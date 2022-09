Les marins de la ROYAL Navy transporteront le cercueil de la reine à ses funérailles à la main dans une tradition qui a commencé il y a 121 ans.

Le service supérieur a gagné l’honneur en 1901 après que les chevaux prêts à tirer le cercueil de la reine Victoria se sont cabrés et ont dû être remplacés.

La Royal Navy répète avec le State Funeral Gun Carriage qui sera utilisé lundi alors que la reine est inhumée Crédit : Simon Jones

Marins tirant le chariot de canon transportant le cercueil de la reine Victoria à Windsor en 1901

Funérailles du roi Édouard VII à la chapelle St George de Windsor en 1910

Le cortège funèbre du roi George V à Londres en 1936

Le cercueil du roi George VI est transporté par chariot à canon dans Edgware Road, Londres, en route vers le château de Windsor

Le capitaine de la marine, le prince Louis de Battenburg, a demandé au nouveau roi Édouard VII de laisser ses marins sauver la mise, à la gare royale de Windsor le 2 février.

Le roi a accepté et Louis, qui était marié à la nièce du roi Édouard, a émis l’ordre historique : « Armez-vous au sol et attendez-vous à traîner le chariot de canon.

Lundi, 138 marins prendront les cordes pour tirer le chariot en bois de 2,5 tonnes vers l’abbaye de Westminster.

Après le service funèbre, ils transporteront la voiture à Wellington Arch où le cercueil sera placé dans le corbillard d’État et conduit à Windsor.

Les récits de l’intervention de la Marine en 1901 décrivent comment les chevaux ont été dételés “en quelques minutes” et des cordes improvisées ont été attachées à la voiture.

Les foules ont regardé le cercueil de Victoria être transporté à travers Windsor.

Les marins ont fait de même pour le roi Édouard VII en 1910.

À ce moment-là, la marine a déclaré que “l’exercice avait été officialisé et que l’honneur de transporter le chariot est resté avec la Royal Navy depuis”.

Le State Funeral Gun Carriage a été construit à la fin des années 1890 pour transporter un pistolet de 12 livres à chargement par la culasse et a été utilisé à chaque enterrement d’État depuis.

Aujourd’hui, le chariot est l’un des biens les plus précieux de la Marine.

Il n’a jamais été utilisé dans les conflits et a ensuite été équipé de pneus et d’un catafalque – une plate-forme pour transporter un cercueil – qui se trouve au-dessus du canon très poli du pistolet.

Les marins ont utilisé le chariot pour tirer les cercueils du roi George V en 1936, du roi George VI en 1952 et du Premier ministre en temps de guerre Sir Winston Churchill en 1965.

Il a été utilisé pour la dernière fois pour transporter les restes de Lord Louis Mountbatten, le fils du prince Louis, lorsqu’il a été honoré d’une cérémonie funéraire après son meurtre par l’IRA en 1979.

Le chariot est maintenu en veille constante, suspendu au-dessus du sol dans un environnement à température et humidité contrôlées pour l’empêcher de pourrir ou de se dessécher au QG de la Marine à Portsmouth.

Cela vient comme…

Le gardien en chef, le Lt-Cdr Paul Barker, polit le chariot une fois par semaine et déplace chaque roue d’un quart de tour “pour les empêcher de prendre la forme d’un œuf en raison du poids de la gravité”.

Stephen Prince, chef de la branche historique de la Marine, a déclaré lundi: “Ce seront probablement les plus grandes funérailles d’État de tous les temps, en termes de personnes et de dirigeants mondiaux présents.”

Quatre-vingt-dix-huit gradés juniors connus sous le nom de Garde Souveraine défileront devant le chariot en le tirant sur quatre lignes à main.

40 autres marins derrière le chariot marcheront avec des lignes à main pour agir comme un frein.

Les marins ont été tirés de toute la marine et amenés au HMS Collingwood, une base à terre à Fareham, Hants, pour s’entraîner avec l’équipe de cérémonie d’État spécialisée de la marine.

Le Sun les a rejoints sur leur terrain de parade alors qu’ils mettaient la touche finale aux répétitions – qui impliquaient l’utilisation d’un Union Jack à la place du Royal Standard.

Le matelot de 2e classe Murray Kerr, 20 ans, d’Ayr, a déclaré avoir passé 12 heures – souvent sous une pluie battante – à mettre les exercices à niveau.

Il a abandonné un emploi d’ouvrier d’entrepôt pour rejoindre la Marine plus tôt cette année.

Il a déclaré: “Je n’aurais jamais pensé que je pourrais faire quelque chose comme ça. Je pensais qu’il y aurait des gens plus qualifiés que moi.

“Maintenant, je me sens responsable de redonner quelque chose à cette femme qui a consacré sa vie à ce pays. Elle était ma patronne.

“C’est l’un des plus grands moments non seulement de ce siècle jusqu’à présent, mais aussi du siècle dernier.

“Je peux le dire à mes petits-enfants et les inspirer à faire des choses similaires.”

“C’était ma patronne”

Les marins ont dû passer une inspection par la nouvelle King’s Household Division dirigée par le major général Christopher Ghika.

Il a dit : « Les yeux du monde seront sur nous. Je m’attends à ce que tous les participants au défilé livrent une performance spectaculaire qui rendra hommage à la reine.

Le commandant de la marine Steve Elliott, commandant en second de l’équipe de transport, a insisté sur le fait que le résultat de l’inspection n’avait jamais été mis en doute.

Il a déclaré: «Nous avons toujours su que nous allions respecter la norme. Ils sont repartis heureux. »

La marche funèbre marque le dernier devoir du Capf Elliott après une carrière de 32 ans.

Il a déclaré au Sun: “En tant que dernier devoir pour ma reine et mon pays, c’est un peu émouvant, un honneur et un privilège incroyables.”

Il a rencontré la reine en 2017 lorsqu’il est devenu le premier officier de marine à commander une garde de la reine depuis que Sir Walter Raleigh a protégé la reine Elizabeth I quelque 414 ans plus tôt.

Les marins du Cdr Elliott ont fourni une garde à quatre résidences royales, dont le palais de Buckingham et le château de Windsor.

Lorsqu’il a rencontré la reine à Windsor, il a déclaré qu’elle lui avait dit avec un clin d’œil: “C’est toujours agréable d’être pris en charge par le Senior Service.”

Le Capf Elliott marchera avec le Capt Catherine Jordan, le commandant du HMS Collingwood, devant les marins qui tirent le chariot.

Le Capt Jordan a déclaré : « Tout le monde veut faire son devoir pour quelqu’un qui a fait son devoir pendant si longtemps.

« L’équipe est vraiment motivée. Ils comprennent à quel point la tâche est sérieuse. Ils veulent bien faire les choses. »

“Les yeux du monde”

Ils seront au cœur d’un cortège funèbre de 2 089 soldats, dont des soldats des pays du Commonwealth et du personnel de la Royal Air Force.

Le contre-amiral Jude Terry, directeur du personnel et de la formation de la Marine, a déclaré qu’il s’agissait de «dire merci à notre reine».

Elle a déclaré: «Nous avons tous travaillé pour elle tout au long de notre carrière. C’est un immense privilège de pouvoir dire au revoir.

Les marins de la garde souveraine seront flanqués de la garde du corps du roi – y compris les gardes à pied et la cavalerie domestique, les bandes des gardes écossais et grenadiers et une garde d’honneur tri-service.

Environ 1 000 membres du personnel de la marine ont participé à toutes les cérémonies, a déclaré le capitaine Jordan, et 400 autres ont été affectés pour aider la police à organiser les événements.

Parmi eux se trouve le matelot de 2e classe Ryan Howarth, 25 ans, qui n’a rejoint la Marine qu’en février.

Il doit suivre le parcours, face au cercueil, dos à la foule.

Il a déclaré: «C’est choquant. Quand je me suis joint, je n’aurais jamais pensé que je serais capable de faire quelque chose comme ça.

La police est responsable du contrôle des foules ce jour-là, mais les marins ont été avertis de faire attention “au cas où la foule deviendrait tapageuse”.

On lui a dit qu’il pouvait rester au même endroit pendant six heures.

À l’approche du cercueil, il passera de “à l’aise” à la tête inclinée avec son fusil d’assaut SA80 pointé vers le bas.

Au passage, il lui sera ordonné d’effectuer un “salut royal”.

Il a déclaré : « C’est un grand honneur.

2,5 tonnes d’histoire Le State Funeral Gun Carriage de la Royal Navy n’a jamais été en service actif.

Il a été équipé d’une plate-forme de cercueil pour les fonctions cérémonielles en 1899.

FABRIQUÉ en bois avec des fixations métalliques et des pneus en caoutchouc, il pèse 2,5 tonnes.

Il est suspendu dans une humidité élevée sur le HMS Excellent à Portsmouth pour éviter la pourriture ou la dessiccation.

L’arme recevra sa première remise à neuf en près de 40 ans après les funérailles.

Le chariot de canon transportant le cercueil de Sir Winston Churchill traversant Trafalgar Square lors de ses funérailles d’État en 1965

Le cercueil de Lord Louis Mountbatten est transporté à travers Londres sur un affût de canon accompagné de notes de la Royal Navy

Les cotes répètent avec le cercueil et le chariot Crédit : Simon Jones

Le chariot historique a été construit dans les années 1890 Crédit : Simon Jones