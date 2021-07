À l’intérieur de la vie de famille idyllique de Sean Maguire à Los Angeles avec l’épouse d’un policier

L’ANCIENNE star des EastEnders Sean Maguire vit le rêve américain à LA avec sa femme et ses deux enfants.

L’acteur de 45 ans a troqué la Grande-Bretagne grise pour la Californie ensoleillée en 2000 et l’année dernière, il est finalement devenu citoyen américain juste à temps pour voter à l’élection présidentielle.

Sa carrière n’a cessé de croître aux États-Unis. Il a joué le rôle principal dans la parodie de 300 Meet The Spartans, a joué aux côtés de Kevin Hart dans la comédie fantastique Krod Mandoon et a repris le rôle de Robin Hood dans Once Upon A Time d’ABC.

En plus d’être acteur, il enseigne également aux aspirants comédiens par le biais de son entreprise The Players Conservatory.

Bébé numéro 3

Sean et l’ancienne épouse de flic Tanya Flynn ont annoncé plus tôt cette année qu’ils ajouteraient à leur progéniture.

Le couple a deux fils Flynn Patrick, 5 ans, et Leo James, 3 ans, et attend une petite fille.

Sean a écrit sur Instagram : « Très heureux de partager la nouvelle. Nous attendons une petite fille. Nous ne pourrions pas être plus heureux. Les garçons n’ont aucune idée de ce qui les attend ! #la fille à papa . «

La star a passé un an à Albert Square en tant qu’adolescent en difficulté Aidan Brosnan.





En rejoignant le feuilleton à l’âge de 17 ans en 1993, Sean a abordé des intrigues difficiles axées sur l’itinérance et la toxicomanie qui ont abouti à une quasi-tentative de suicide.

Alors qu’il a été empêché de se suicider par sa petite amie Mandy, il lui a reproché d’avoir ruiné sa vie et s’est enfui en Irlande.

Il est devenu une pop star après avoir quitté Walford, marquant huit succès parmi les 30 meilleurs, dont Good Day, qui a culminé au numéro 12 au Royaume-Uni.