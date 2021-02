Au cours des 11 années où Famille moderne était à l’antenne, les fans sont tombés amoureux du casting sur et hors écran.

Les acteurs derrière les membres emblématiques de la famille Pritchett-Dunphy-Tucker étaient et continuent d’être tout aussi amusants à suivre que leurs personnages, mais notamment quand il s’agit de leur vie amoureuse.

Ne cherchez pas plus loin que le couple parfait qui est Sofia Vergara et Joe Manganiello. Le couple a eu son premier rendez-vous le 15 juin 2014, tout cela parce que le Vrai sang l’acteur n’a demandé à personne d’autre que Jesse Tyler Ferguson pour le numéro de Sofía – et maintenant, cinq ans après leur mariage, ils continuent à célébrer chaque fois que la date de juin arrive.

Puis il y a Sarah Hyland, qui a publiquement encouragé Wells Adams sur JoJo Fletcherla saison de La bachelorette et l’itération ultérieure de Licence au paradis, seulement pour qu’il finisse par tomber amoureux d’elle. Wells s’est glissé dans les DM de Sarah, et le reste, comme on dit, était de l’histoire.