À l’intérieur de la vente de Chelsea: poches profondes, promesses privées et offres parallèles

Le chemin vers un accord a enchevêtré un casting de personnages peu probable – fonds de capital-investissement et fiducies offshore anonymes; des législateurs en Grande-Bretagne et au Portugal ; un milliardaire suisse octogénaire et la star américaine du tennis Serena Williams ; un oligarque russe énigmatique et un rabbin portugais peu connu – et présentait un passeport contesté, des pourparlers de paix en temps de guerre et même des rapports sur une tentative d’empoisonnement.

Sa fin laisse autant de questions que de réponses. Tout ce que l’on peut dire avec certitude, c’est qu’un groupe dirigé par le copropriétaire des Los Angeles Dodgers Todd Boehly et largement financé par la société de capital-investissement Clearlake contrôlera désormais Chelsea, six fois champion d’Angleterre et deux fois champion d’Europe, et Abramovich Ne fera pas.