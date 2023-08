À l’intérieur de la vague de crimes de vol à l’étalage, alors que des gangs volent du lait maternisé pour réduire la consommation de drogue et exploitent les enfants comme méthodes de « distraction »

Encaissant plus de 20 000 £ par mois grâce au vol à l’étalage au plus fort de sa criminalité, le salon de Kim Farry était constamment caché avec du butin volé.

Ce qui a commencé comme un moyen de nourrir sa famille s’est terminé avec la mère de six enfants piégée dans une dépendance dévorante qui a duré 46 ans.

Le vol à l’étalage a explosé au Royaume-Uni, les détaillants ayant perdu 953 millions de livres sterling l’année dernière Crédit : fourni

Des données policières récentes montrent une augmentation de 30,9 des incidents de vol à l’étalage enregistrés au Royaume-Uni, d’une année sur l’autre Crédit : Darren Fletcher – Commandé par The Sun

Maintenant, après plusieurs longs séjours en prison et avec son argent « gaspillé », son histoire sert d’avertissement brutal.

Kim partage son expérience alors que le vol à l’étalage a explosé de plus de 30%, les détaillants ayant perdu 953 millions de livres sterling l’année dernière et les employés de magasin subissant plus de 800 incidents violents chaque jour.

L’homme de 62 ans a déclaré au Sun dimanche: « Ce qui a commencé comme une nécessité est devenu une dépendance qui leur enlevait la mère de mes enfants.

« C’est quand l’un de mes enfants a été gêné d’amener ses amis pour une soirée pyjama à cause de tout l’équipement que nous avions à la maison depuis mon vol que j’ai finalement su que je devais changer. »

Cette semaine, le gouvernement a dévoilé des plans pour s’attaquer au problème dans un projet de loi sur la criminalité et la justice qui prévoit des peines d’emprisonnement obligatoires pour les récidives et une plus grande utilisation de la technologie de reconnaissance faciale par la police et les magasins.

Des données policières récentes ont montré une augmentation de 30,9 % des vols à l’étalage enregistrés au Royaume-Uni, d’une année sur l’autre.

Mais ceux qui sont en première ligne disent que les chiffres ne reflètent pas l’ampleur réelle du problème.

Dans sa dernière enquête sur la criminalité publiée en mars, l’organisme commercial British Retail Consortium a constaté qu’il y avait eu huit millions d’incidents de vol de clients au cours de l’année précédente.

Méthode de distraction

Le centre-ville de Leeds a connu une énorme recrudescence des vols à l’étalage, avec 2 157 crimes enregistrés, soit une augmentation de 83% par rapport à l’année précédente.

Lisa Caley, directrice d’Armadillo Toys, a déclaré que les propriétaires d’entreprises locales s’informent mutuellement des voleurs à l’étalage connus dans la région à l’aide de WhatsApp.

Maman Kim Farry explique comment sa vie a été ruinée par une dépendance au vol à l’étalage Crédit : Fonctionnalités Rex

Elle a déclaré: «Je travaille dans le commerce de détail depuis 20 ans et c’est le pire que j’aie jamais connu.

«Cela frappe nos bénéfices et les petites entreprises souffrent.

« Des hommes et des femmes viennent avec des enfants qui ne sont manifestement pas les leurs et les utilisent comme une méthode de distraction pour voler des objets. »

Lisa, 44 ans, a ajouté: « La semaine dernière, un homme avec un enfant a volé pour 150 £ de cartes Pokémon. Ils seront probablement vendus en ligne.

« C’est aux entreprises de trouver des solutions concrètes. Notre groupe WhatsApp est devenu crucial – nous nous alertons tous les uns les autres sur les menaces et agissons comme une seule communauté d’affaires.

La coopérative a récemment publié des chiffres montrant que la police ne répondait pas à plus de 70 % des appels pour crimes graves dans ses magasins.

Il a indiqué que les cas de vol à l’étalage et de comportement antisocial avaient augmenté de 35% d’une année sur l’autre, les gangs criminels ciblant les magasins pour voler des produits tels que du café, de l’alcool et du lait maternisé – qui est utilisé pour réduire les drogues.

Richard Inglis, qui dirige trois magasins Co-op dans le Hampshire, a déclaré : « Lors d’une mauvaise journée, nous pouvons avoir jusqu’à huit incidents dans nos magasins.

«Parfois, nous avons un jour de pause, mais pour vous donner une idée, en juillet, nous avons enregistré 80 incidents.

« Ces gens ne meurent pas de faim. Ce ne sont pas des mamans désespérées essayant de nourrir leurs enfants qui ciblent nos magasins, ce sont des criminels organisés. Ils ne sont pas désespérés.

« Lorsqu’ils attaquent les sections de viande, ils ne volent que les meilleures coupes de steak et prennent plusieurs coupes. »

Et Richard pense que la charge de la preuve pour obtenir une condamnation pour vol à l’étalage est maintenant si extrême que le crime a été essentiellement décriminalisé.

Dimanche, le Sun s’est rendu à Durrington, une banlieue de la ville balnéaire de Worthing, dans le West Sussex, et la zone la plus touchée d’Angleterre pour le vol à l’étalage.

Les entreprises là-bas accusent la police de Sussex d’avoir « abandonné » et « d’avoir reconnu la défaite » au milieu de l’attaque de vol à l’étalage.

Des données policières récentes ont montré que Durrington South avait été témoin de 487 crimes de vol à l’étalage l’année dernière, soit près de 20 par magasin.

Quelques secondes après l’arrivée de notre journaliste, la police était garée devant une coopérative et s’occupait d’un fauteur de troubles soupçonné d’être un voleur à l’étalage.

Le chef d’équipe du personnel du magasin, Liam Williams, a déclaré au Sun dimanche que le magasin était ciblé plusieurs fois par jour.

Il a déclaré: «Nous sommes l’endroit le plus touché d’Angleterre et du Pays de Galles, mais la police ne s’en soucie pas.

« C’est plusieurs fois par jour. Ils savent qu’ils peuvent s’en tirer. C’est surtout le même groupe de personnes, ils nous rient au nez.

« Cela fait trois ans et demi que je suis ici et c’est le pire que j’aie jamais connu. »

Après un incident cette année, Liam a tenté de signaler une voiture de police à proximité et s’est souvenu : « Ils ont dit qu’ils reviendraient plus tard, mais ils sont partis et personne n’est revenu.

« Nous menons une bataille perdue d’avance. Nous perdons des dizaines de milliers de livres.

Pavananthi Sachithanatham, directeur du dépanneur Premier à côté, a déclaré que des enfants avaient ciblé des magasins à proximité avec des épées.

Il a déclaré : « Les délinquants sont très jeunes, environ 12 ou 13 ans. C’est une vague de criminalité.

« Chaque jour, nous sommes frappés par des voleurs à l’étalage et des problèmes. Nous avons beaucoup perdu.

Les statistiques montrent qu’au cours des 12 mois précédant mars, seuls 48 218 incidents de vol à l’étalage enregistrés par la police ont donné lieu à des accusations, ce qui représente seulement 14 %.

Et 54% des enquêtes – 183 450 cas – ont été clôturées sans qu’aucun suspect ne soit identifié.

Alors que plus de la moitié des détaillants interrogés par le BRC ont déclaré que la réponse de la police au vol à l’étalage était juste, un nombre considérable l’ont qualifiée de mauvaise ou de très mauvaise.

Un changement de loi en 2014 signifie que le vol de biens d’une valeur de 200 £ ou moins entre désormais dans la catégorie des comportements antisociaux, les auteurs étant plus susceptibles de recevoir une amende sans avoir à se présenter au tribunal.

Cette semaine, un membre du gouvernement a laissé entendre qu’il était prêt à construire davantage de prisons pour accueillir les voleurs à l’étalage prolifiques.

Le ministre des Transports, Richard Holden, a déclaré: «Je pense qu’il y a eu un problème où parfois la police ne s’est pas suffisamment concentrée sur certaines de ces infractions.

«Mais ils ont vraiment un impact énorme sur nos rues principales et nos magasins à travers le pays.

« Si les gens enfreignent constamment la loi, alors ils devraient aller en prison, et si nous devons construire plus de places en prison pour eux, qu’il en soit ainsi. »

Pourtant, la peine de prison n’a pas réussi à dissuader Kim, toxicomane du vol à l’étalage, dont l’habitude est rapidement devenue incontrôlable.

Elle se souvient : « J’étais l’un des neuf enfants et ma mère n’avait rien. Je me souviens que nous n’avions qu’un seul œuf à manger à la maison.

« J’ai commencé à voler de la nourriture, mais j’ai vite su que je pouvais voler plus que cela, en prenant des vêtements, des sacs à main, tout ce qui était assez petit pour être saisi et sortir d’un magasin.

« Bientôt, je volais des trucs sur commande et payais les autres pour voler sur commande – c’est devenu une grosse affaire pour moi. Je suis devenu connu sous le nom de ‘Kim’s catalogue’.

«Je gagnais jusqu’à 20 000 £ par mois.

« C’était de l’argent que j’ai gaspillé et j’étais misérable.

« J’ai passé plusieurs longs séjours en prison et même avoir des enfants ne m’a pas arrêté. »

Ce n’est qu’en janvier 2015 que Kim, de Fulham, dans l’ouest de Londres, a réalisé à quel point ses enfants avaient honte d’elle et elle a décidé de mettre fin à sa criminalité.

Elle a déclaré: «Je n’avais plus rien à prouver à part un casier judiciaire, aucune économie, mais je savais juste que je ne pouvais pas continuer à faire ça.

« Je suis allé de l’avant et j’ai dit à mes enfants, qui ne croyaient pas que je pouvais changer.

« Mais cela m’a rendu plus déterminé.

« Cela fait plus de huit ans maintenant et je peux honnêtement dire que je n’ai jamais été aussi heureux.

« Je fais du bénévolat, je parle aux jeunes délinquants pour qu’ils entendent mon histoire et se remettent sur la bonne voie.

« J’ai travaillé avec la police.

« Je veux rendre le monde meilleur après tout ce que j’ai fait. »