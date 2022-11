À l’intérieur de la surprise d’anniversaire d’Ant McPartlin I’m A Celebrity avec un invité spécial alors qu’il fête ses 47 ans dans la jungle

Ant McPartlin, animateur de I’M A Celebrity… Get Me Out Of Here, a été surpris par une incroyable fête d’anniversaire alors qu’il avait 47 ans dans la jungle.

Le présentateur de télévision a été vu en train d’avoir un anniversaire au “club de la jungle” alors qu’il était accueilli par l’équipe d’ITV et son co-animateur Declan Donnelly avec des poppers, des ballons et des chapeaux d’anniversaire.

Ant a été surpris dans les coulisses de I'm A Celeb

La star est ensuite partie déjeuner avec sa femme Ali an dhis co-stars

Ant a été surpris par l'équipe I'm A Celeb avec un énorme gâteau

Dec, 47 ans, a accompagné son meilleur ami à la fête surprise, alors que “Happy Birthday” jouait en arrière-plan après le tournage de l’émission hier.

L’équipage était tous déguisés en fourmi, portant des masques de son visage et des chapeaux de fête, alors qu’ils dansaient et applaudissaient autour de lui.

“Oui, Ant”, pouvait-on entendre Ant dire à chaque membre de l’équipage alors qu’il se dirigeait vers le bureau emblématique de la jungle pour présenter le spectacle ce matin.

S’adressant à Instagram, le duo a montré les coulisses du studio “birthday vibes”, alors qu’ils étaient couverts de confettis.

“C’est seulement son anniversaire australien, c’est son anniversaire britannique demain 18 novembre, ça traîne un peu!” Dec a expliqué à ses fans.

Le couple a ensuite été rejoint en direct de chez lui par son ami et co-vedette de Britain’s Got Talent, Stephen Mulhern, pour une fête d’anniversaire en direct sur Instagram.

Ailleurs, Ant a été accueilli par toute l’équipe de la jungle, qui l’a applaudi alors qu’il plongeait dans un énorme gâteau au chocolat.

“Merci beaucoup, c’est gentil, c’est assez émouvant, merci d’avoir fait de cette journée une journée très spéciale”, pouvait-on entendre Ant dire.

“C’est un plaisir d’être de retour ici en Australie pour mon anniversaire, je l’ai raté et le spectacle se passe très bien, alors merci beaucoup.”





Une fois le tournage terminé, Ant a été vu se diriger vers un déjeuner d’anniversaire dans un restaurant local avec Dec et sa femme Ali Astall.

La star de la télévision avait l’air décontractée dans une chemise bleue et un short bleu alors que le groupe se dirigeait vers de la nourriture – et un autre délicieux gâteau.

Ant fête son anniversaire lors du tournage de l’émission ITV chaque année, mais cela fait deux ans qu’elle n’a pas eu lieu en Australie.

L’année dernière, la star a été furieuse après avoir été surprise par Dec avec un cadeau hilarant – une boîte pleine de “rien”.

Cette année, il a reçu une enveloppe dorée avec un morceau de papier à l’intérieur, ce qui, selon Dec, était pour leur émission “prédictions”.

Le couple a confirmé que la première expulsion de I’m A Celeb aura lieu lors de l’émission de ce soir – alors que le public décidera qui rentrera chez lui.

Cela survient alors que les fans sont convaincus qu’ils «savent» qui sera le premier à être expulsé du programme.

Les fans de Telly ont fait un revirement dramatique sur qui ils veulent quitter la jungle en premier – et ce n’est pas à qui vous pourriez vous attendre.

Les fans de Twitter sont passés de Matt Hancock à Charlene White pour quitter I’m A Celeb ce soir.

C’est grâce à ‘RV-gate’ – le refus de Loose Woman de dormir dans l’hébergement de luxe en camping-car aux côtés du député controversé.

Les fans se sont rendus sur Twitter pour expliquer pourquoi ils voulaient que la lectrice de nouvelles, qui a ébouriffé des plumes sur ses arrangements de sommeil, rentre chez elle.



L'équipage s'est déguisé en fourmi alors qu'il se dirigeait vers le studio

Ant a eu droit à un certain nombre de gâteaux d'anniversaire lors de son grand jour

La star a été vue portant un chapeau de fête pour ses célébrations

Ant a été couvert de confettis après le tournage de I'm A Celeb