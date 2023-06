À l’intérieur de la tragédie OceanGate Titan

Taille normale du texte Taille de texte plus grande Très grande taille de texte David Lochridge était inquiet. C’était en janvier 2018 et le directeur d’OceanGate Expeditions venait de terminer un rapport de contrôle qualité sur un navire expérimental qui allait bientôt entreprendre son voyage inaugural vers l’épave du RMS Titanic. Le Titan, comme s’appelait le navire de 6,7 mètres, ne ressemblait à rien de ce que l’entreprise avait jamais construit : un submersible en fibre de carbone et en titane qui emmènerait les amateurs de sensations fortes à 4000 mètres sous la surface de l’Atlantique pour leur donner un aperçu rare du plus célèbre du monde. Naufrage. Mais Lochridge, dont le travail consistait à assurer la sécurité des passagers de l’expédition, pensait que le Titan représentait un « danger extrême » potentiel et avait besoin d’améliorations immédiates avant de pouvoir être lancé. Expéditions OceanGate submersible, le Titan, dans l’Atlantique Nord. Crédit: Instagram Pour commencer, a-t-il dit, le submersible n’avait pas été correctement testé à de très faibles profondeurs d’eau. Le hublot – la section de l’engin où les passagers pouvaient regarder à l’extérieur – n’a été construit qu’à une pression certifiée de 1300 mètres, ce qui était bien inférieur aux profondeurs promises par l’entreprise. Et il y avait des défauts dans la conception en fibre de carbone du navire, dont il craignait qu’ils ne finissent par se déchirer lors de changements de pression extrêmes dans l’océan. Mais lorsque Lochridge a fait part de ses inquiétudes aux dirigeants d’OceanGate, dont le fondateur Stockton Rush, l’un des cinq hommes qui ont péri dans le navire cette semaine, il a affirmé qu’il n’était pas simplement ignoré. On lui a donné environ 10 minutes pour ranger son bureau et partir.

« Plutôt que de répondre à ses préoccupations ou de subir des mesures correctives pour rectifier et assurer la sécurité du Titan expérimental, ou d’utiliser une agence de classification standard pour inspecter le Titan, OceanGate a fait exactement le contraire », ont écrit ses avocats dans un procès qui a finalement été réglé par l’entreprise. « Ils ont immédiatement viré Lochridge. » *** Cinq ans plus tard, on ne sait pas quels types de risques pour la sécurité le Titan a continué à poser lorsqu’il a entrepris sa dernière expédition dimanche matin dernier, pour disparaître au large des côtes du Canada une heure et 45 minutes après le début de son voyage. Ce que l’on sait, cependant, c’est que les cinq hommes à bord ont été tués après que la pression écrasante de l’abîme océanique a fait imploser le navire – ou s’effondrer violemment vers l’intérieur – alors qu’il effectuait sa descente. Un véhicule robotisé déployé dans le cadre de la recherche internationale a trouvé une série de débris du submersible jeudi matin, dont un cône de queue découvert à environ 487 mètres de la proue du Titanic. L’aventure d’une vie était soudainement devenue une sombre tragédie. « Les débris correspondent à une perte catastrophique de la chambre de pression », a expliqué le contre-amiral John Mauger des garde-côtes américains lors d’une conférence de presse jeudi après-midi.

« Suite à cette décision, nous avons immédiatement informé les familles. Je ne peux qu’imaginer ce que cela a été pour eux et j’espère que cette découverte apportera un peu de réconfort pendant cette période difficile. Le contre-amiral John Mauger des garde-côtes américains annonce la nouvelle de l’implosion. Crédit: PA La dernière mission était l’une des nombreuses qu’OceanGate a entreprises depuis qu’elle a été baptisée par la société lors d’une cérémonie dans l’État de Washington en avril 2018 – trois mois après que Lochridge a remis le rapport accablant de contrôle de la qualité qui, selon lui, l’a fait virer. Pendant le voyage se trouvait Rush lui-même, l’ingénieur en aérospatiale qui a fondé OceanGate en 2009 avec pour vision «d’ouvrir les océans» à l’aide de submersibles avec équipage. L’homme de 61 ans pilotait le Titan lorsqu’il a perdu le contact avec son navire de commandement, le Polar Prince, à environ 900 milles marins à l’est de Cape Cod, dans le Massachusetts. PDG et co-fondateur d’OceanGate, Stockton Rush. À ses côtés se trouvaient quatre autres passagers, qui étaient tous prêts à signer des dérogations et à payer les frais exorbitants de 250 000 $ US (373 400 $) pour un siège convoité sur un navire si bondé que les occupants sont invités à contrôler leur alimentation avant chaque voyage pour limiter les déplacements. à la petite salle de bain à l’intérieur.

Et comme Rush, les quatre passagers étaient des aventuriers à part entière. L’homme d’affaires britannique Hamish Harding détenait plusieurs records du monde Guinness, dont celui du plus long temps passé à traverser la partie la plus profonde de l’océan en une seule plongée. L’expert maritime français Paul-Henri Nargeolet, 77 ans, était surnommé « Mr Titanic » car il avait plus de 35 plongées sur l’épave à son actif. Et les rejoindre était Shahzada Dawood, un descendant de l’une des familles les plus riches du Pakistan et membre du conseil consultatif de l’association caritative du roi Charles III, qui était accompagné de son fils de 19 ans, Suleman. « Il voulait explorer le monde et il voulait aller dans des endroits où très peu de gens peuvent aller », a déclaré l’ami d’enfance de Dawood, Muhammad Hashim, à NBC News cette semaine. *** À cette fin, le voyage malheureux du Titan est emblématique d’une tendance croissante parmi les amateurs de sensations fortes qui cherchent à repousser les limites du voyage conventionnel.

Virgin Galactic de Richard Branson propose désormais des voyages spatiaux offrant aux riches touristes la chance de vivre quelques minutes d'apesanteur pour la modique somme de 450 000 dollars. Un voyage au pôle Sud coûtera aux passionnés de l'Antarctique un peu moins de 100 000 dollars. Et l'expédition Titanic d'OceanGate est à un prix intermédiaire, offrant un accès privilégié à une partie de la Terre que peu de gens verront jamais. « Préparez-vous pour ce que Jules Vern ne pouvait qu'imaginer – un voyage de 12 500 pieds au fond de l'océan! » déclare la vidéo promotionnelle de l'entreprise. «Ce n'est pas un manège à sensations fortes pour les touristes. C'est beaucoup plus… » OceanGate est maintenant l'une des nombreuses entreprises qui répondent à la demande des personnes souhaitant explorer l'épave du Titanic – le navire légendaire qui a heurté un iceberg et coulé dans l'Atlantique Nord en 1912, tuant plus de 1500 des 2200 passagers à bord. Plus d'un siècle plus tard, le paquebot a engendré des musées à travers le monde, des fan clubs de médias sociaux et des documentaires sans fin. Il a été immortalisé dans le blockbuster hollywoodien du même nom de James Cameron en 1997. Le violon Wallace Hartley, joué par le chef d'orchestre du navire lors de son naufrage, a été vendu aux enchères pour 2 millions de dollars. Et aucun autre navire n'a été documenté de manière plus complète, ce qui incite certains experts à se demander si des expéditions en cours sont justifiées.