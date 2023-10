À l’intérieur de la superbe maison « zen » de la star de The Repair Shop, Angelina Bakalarou, remplie de plantes et de cristaux

LES acteurs de The Repair Shop sont en pleine forme après avoir battu This Morning pour remporter l’un des meilleurs gongs aux National Television Awards de cette année.

Angelina Bakalarou est l’une des plus grandes stars de l’émission de la BBC qui suscite les éloges des téléspectateurs et des visiteurs de The Repair Shop.

Instagram

Angelina de l’atelier de réparation a une superbe maison[/caption] Instagram

Elle a un joli coussin londonien[/caption] Instagram

Elle est fan des cristaux de guérison[/caption]

Sa vie loin des caméras semble être le rêve d’une personne créative puisqu’elle réside dans un quartier chic au cœur de Londres.

Elle a jonché son fil Instagram d’innombrables photos de sa magnifique demeure où les fans peuvent avoir un véritable aperçu de sa vie privée, y compris ses nombreuses escapades époustouflantes avec son beau petit ami.

Dans son coussin moelleux, on peut voir son salon rempli d’un assortiment de plantes près de la fenêtre – un thème commun dans toute sa maison.

Entouré de verdure, Angelina a de l’espace pour s’asseoir et se reposer sous la forme d’un petit repose-pieds gris parfaitement positionné pour que le favori de la télévision se sente en harmonie avec la nature.

Une immense baie vitrée permet à Angelina de jeter un coup d’œil sur le monde extérieur, où elle peut se tenir debout et regarder les nombreuses activités du monde.

Il semble que la star de BBC One soit également une grande fan de cristaux et de tout ce qui est spirituel, car elle possède une étagère dédiée à une variété de pierres précieuses et de pierres.

Il y a beaucoup d’espace pour que la star occupée puisse se détendre dans sa maison avec un coin lecture confortable qui constitue l’endroit idéal.

Une vieille étagère à livres en bois se dresse contre le mur avec une variété de livres parmi lesquels la star de la télévision peut choisir.

Une chaise en bois d’apparence unique se trouve devant elle avec un motif complexe sculpté dans le dossier.

D’autres bizarreries que l’on peut trouver autour de la « tanière zen » incluent des guirlandes lumineuses et une bouteille bleue lumineuse et fraîche.

Pierres, galets et autres ornements occupent les étagères avec de nombreux objets de collection visuellement époustouflants à admirer.

On peut dire sans se tromper que le coussin chic d’Angelina est loin d’avoir besoin du traitement The Repair Shop.

Instagram

Sa maison a un certain nombre de bizarreries différentes[/caption] Instagram

Un coin lecture offre l’espace idéal pour les moments de détente[/caption] Instagram

La star est l’une des préférées des fans de The Repair Shop[/caption]