À l’intérieur de la vie barbare du “patron des patrons” de la mafia, Matteo Messina Denaro, qui s’est vanté “J’ai rempli un cimetière tout seul” – The Sun

Un playboy FAST vivant avec un appétit pour les supercars et les femmes magnifiques, Matteo Messina Denaro a su se démarquer de la foule.

Pourtant, depuis 30 ans, celui que l’on surnomme souvent le « patron des patrons » de la mafia sicilienne a échappé à une chasse à l’homme effrénée – rejoignant une fois El Chapo et le successeur d’Oussama Ben Laden dans la liste des 10 fugitifs les plus recherchés au monde.

Matteo Messina Denaro, le «patron des patrons» de la mafia sicilienne, a été l’un des fugitifs les plus recherchés au monde Crédit : police italienne via AP

Une photo de Denaro a été publiée par la police des carabiniers Crédit : EPA

Denaro, qui dirigeait le groupe notoire “Cosa Nostra”, a été arrêté aujourd’hui par des flics lors d’une visite dans une clinique médicale privée de la plus grande ville de Sicile, Palerme, où il aurait été soigné pour un cancer.

Les flics ont maintenant publié une photo de l’homme de 60 ans, également connu sous le nom de “Diabolik” ou “The Skinny One”.

L’escroc – qui aurait été impliqué dans le meurtre d’un enfant étranglé à mort et dissous dans de l’acide – a été lié à plus de 50 meurtres et s’est vanté une fois: “J’ai rempli un cimetière tout seul.”

Coureur de jupons notoire, on pense que Denaro avait un hareem d’amants et a laissé derrière lui une série d’enfants illégitimes.

Alors, comment a-t-il échappé au filet pendant si longtemps – tout en contrôlant un syndicat criminel mondial d’une valeur de 115 milliards de livres sterling ?

Femme enceinte étranglée à mort

Né dans la pègre italienne, Denaro a construit son nom de criminel notoire à travers une série de meurtres et d’atrocités de plus en plus extrêmes.

Fils de l’influent mafieux «capo» (capitaine) Francesco Messina Denaro, il a rapidement gravi les échelons de la mafia sicilienne – également connue sous le nom de Cosa Nostra – apprenant à utiliser une arme à feu à 14 ans et commettant son premier meurtre à 18 ans.

La vie amoureuse du coureur de jupons Armani s’est avérée aussi mortelle que son travail quotidien.

L’une de ses premières victimes n’était pas un gangster, mais un patron d’hôtel qui s’est opposé à sa liaison avec une réceptionniste.

Ses tubes pour la foule étaient encore plus sombres.

En 1993, après avoir apparemment exécuté le patron rival Vincenzo Milazzo, il a tourné son attention vers la petite amie enceinte de Milazzo et l’a étranglée à mort.

Il serait également impliqué dans l’enlèvement et le meurtre de Giuseppe di Matteo, 12 ans.

Le gangster a été saisi à Palerme, en Sicile Crédit : Reuters

Il aurait gardé un œil sur Giovanni Falcone, un juge passionnément anti-mafia qui a été assassiné dans une voiture piégée en 1992. Crédit : ANSA/EPA

Il a ensuite participé à l’horrible massacre de la Via Palestro en 1993, dans le cadre d’une campagne d’attentats mafieux qui a fait 10 morts. Crédit : Alamy

Denaro aurait été impliqué dans le meurtre horrible de Giuseppe di Matteo, 12 ans Crédit: .

L’enfant sans défense a été gardé en captivité pendant deux ans avant d’être étranglé à mort

La mafia l’a enlevé et retenu captif pendant deux ans dans le but d’empêcher son père de témoigner.

L’enfant sans défense a finalement été étouffé à mort et jeté dans un bain d’acide.

Lorsqu’une guerre amère a éclaté entre la Cosa Nostra et l’État au sujet de règles de prison plus strictes pour les gangsters condamnés, Denaro est devenu l’un de ses soldats de première ligne les plus meurtriers.

Premièrement, il aurait gardé un œil sur Giovanni Falcone, un juge passionnément anti-mafia dont la voiture a été bombardée en 1992.

Aux côtés du tueur à gages brutal Giovanni Brusca – qui se vantait d’avoir commis à lui seul jusqu’à 200 meurtres – il est accusé d’avoir mené une horrible campagne d’attentats à la bombe à Florence, Milan et Rome.

Dix ont été tués et 93 blessés lors des attaques contre certains des monuments les plus historiques d’Italie – et Denaro a été contraint de se cacher. Il risque désormais une peine d’emprisonnement à perpétuité pour son rôle.

Tueur en fuite

La vie souterraine n’a pas entravé les perspectives croissantes de Denaro.

Après l’arrestation du « patron des patrons » Leoluca Bagarella à la suite des attentats, le nouveau patron Bernardo Provenzano a pris le jeune prodige sous son aile, le qualifiant de plus en plus de « neveu ».

Bien qu’il soit souvent décrit comme le «dernier Mohican de l’ancienne mafia», Denaro a été crédité d’avoir fait entrer le syndicat dans les temps modernes.

Unissant les clans historiquement dispersés autour de la ville de Trapiani, il a établi de nouvelles relations avec les cartels de cocaïne endémiques de Columbia.

Tout comme son homologue Pablo Escobar, il se considérait comme un héros folklorique pour les habitants de la ville alors que les affaires explosaient.

“Ce que vous entendez tout le temps en ville et sur les blogs, c’est comment la mafia donne du travail et le gouvernement le lui enlève”, a déclaré Francesco Garofalo, membre du groupe anti-mafia Libera, au Guardian.

“Il y a des gens ici qui aimeraient voir Messine Denaro nommé maire.”

Parmi certains des membres les plus âgés de la mafia, cependant, ses affaires effrénées – qui l’ont vu père d’une fille en 1995 – ont soulevé des sourcils.

Évitant les téléphones ou Internet, Denaro communiquait principalement par le biais de notes manuscrites appelées «pizzini», se déplaçant de maison en maison grâce à un réseau grandissant de fidèles et de citoyens adorateurs.

Lorsque les 43 années de fuite de Provenzano ont pris fin avec son arrestation en 2006, Denaro a été largement pressenti comme son successeur.

La mort de Provenzano en 2016, suivie de celle de l’influent parrain Toto Riina l’année suivante, a consolidé sa position au sommet de la Cosa Nostra.

Fantôme de 2,5 milliards de livres sterling

Sur la queue de Denaro se trouvait une équipe d’élite de chasseurs de la mafia appelée les Catturandi, qui ont piégé certains des plus grands patrons du crime d’Italie.

En 2017, le filet s’est resserré alors que 200 officiers fouillaient des cavernes et des bunkers autour de Castelvetrano – croyant qu’il vivait un style de vie fugitif à la Ben Laden sous terre.

Pourtant, à chaque chasse à l’homme, il restait un fantôme – jusqu’à maintenant.

Une vidéo étonnante montre aujourd’hui des foules applaudissant et acclamant la police des carabiniers dans les rues de Palerme après l’arrestation de Denaro.

Après trois décennies, elles ont enfin trouvé leur homme.

L’arrestation de Bernado Provenzano en 2006 a ouvert la voie à Denaro pour consolider sa position au sommet de la mafia Crédit : Reuters

Denaro a aidé à moderniser la foule en renforçant les liens avec l’Amérique du Sud. Sur la photo, un butin de la mafia italienne ‘Ndrangeta Crédit : ANSA