année.

En 2020, il a partagé la nouvelle déchirante qu’il avait perdu sa mère à cause de Covid et sa belle-sœur à cause d’un cancer en l’espace de quatre jours.