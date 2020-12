Lorsque Jade Goody a reçu un diagnostic de cancer du col utérin terminal dévastateur, ses premières pensées ont été pour ses jeunes fils.

Elle a passé les derniers jours de sa vie à travailler dans le but de laisser suffisamment d’argent pour donner à Bobby, alors cinq ans, et à Freddie, quatre ans, le début de la vie qu’elle n’avait jamais eu.

Et une semaine avant sa mort le jour de la fête des mères 2009, la courageuse star de Big Brother a embrassé ses garçons dans son lit d’hôpital alors qu’elle leur disait la vérité sur sa maladie.

De l’autre côté de la porte, son ex dévasté Jeff Brazier attendait avec des câlins et les réponses à toutes les questions de leurs fils.







Jade voulait épargner à Bobby et Freddie la douleur de ses funérailles et donc quand elle est décédée, Jeff a emmené les enfants à Adélaïde en Australie. Là, ils ont écrit des messages déchirants à leur défunte maman qu’ils ont placés dans une bouteille et se sont mis à naviguer dans l’océan.

Jeff, 41 ans, est passé de voir les enfants trois fois par semaine à devenir père à plein temps et a consacré sa vie à aider ses garçons brisés à surmonter leur chagrin compliqué.

« Pendant six mois, c’était comme s’ils n’étaient pas affectés. Je n’étais pas assez stupide ou naïf pour penser que cela allait toujours être le cas, j’attendais en quelque sorte le jour où cela les a frappés », avait-il déclaré au Telegraph .

« Et puis c’est arrivé, et pendant 10 mois, ils étaient complètement perdus dans le monde, ils ne pouvaient tout simplement pas trouver leurs marques. Avec tout l’amour du monde, tous les câlins … vous combattez les incendies, efficacement, avec leur chagrin. «







Désespéré de protéger ses fils, Jeff s’est fermé du monde autour – une décision qu’il a plus tard considérée comme une grave erreur.

«Ce qui m’importait le plus, c’est que je faisais tout ce que je pouvais pour être là pour les garçons et leur chagrin. J’ai donc arrêté de socialiser avec des amis, arrêté d’appeler les gens », a-t-il déclaré au Sun.

«C’était important pendant un certain temps, mais j’aurais dû laisser tout le monde revenir un peu – je ne l’ai pas fait.

L’ancienne star de Shipwrecked a décrit le fait d’être un parent célibataire comme « l’expérience la plus difficile de ma vie » et a réduit le travail qui l’éloignerait des garçons.

Il a embauché une série de jeunes au pair avec plus ou moins de succès et a encouragé ses fils à rechercher une thérapie. La partie la plus difficile, cependant, était lorsque leur colère était dirigée contre lui.







«La pire chose que j’aie entendue de la part des deux garçons serait: ‘J’aurais aimé que ce soit toi qui étais mort et non maman’ ‘, a déclaré Jeff au Sun.

«Je m’attendais toujours à ce qu’ils m’en prennent, mais je ne savais pas dans quelle mesure.

Jade avait laissé assez d’argent pour payer une éducation privée pour les deux. Donc, pour Jeff, sa principale préoccupation était d’essayer de s’assurer que la perte n’affecterait pas leurs fils plus tard dans la vie.

Sa première étape a été de garder la mémoire de Jade vivante avec des conversations et des vidéos personnelles dans le but de garder ses fils «équilibrés».

En donnant la priorité à ses enfants, Jeff est revenu de Brighton pour Essex en 2017 après que Bobby, maintenant âgé de 17 ans, ait été victime d’intimidation à l’école.

Et quand Freddie, 16 ans, a reçu un diagnostic de TDAH, il a été forcé d’aller à l’encontre des souhaits de Jade et de l’envoyer dans un centre qui répondait mieux à ses besoins.







Grâce à son amour, les deux sont devenus de jeunes hommes sanglants, Jeff montrant fièrement ses fils sur Instagram.

Bobby a été repéré par un agent de mannequinat dans un café à l’âge de 16 ans et a défilé dans un défilé Dolce & Gabbana pour la Fashion Week de Milan.

Et l’adolescent dit que son apparence dépend de sa mère.

« Je ressemble à ma mère, tout le monde me le dit toujours. J’ai ses lèvres et son sourire – et ses yeux », a-t-il déclaré au Daily Mail.

« Le reste de moi est à papa. En grandissant, je commence à lui ressembler davantage. »

Il étudie toujours à l’université; partage les tâches ménagères avec son père et paie 200 £ par mois de loyer – ce que Jeff lui a imposé pour l’encourager à développer une bonne «éthique du travail».

« Si l’éthique de travail n’est pas là, alors je mettrais certaines choses en place pour encourager cela, comme le fait de facturer un loyer à Bobby », a-t-il déclaré au podcast Dadpod de Nick Berry.

«C’est quelque chose que j’ai décidé de faire parce que je crois en cela comme un outil de motivation pour qu’il aille et, vous savez, travaille quatre ou cinq heures à faire un lavage de casserole dans le café local ou le restaurant ou autre.

Pendant ce temps, la famille commence chaque jour de Noël de la même manière – en visitant la tombe de Jade.

Dans les années qui ont suivi sa mort, Jeff a déclaré qu’il avait réalisé que les garçons appréciaient tellement la journée si cela commençait par le geste déchirant pour leur mère.









«J’ai reconnu que si nous ne parlions pas de maman et ne faisions pas quelque chose pour maman au début de la journée, alors la journée ne se passait pas vraiment aussi bien en conséquence», a-t-il déclaré à Woman’s Own.

Et il est certain d’une chose – Jade serait si fière de ses garçons bien-aimés.

«Mon Dieu, ils sont tellement résistants», dit-il.

«Quand Bobby a décroché sa première couverture de magazine de mode, il a dit qu’il espérait que sa mère le regardait de haut et souriait. Et je suis sûr qu’elle l’était.

«Quand je regarde Bobby et Freddie, je vois la personnalité colorée de leur mère transparaître.

« Jade était l’un des plus grands personnages du monde et les garçons l’ont tous deux hérité d’elle. Toutes leurs meilleures qualités viennent de leur mère. »