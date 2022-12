À l’intérieur de la superbe maison londonienne de la star de Strictly, Jowita Przystal, alors qu’elle est liée de manière romantique à son collègue pro Giovanni Pernice

QUAND elle n’est pas sur la piste de danse, Jowita Przystal profite d’une pause bien méritée chez elle à Londres.

Le Strictly pro, 28 ans, qui sort maintenant avec Giovanni Pernice, a un appartement élégant avec un balcon – parfait pour prendre des photos.

Instagram

Jowita a une maison élégante à Londres[/caption] Instagram

La star a les endroits parfaits pour poser[/caption]

La maison est aussi chic qu’elle, avec un canapé gris et des imprimés en noir et blanc partout.

Le danseur d’origine polonaise a un magnifique arbre de Noël – avec une étoile rouge sur le dessus.

Plus tôt cette semaine, The Sun a raconté comment le champion sortait avec Giovanni et que le couple était inséparable depuis des semaines.

Une source a déclaré: “Elle et Gio sont le secret le moins bien gardé, mais forment un couple formidable.”

Giovanni et Jowita ont rendu public leur romance lors du dîner d’anniversaire de l’as de Chelsea Jorghino.

Le couple a gardé secrète la relation florissante pendant des semaines avant de flirter ouvertement à la fête.

L’étalon italien Gio est un ami proche de l’international italien d’origine brésilienne Jorginho.

La beauté polonaise Jowita a remporté le Glitterball de cette année avec l’hôte de la faune Hamza – après s’être séparée du danseur Michael Danilczuk avant le début de la série.

Les fans l’ont repérée avec Gio, 32 ans, dans un long câlin lors de l’annonce des champions samedi.

Ils ont d’abord fait parler les langues avec une routine de début de spectacle grésillant en octobre.

L’équipe du spectacle les a également surpris en train de s’embrasser dans les coulisses.

Une source a déclaré: “Alors qu’ils n’arrêtaient pas d’insister sur le fait qu’ils étaient célibataires, la chimie du couple était ridicule – et ils n’arrêtaient pas de se faire prendre en train de se bécoter dans les couloirs.

“L’équipe les a même vus s’embrasser dans le bureau de production.

“Ils forment un couple formidable et ont été assez inséparables ces dernières semaines.

«Jowita, en particulier, voulait que les choses restent calmes afin qu’elle puisse rester concentrée avec Hamza et ne pas détourner l’attention de la compétition.

“Giovanni a invité Jowita à la fête d’anniversaire de Jorghino au Grappelli, un restaurant italien à Cobham, Surrey, près du terrain d’entraînement de Chelsea.

“Ils flirtaient et ont fait connaître leur relation.

“C’était le sujet de conversation de la soirée.”

Instagram

Le danseur a un arbre de Noël traditionnel[/caption] Instagram

La maison a un certain nombre d’impressions en noir et blanc[/caption] Instagram

Jowita partage souvent des photos de l’intérieur de sa maison[/caption]