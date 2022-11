À l’intérieur de la «tour de la drogue» où des personnages encapuchonnés vendant de l’héroïne et de la cocaïne se déchaînent alors que les habitants vivent dans la peur

Les habitants TERRIFIÉS l’ont surnommé “Drug Tower” – un bâtiment où des personnages cagoulés vont et viennent, vendant de la drogue alors que les familles se recroquevillent dans leurs maisons.

Les trafiquants d’héroïne et de crack sont devenus une “épidémie” dans la région avec des appartements dans cette tour de Manchester repris par des gangs de drogue.

Les habitants disent que le bloc est envahi par les trafiquants de drogue Crédit : STEVE ALLEN

Le résident Dave Gardner dit que le problème n’a fait qu’empirer depuis la pandémie Crédit : STEVE ALLEN

Des gangs armés de machettes se sont battus avec des couteaux dans le domaine environnant à l’extérieur et il y a eu de nombreuses fusillades à Harpurhey, en proie au crime.

Des enveloppes d’héroïne ou de crack peuvent être achetées pour seulement 20 £.

Et les habitants de Kingsbridge Tower, autrefois connue sous le nom de «Scruffy Tower» pour son aspect délabré, sont maintenant à bout de souffle – suppliant les flics et le conseil d’agir pour arrêter le «cauchemar» des gangs de drogue.

Ils disent que les toxicomanes sont vus “tirer” dans les couloirs tandis que “l’odeur constante” du cannabis flotte autour de la tour où un appartement à deux lits coûte 75 £ par semaine à louer.

Certains habitants ont été victimes de «coucous» dans lesquels des gangs s’emparent des maisons de personnes vulnérables pour les utiliser comme base pour le trafic de drogue.

Le soignant David Gardner, 54 ans, a déclaré: “Cela semble avoir empiré depuis Covid.

“Les gens semblent avoir changé et les problèmes se sont aggravés.

“Nous avons fait agresser une personne étrange alors qu’elle revenait des magasins ou du pub.

“Beaucoup de gens ne se sentent pas en sécurité.

“Les appartements sont devenus un aimant pour les sans-abri pendant Covid, mais les toxicomanes ont également emménagé.

Il a ajouté: “Certains appartements ont été pris d’assaut par des gangs de la drogue et vous voyez des gens aller et venir.

“Nous avons vu des gens sur le domaine courir avec des machettes et se battre avec des couteaux.

“Nous avons juste besoin que le conseil et la police agissent. J’ai eu une réunion avec eux, donc nous verrons ce qui se passera.”

Il y a également eu des problèmes de moisissure et de pourriture ainsi que des gicleurs qui ne fonctionnaient pas.

Les voisins affirment que les trafiquants de drogue effrontés vendent même en plein jour, les clients se présentant tôt le matin.

L’un, un trafiquant de drogue réformé, 46 ans, a déclaré: “C’est une épidémie par ici. Le trafic de drogue sévit.

“Vous voyez des gens qui attendent à l’arrêt de bus, puis ils les emmènent dans une ruelle pour acheter.

“C’est choquant. C’est tellement ouvert.

“D’autres arrivent en voiture et les jeunes dealers se penchent puis sortent avec une liasse d’argent.

“Pour être juste, il y a eu une accalmie récemment car il y a eu plus de policiers vus sur le domaine.

“Mais ce seront à nouveau des files d’attente si rien n’est fait.”

‘C’EST EFFRAYANT’

Une jeune maman baisse la voix alors qu’un jeune vêtu d’un manteau à capuche noir sort des appartements où une machine à laver rouillée a été jetée.

Le jeune homme de 20 ans a déclaré: “Vous les voyez entrer et sortir des appartements tout le temps.

“C’est un paradis pour les consommateurs et revendeurs de crack et d’héroïne.

“Je connaissais une femme qui était sportive et qui avait tout pour plaire. Elle avait un appartement là-dedans et après six mois, elle était une épave.

“Il y a des gangs de drogue sur le domaine. J’en connais un qui est plus jeune que moi et il couperait n’importe quoi en deux si vous le croisiez.

“Ce sont quelques personnes effrayantes par ici.”

L’année dernière, des flics ont fait une descente dans une maison sur la route qui longeait la tour Kingsbridge et ont trouvé de la cocaïne et du cannabis d’une valeur de 4 000 £ fourrés dans un sac JD Sports.

La tour de North Manchester a également été en proie à des comportements antisociaux.

Il y a deux ans, trois flics ont été blessés après avoir été attaqués par un homme armé d’un couteau.

Ils avaient été appelés après qu’il ait détruit des voitures avec un poteau. L’un d’eux a été lacéré alors qu’ils tentaient de taser le voyou.

Le surintendant-détective Christopher Downey de la police du Grand Manchester a déclaré: «Tout d’abord, je voudrais rassurer les résidents locaux de Kingsbridge Court et des environs de Harpurhey que nous sommes conscients d’un nombre croissant de problèmes dans la région.

“Je tiens à remercier les membres de la communauté d’avoir partagé leurs expériences et leurs préoccupations avec nous et au cours des jours et des semaines à venir, nous travaillerons avec la communauté locale et les agences partenaires afin de répondre à toutes les préoccupations qu’ils pourraient avoir à l’avenir. empêcher tout autre crime.

“Nos agents ont récemment entrepris des journées d’action en réponse aux préoccupations soulevées et nous avons procédé à plusieurs arrestations, dont un homme trafiquant de drogue.

“Bien sûr, ce n’est que le début de notre action et nous prendrons d’autres mesures à l’avenir pour garantir la réduction de la criminalité dans la région.

“La police du Grand Manchester ne tolérera aucune forme de criminalité dans nos communautés, Harpurhey ne fait pas exception.”

Un porte-parole du conseil municipal de Manchester a déclaré: “Malheureusement, le trafic de drogue est un problème persistant et nous continuerons à travailler avec les collègues de GMP pour résoudre les problèmes soulevés par ces résidents.”

En haut de la route du bloc d’appartements se trouve le “World Famous Embassy Club” du défunt comique Bernard Manning et l’auteur de “A Clockwork Orange” Anthony Burgess est né dans la région.

Harpurhey était autrefois nommé le quartier le plus défavorisé d’Angleterre, mais il est toujours en proie à la criminalité et à la pauvreté.

La mère d’un enfant, Kylie Hughes, 27 ans, a déclaré: “Il y a des problèmes dans les domaines avec de jeunes enfants qui livrent de la drogue, les gangs recrutant des enfants aussi jeunes que 12 ou 13 ans.

“Vous les voyez livrer sur leurs vélos.

“Mais il y a de bonnes personnes ici, mais beaucoup ont du mal et ont besoin de banques alimentaires.”

De retour à Drug Tower, une femme vient d’accrocher un drapeau anglais prêt pour la Coupe du monde.

Elle a déclaré: “Espérons que Harry Kane et les gars pourront gagner.

“Cela apportera un peu de joie à l’endroit.”

Les déchets sont souvent jetés autour du bloc et laissés à pourrir Crédit : STEVE ALLEN

Les habitants du quartier disent qu’ils voient souvent des toxicomanes “se shooter” dans le quartier Crédit : STEVE ALLEN