Un HOMME surnommé le « professeur d’aventure » a transformé une grotte en sa petite maison après s’être lassé de la vie trépidante de la ville.

Millican Dalton (1867-1947) a mené une vie étrange dans la grotte du Lake District pendant près de 30 ans.

Millican Dalton était le « professeur d’aventure » Crédit : Musée des Abbés

Il a transformé une grotte du Lake District en une petite maison Crédit : Wikipédia

Il a travaillé comme commis aux assurances à Londres avant de déménager dans un cottage du Buckinghamshire – où il a vécu dans une cabane en bois dans le jardin plutôt que dans la maison elle-même.

Le « professeur d’aventure » autoproclamé a ensuite emménagé dans une grotte de carrière près de Borrowdale dans le Cumbrian Lake District.

En 1933, il raconte à un journaliste : « Jour après jour, j’allais au bureau à la même heure.

« Mais ce n’était pas la vie pour moi. J’ai abandonné mon travail dans le monde commercial et je me suis mis en quête de romance et de liberté. »

Il a survécu en faisant cuire son propre pain et en fabriquant ses propres vêtements à partir de vieilles tentes – avec son chapeau tyrolien à plumes, un spectacle familier pour les habitants.

Millican a également affirmé avoir inventé des shorts – battant le fondateur des Scouts, Robert Baden-Powell, qui est largement considéré comme les ayant inventés.

L’habitant des cavernes a payé son amour du café et des cigarettes en travaillant comme guide pour les randonneurs du Lake District.

Selon LancsLive, en 1941, Millican a déclaré à un journal : « Je ne dors pas beaucoup, et pendant que je suis éveillé, je mens, j’écoute et je réfléchis.

« Il y a beaucoup à penser en ce moment, n’est-ce pas ?

« Tous les bruits des nuits, le rugissement du ruisseau de montagne, les aboiements de nos chiens et de nos renards, les cris des oiseaux – comment puis-je être seul avec une telle compagnie ? »

Millican a utilisé les demi-niveaux du « Cave Hotel » comme chambre et salon, et a dormi sur un lit de fougères sèches.

Réchauffé par un feu ouvert, il mangeait principalement des noix, des baies cueillies et son pain complet fait maison.

Les visiteurs d’aujourd’hui peuvent voir un message qu’il a gravé sur les murs : « ne gaspillez pas vos mots, sautez aux conclusions ».

Il est décédé en 1947 après avoir attrapé une pneumonie et on se souvient d’une plaque bleue dans son ancienne cabane du Buckinghamshire.

Des manoirs fantômes abandonnés ont été laissés pourrir pendant plus de 100 ans après avoir été ravagés par le carnage de la guerre.

Millican a travaillé comme guide du Lake District

Ses conseils sont toujours visibles sur le mur de la grotte Crédit : Wikipédia