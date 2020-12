Dawn French a donné aux fans un aperçu de l’étonnant manoir de Cornwall où elle vit avec son mari et sa fille.

La star du Vicaire de Dibley a emménagé dans le manoir en 2006 et y vit avec sa fille Billie et son deuxième mari, Mark Bignell.

La maison est un bâtiment classé Grade II surplombant la rivière Fowey et une magnifique plage de sable.

Dawn, 63 ans, partage régulièrement des photos de ses animaux de compagnie ainsi que des fleurs fraîches dont elle remplit sa maison.







Une photo montre Dawn en train de faire un barbecue sur le balcon de la maison, qui surplombe une couverture de sable.

Une autre a montré des fleurs fraîches et des gâteaux sur la table dans sa cuisine de style champêtre.

Elle a également tenu les fans au courant de Noël, avec un cliché du Père Noël debout devant son magnifique arbre avec des cadeaux empilés en dessous.







Dawn avait précédemment admis qu’elle avait déménagé de Londres à Cornwall après avoir commencé à trouver la vie urbaine « écrasante ».

S’adressant à Fearne Cotton sur son podcast Happy Place en 2018, Dawn a ajouté: « Mon problème d’être dans des endroits animés …

«Je trouve que je suis assez contrarié de voir constamment des choses difficiles. Donc j’ai été un peu lâche d’une certaine manière parce que je trouve ça …







«Quand je vais à Londres et que je vois, je regarde les visages des gens et je pense ‘Oh, elle a froid.

« ‘Oh, cette personne n’a nulle part où aller ce soir. Oh mon Dieu, ils ont affaire à quelque chose, oh mon Dieu, il a l’air de ne pas avoir le visage, oh mon Dieu.

«Et mes entrailles sont tout le temps bouleversées …







« Je pense que je ne suis pas fait pour une ville … ce n’est pas le vrai moi. Le vrai moi est calme. »

La star de la télé a ensuite avoué qu’elle avait fini par planifier une tournée de comédie avec sa collaboratrice de longue date Jennifer Saunders pour l’aider à payer pour une nouvelle maison dans le Devon et toutes les rénovations.

Elle a ajouté: « Il [the house] était un peu dans un état et je me suis dit « Oh, je vais avoir besoin d’un peu de dosh pour faire ça ».

«J’ai appelé Jennifer et j’ai dit: ‘Regarde, j’ai vu cet endroit et je sais que je veux y vivre mais nous devons partir en tournée, que diriez-vous?

« Et elle a dit quelque chose comme ‘Oh oui, je fais ma véranda, OK oui.' »