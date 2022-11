À l’intérieur de la vie de Drake’s Her Loss star de la couverture Suki Baby

OVERNIGHT une danseuse exotique a fait connaître son visage à presque tous les fans de musique du monde lorsque Drake l’a mise sur la couverture de son album.

La renommée a propulsé Qui Yauka – connu sous le nom de Suki Baby – dans l’œil du public trois ans après la prise de la photo désormais emblématique.

Qui s’est retrouvé sur la couverture du dernier album de Drake Crédit : Instagram

Le superbe modèle est une strip-teaseuse et une artiste des ongles Crédit : TikTok/@sukibaby.jp

La couverture de l’album de Drake’s Her Loss, qui est sortie cette semaine, est un gros plan de son visage montrant ses faux cils multicolores et une grille dorée sur ses deux dents de devant.

C’est une ascension fulgurante pour la danseuse, qui était auparavant la cible de vils tyrans qui la ciblaient au Japon pour la couleur de sa peau.

Pour clore le débat sur le choix du cliché, le rappeur 21 Savage a écrit : “J’ai choisi cette couverture parce que cette photo est tellement crue… Tellement authentique… Pas fabriquée… Suki ne peut et ne sera que Suki.”

L’image frappante a trouvé un écho auprès des fans, qui ont afflué pour en savoir plus sur la star inattendue.

Qui, qui vit à Huston, au Texas, est née en Caroline du Nord avant de déménager au Japon avec sa mère et son père, un informaticien, qui se sont séparés depuis.

Elle est née Quiana Yasuka et est d’origine japonaise, noire et cherokee. Sa première langue était le japonais, bien qu’elle prétende parler plus “d’argot” que la forme appropriée de la langue.

Qui décrit le nom que ses parents lui ont donné comme un “nom asiatique du ghetto”, sur Twitch.

Elle a ajouté: “C’est ridicule. Je ne sais pas ce que pensaient mon père et ma mère.”

La danseuse affirme que la plupart des gens la connaissent sous le nom de Suki Baby – son nom de scène – mais elle ne se soucie pas vraiment du surnom utilisé.

Intimidation raciste

La danseuse est retournée en Amérique alors qu’elle était au lycée à la suite de l’intimidation constante qu’elle a subie au Japon, rapporte Complex.

Parlant de ses années difficiles au Japon, elle a déclaré: “La vraie raison pour laquelle j’ai fini par venir en Amérique parce que j’étais victime d’intimidation.

“J’allais à l’école et mes professeurs parlaient si mal de moi pendant la sieste”, a-t-elle déclaré à gtalks !

Heureusement, sa mère et sa grand-mère étaient déterminées à la protéger.

Elle a déclaré: “Ma mère avait l’habitude de battre mes professeurs. Dans ma ville, ma mère est connue pour être cette folle. Ma mère est une petite Japonaise. Elle est si petite mais elle est prête.”

La passion des ongles

Qui a été victime d’intimidation à l’école pour son héritage Crédit : Instagram

Qui a ajouté que même s’il y avait des Japonais et des Blancs, son type de cheveux la faisait se démarquer.

Elle a affirmé que sa grand-mère détestait voir l’intimidation qui se produisait et a encouragé sa fille à ramener Qui aux États-Unis afin qu’elle puisse grandir “forte”.

C’est son retour en Amérique qui l’a vue tomber amoureuse du nail art en sixième, lorsque la mère d’une amie les a fait comme une friandise.

Qui a ensuite commencé à le faire pour elle-même au lycée, même si sa mère n’était pas ravie que sa petite fille porte de l’acrylique.

Cela l’a amenée à se lier d’amitié avec une technicienne des ongles qui parlait un peu japonais et a encouragé Suki à faire des dessins elle-même.

Lors d’une conversation avec le podcast GTalks ! elle a dit que son père lui avait donné l’idée d’inclure des puces informatiques dans son nail art.

Son travail acharné a porté ses fruits et ses œuvres ont été présentées dans un magazine – quelque chose qu’elle considère comme une étape importante pour elle.

En dehors des ongles, elle est également une artiste 3D et une danseuse exotique passionnée de voyages.

Elle avait à l’origine deux profils Instagram pour séparer son travail de mannequin de son travail de danseuse.

Mais lorsque les deux pages ont été supprimées, elle a choisi de conserver sa page Suki Baby plus torride, car c’est là que la plupart de son travail a été réalisé.

Horreur du chantage

Elle a dit à ses parents qu’elle était une danseuse exotique parce qu’elle a été victime de chantage Crédit : Instagram/@qui.yasuka

Qui prétend que son nom de scène, Suki Baby, vient d’un chien que son père et sa femme ont acheté et qu’elle était censée avoir.

Elle a appelé le toutou Suki – mais le chiot a fini par avoir trop de problèmes de santé et est resté avec le père de Qui.

Elle a pris le nom comme une blague avec un colocataire, mais a finalement dû parler à sa famille de sa carrière de danseuse exotique lorsque quelqu’un a tenté de la faire chanter.

Sur Twitch, Qui a déclaré: “J’ai dit à mon père et à sa femme que j’étais strip-teaseuse. Je n’ai pas dit à ma mère. Mon père a dit qu’il savait déjà – il ne le savait pas. Il voulait juste dire qu’il le savait.

“Après que je leur ai dit quel était le nom, ils étaient tellement” qu’est-ce que c’est que ce bordel “.

“La seule raison pour laquelle je leur ai dit, c’est qu’il y a un an ou deux, quelqu’un essayait de me faire chanter. Je m’en fous de tout ça. Ça ne va pas m’aider ou me faire du mal. Alors Je l’ai dit à mes parents.”

Elle n’utilise pas son prénom et son nom de danse pour créer deux personnages différents.

Elle a pris le nom de scène pour la séparer de son travail de danse exotique lorsqu’elle était à l’extérieur du bâtiment.

Au cours de ses vidéos Twitch, elle diffuse depuis un appartement blanc et propre qui a un pôle d’or au milieu où elle pratique ses routines de danse.

Maladie dévastatrice

Elle a également une page Only Fans, un TikTok et a créé un site Web pour vendre son propre produit – mais il n’est actuellement pas opérationnel.

Bien que son corps soit exposé dans le cadre de son travail, Qui tient à se faire refaire les seins.

La danseuse prétend qu’elle veut être un bonnet D alors elle remplit mieux ses vêtements et plaisante : “Je veux gifler les gens avec. Vous ne pouvez pas gifler les gens avec des piqûres de moustiques”.

Alors qu’elle est restée silencieuse sur sa vie amoureuse sur les réseaux sociaux, Qui a parlé d’un ancien petit ami atteint de drépanocytose sur gtalks !

Les personnes atteintes de la maladie produisent des globules rouges de forme inhabituelle qui peuvent causer des problèmes de santé à long terme.

Elle a raconté comment son état l’avait obligé à être hospitalisé pendant “environ deux semaines”, ce qui l’a mise en retard avec son travail – à la fois les ongles et la danse.

Actuellement, il n’est pas clair si elle a un partenaire. Mais elle a plus d’ambition d’être aux yeux du public.

Avec une couverture de Drake à son actif, elle tient maintenant à décrocher une place dans un clip de Pharrell.

Ça ne devrait pas être trop difficile maintenant qu’elle a l’attention du monde.