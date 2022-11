À l’intérieur de la vie dans la rue la plus solitaire du Royaume-Uni avec un seul résident qui refuse de bouger … voici pourquoi il ne déménagera pas

C’est à ça que ressemble la vie dans la rue la plus solitaire du Royaume-Uni qui n’a qu’un seul habitant – et il refuse de bouger.

Nick Wisniewski, 66 ans, est le seul propriétaire restant dans un immeuble de 128 appartements après le départ de ses quelque 200 voisins il y a 12 mois.

Il vit dans un bâtiment écossais destiné à la démolition, aux côtés de sept autres blocs, qui se trouve dans une zone abandonnée envahie par la végétation.

De nombreuses propriétés de Stanhope Place, Wishaw, sont condamnées et la hauteur de l’herbe entourant les bâtiments peut devenir “ridicule”.

Pendant des mois, il n’y avait pas de sécurité, et les gens pouvaient entrer dans les appartements vides, et les fenêtres avaient été brisées en morceaux.

Mais, c’est la maison de Nick, et il dit qu’il n’ira nulle part.

C’est parce que le retraité n’a pas d’hypothèque, et même si son conseil local lui propose de lui donner de l’argent pour une nouvelle maison, Nick dit qu’il ne pourrait pas acheter une autre maison tout de suite.

En août, le North Lanarkshire Council lui a dit qu’il souhaitait réaménager la zone – offrant à Nick 35 000 £ pour aplanir son bloc.

L’homme de 66 ans a acheté son appartement il y a plus de six ans dans le cadre du programme Right to Buy, avant qu’il ne se termine en Écosse.

L’initiative visait à aider les locataires du conseil à acheter leurs maisons à un prix réduit.

Et Nick, qui a pris sa retraite l’année dernière après avoir travaillé pendant plus de 20 ans avec la banque TSB, n’est pas en mesure d’acheter ailleurs.

Il avait précédemment déclaré au Daily Record : « J’ai acheté mon appartement car je ne voulais pas payer de loyer pour le reste de ma vie.

“Le conseil m’a proposé 35 000 £, mais en acheter un autre me coûterait entre 80 000 et 100 000 £ maintenant.”

Le conseil lui a également proposé un logement en location, mais il l’a refusé.

Nick a déclaré : « Le conseil a dit qu’il ne pouvait pas m’offrir un centime de plus. Ils parlent d’un bon de commande obligatoire mais c’est un dernier recours.

“S’ils me font une offre décente, nous pourrions peut-être l’utiliser et mon fils pourrait nous obtenir une hypothèque. Je suis trop vieux pour une hypothèque maintenant.”

Un porte-parole du North Lanarkshire Council a déclaré: «Nous comprenons parfaitement qu’il s’agit d’une question sensible et travaillons en étroite collaboration avec le résident.

“Il ne serait pas approprié de discuter des détails financiers spécifiques, mais nous travaillons conformément à nos politiques pour garantir que le résident reçoive un traitement équitable et pour le soutenir afin qu’il trouve un logement alternatif convenable.”

Cette semaine encore, Nick a révélé qu’il prévoyait maintenant de dépenser 1 000 £ pour repeindre son salon, obtenir de nouveaux tapis et recouvrir son couloir.

Il a déclaré: “Je ne suis pas inquiet de dépenser de l’argent pour faire ce genre de choses parce que je ne vais nulle part.”

